Всю минувшую ночь российские подразделения били по объектам энергетики Украины. Ракеты запускали как минимум в три-четыре волны. Применяли для ударов и беспилотники «Герань», причем в Одесской области ПВО полностью игнорировала дроны, благодаря чему они свободно пикировали к целям, в том числе к месту дислокации наемников и высокопоставленных «туристов» из стран НАТО с большими звездами на погонах.

Пожары в Киеве и удар по Трипольской ТЭС В Киеве после прилетов начались пожары сразу на нескольких объектах в разных районах города. В частности, возгорание зафиксировали на ТЭЦ-5, сообщили «Военкоры Русской весны».

Также в Telegram-каналах публиковали сведения об ударе по ТЭЦ-6 и пожарах в Голосеевском районе и районе Соцгорода. Следивший за происходящим военблогер «Воевода вещает» выдвинул версию, что для ударов по целям в столице Украины могли быть задействованы ракеты KN-23/24. «Туц, КN прямо точненько пришел. Киевляне, запасайте генераторы. Вообще, „Кимскандеры“ — штука прикольная. Неточная, но зато их много и за недорого», — написал он.

Фото: ДСНС Украины

Фото мощного пожара на станции также публиковала «Типичная Одесса». Снимок сопроводили надписью: «В Киеве какой-то замес между ТЭЦ и баллистикой». Власти города пока не публиковали информацию о последствиях обстрела минувшей ночью. Мэр Виталий Кличко лишь писал о пожарах, но без деталей. Удар пришелся и по самой мощной электростанции Киевской области — Трипольской ТЭС. Она расположена в 13 километрах от столицы республики. В сентябре в Раде уже жаловались на повреждения станции после атаки. «Трипольская ТЭС. <…> Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», — сетовал депутат Сергей Нагорняк.

Фото: ДСНС Украины

ПВО все проспала Атака на объекты в Киеве шла несколькими волнами. Параллельно с этим ракеты и дроны били по целям в Одесской и Днепропетровской областях, Сумах и оккупированной ВСУ части Запорожской области.

Местное издание «Общественное» сообщало об отключениях света в Измаиле после взрывов. Там, судя по информации нескольких пабликов, был прилет в подстанцию. Работа противовоздушной обороны при этом поражала воображение: по информации «Типичной Одессы», ПВО просто не реагировала на дроны, поэтому «Герани» спокойно следовали к своим целям.

По информации «Царьграда», около 30 прилетов фиксировали в районе судоремонтного завода, а также в районе турбазы, где дислоцируются наемники и высокопоставленные «туристы» из стран НАТО, в том числе с большими звездами на погонах.

Фото: РИА «Новости»

«Все эти шишки из Лондона похоронены под завалами. Вероятно, уничтожены места запусков БПЛА, которые бьют по нашим регионам», — отметили журналисты. Появлялись ночью и данные о некоем «движении в Черном море». Предположительно, речь шла о российских безэкипажных катерах, которых на Украине уже называли одним из серьезных вызовов для вэсэушников.

Утром Минэнерго республики подтвердило данные об ударах по объектам на территории страны. Конкретики в ведомстве пока не привели, но предупредили, что атака продолжается. По информации «Страны», опубликовавшей карту ночной атаки, все прилеты были на левом берегу Днепра, а основной удар пришелся по Киеву и Киевской области. Также повреждения получили объекты в Полтаве, Кременчуге, Каневе, Чернигове и Сумах. Сейчас аварийные отключения света введены уже в большинстве регионов Украины.