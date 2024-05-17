Заявление Путина о переговорах с Украиной: мнение эксперта, с кем будет договариваться Россия | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 18:57 Теперь все иначе. Россия не станет договариваться с «просроченным» Зеленским Блогер «Голос Мордора»: у Украины нет легитимных властей РИА «Новости»

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Россия перестала считать официальным руководством Украины офис Владимира Зеленского. Президент отменил выборы в стране и поэтому перестал быть субъектом, с которым можно вести переговоры. О том, что ждет Украину в будущем, порассуждал для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Ни капли порядочности

Владимир Владимирович Путин в Китае сказал одну ключевую вещь по переговорам с Украиной — вести их Россия будет только с легитимными властями Украины.

И вот оказывается, что никаких легитимных властей у Украины сейчас нет.

В свое время, понадеявшись на порядочность Украины и Запада, Россия совершила ошибку — признала постмайданную украинскую власть. Ну, Россия, в отличие от оппонентов, всегда старается поступать порядочно, надеясь на такую же порядочность от оппонентов. Только вот у них ее нет ни капли. Да и если бы даже тогда украинскую власть российская сторона не признала, вряд ли что-то кардинально изменилось.

Россия считала власть Украины легитимной до самых недавних пор. Даже переговоры в Стамбуле велись без требований добровольного ухода этой власти. Но теперь все обстоит иначе. Высшее украинское руководство объявлено преступниками, да и сам президент Зеленский через пару дней превратится в обычную тыкву с кабинетом на Банковой.

Просроченный президент, просроченная Верховная рада, а значит, и разговаривать не с кем. И одним из условий переговоров должно стать появление на Украине новой власти, пусть даже временной.

Переговоры с Западом

Но важно, чтобы эта власть хоть как-то представляла народ, не была замазана в майданных и военных преступлениях, а найти на Украине сейчас таких людей среди элит — настоящая сверхзадача. По сути, нереальный вариант, если только восставший народ не возьмет власть в руки. Но глядя на то, как мужики не могут дать отпор людоловам, надежды на это нет.

А это значит, что переговоры по Украине возможны только с Западом и без участия этой самой Украины.

На переговорах она, конечно, будет, но только в виде объекта, судьбу которого будут решать большие дяди.

А это значит, что для России сейчас никакой украинской стороны не существует в принципе. Есть только преступники, террористы, захватившие в заложники большую территорию с населением. И даже если Украина в ближайшее время запросит переговоры, то для российской стороны они возможны только о прекращении огня и сдаче главарей банды из Киева в плен.

Никто о другом разговаривать не будет. До Запада это еще не дошло, но дойдет обязательно.