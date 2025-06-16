16 июня 2025 19:00 Taurus? Nein. Берлин закрыл для себя тему поставки Киеву дальнобойных ракет 0 0 0 Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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За бурно развивающимися трагическими событиями на Ближнем Востоке незаслуженно незамеченным остался практически совпавший с ними по времени неожиданный визит в Киев министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

А между тем по итогам этого визита немецкая сторона сделала одно важное заявление, наверняка сильно раздосадовавшее украинские власти. На пресс-конференции после общения главы ведомства с Владимиром Зеленским, отвечая на вопрос украинского журналиста, собирается ли Германия, наконец, поставить Украине давно ожидаемые ею ракеты большой дальности Taurus, немецкий гость произнес ясное и четкое «nein». «Поскольку вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, мой ответ: нет», — заявил германский министр. И надо понимать, когда и от кого это прозвучало.

Фото: Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Ранее посланцы Берлина, особенно пребывая в Киеве, отделывались обтекаемыми фразами, которые оставляли Зе-режиму надежду на то, что ракеты однажды все же дадут. Более того, в свое время часть украинского политического, прости господи, истеблишмента была убеждена, что Германия просто артачится. Что рано или поздно она все равно будет вынуждена дать Украине «таурусы» под нажимом своих коллег из Британии и Франции, давно перешедших эту красную линию со своими «скальпами» и «шторм шэдоу». Помнится, бывший министр иностранных дел Украины Кулеба призывал Берлин не тянуть понапрасну время, ибо итог-то все равно будет один: дадите как миленькие. Но немцы, ведомые канцлером Олафом Шольцем, продолжали отнекиваться и не давать никаких конкретных обещаний.

Фото: Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц. John Macdougall/dpa / www.globallookpress.com

Казалось, все изменилось с приходом к власти новой коалиции во главе с Фридрихом Мерцем, который еще в бытность кандидатом на канцлерское кресло активно критиковал своего предшественника за нерешительность и даже грозился выдвинуть «ультиматум Путину». Мол, или Россия сворачивает СВО и выводит войска с Украины, или «таурусы» полетят бомбить, скажем, Крымский мост. Перехваченный разговор высокопоставленных офицеров люфтваффе свидетельствовал о наличии у германского Генштаба таких планов. Но после того, как Мерц стал-таки канцлером, и после продавленных им изменений в основном законе ФРГ с целью увеличить военные расходы заветных ракет Киев так и не дождался. Не последовало из Берлина и ультиматума в адрес Москвы, да и вообще никаких конкретных действий по наращиванию военной помощи Украине, кроме пары-тройки громких заявлений, сделанных скорее по инерции, а не с конкретной целью.

Не помог и недавний визит в Германию самого Зеленского. И вот теперь в Киев приехал Писториус, один из тех, кто еще в правительстве Шольца выступал за поставки «таурусов» ВСУ, и, глядя киевскому узурпатору прямо в глаза, произнес то самое «nein».

В качестве подсластителя для столь горькой пилюли военный министр Германии рассказал о готовности и дальше помогать Украине с созданием и производством так называемых систем Long-Range-Fire, под которыми имеются в виду ударные БПЛА.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Тоже грозное оружие, но все же не помогло, ибо в Киеве от Писториуса ждали совсем других новостей. Дела у украинского режима и так плохи — что на поле боя, что в международно-дипломатическом аспекте («коалиция желающих», как выяснилось, не желает посылать свои войска на Украину без «благословения» Трампа, ждать которого нет оснований). Так тут еще и последняя надежда на германский ракетный «дальнобой» растаяла, как белый дым. Ну, а в свете упомянутых в начале событий на Ближнем Востоке украинская тема и вовсе рискует уйти на последние полосы мировых СМИ. Чего-чего, а потери внимания к своей персоне Зеленский может и не пережить. Тонкая натура, артистическая…