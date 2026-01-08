Зарубежные аналитики раскрыли главную проблему главкома ВСУ Александра Сырского на спецоперации. По мнению экспертов, военачальника ждет повторение бахмутской мясорубки. Что это значит — в материале 360.ru.

Бахмутская мясорубка 2.0 Для удержания Славянска и Краматорска Сырскому придется не столько наращивать новые силы, сколько думать о перераспределении уже имеющихся, сообщил телеграм-канал «Военная хроника». «В настоящий момент значительная часть задействованных тут бригад ВСУ распределена относительно равномерно по восточному флангу, прежде всего в районе Северска. Но такая схема работает до тех пор, пока линия фронта остается стабильной», — написали авторы поста. Они добавили, что по мере продвижения российский фронт будет смещаться западнее. Это вынудит ВСУ изменить конфигурацию обороны и отойти на новые рубежи.

Здесь и возникает ключевая проблема: начнет сходиться сразу два насыщенных личным составом и техникой участка — северский и константиновский. Управление в такой конфигурации резко усложняется, особенно при высокой плотности подразделений. «Военная хроника»

Не исключено, что ситуация будет напоминать первые недели бахмутской мясорубки, когда концентрация разнородных подразделений на узком участке привела к быстрой утрате управляемости и разрыву между тактическими и оперативными решениями.

Где развернутся самые интенсивные бои? В формируемой вокруг Краматорска и Славянска конфигурации ключевыми становятся два направления: 30-километровый участок трассы М-03 (E40) от Бахмута и участок по трассе Н-20 от Константиновки до Дружковки. «Именно здесь, при удачном развитии событий, будет сосредоточена основная нагрузка на украинскую систему управления войсками и именно за эти коридоры, с высокой вероятностью, развернутся наиболее интенсивные боевые действия», — сообщила «Военная хроника».

«Украинцы развалены и измельчены» В ВСУ практически не осталось подразделений, которые проходят обучение перед отправкой на передовую, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. Но это абсолютно не смущает европейскую элиту, которая откладывает урегулирование конфликта. Зрители поддержали бывшего военного. «Это было бы идеальное время для визита „Орешника“»; «Осознание того, что украинцы на передовой просто раздавлены и измельчены, придает особый смак роскошному празднеству фон дер Ляйен, Зеленского, Уиткоффа, Стармера и компании»; «У русских больше не осталось терпения иметь дело с этими лживыми вырожденцами»; «НАТО и Украина уже четыре года подписывают мирные соглашения, но Россия никогда не участвует в переговорах».