У русских не осталось терпения. Сырского ждет новая бахмутская мясорубка?
Зарубежные аналитики раскрыли главную проблему главкома ВСУ Александра Сырского на спецоперации. По мнению экспертов, военачальника ждет повторение бахмутской мясорубки. Что это значит — в материале 360.ru.
Бахмутская мясорубка 2.0
Для удержания Славянска и Краматорска Сырскому придется не столько наращивать новые силы, сколько думать о перераспределении уже имеющихся, сообщил телеграм-канал «Военная хроника».
«В настоящий момент значительная часть задействованных тут бригад ВСУ распределена относительно равномерно по восточному флангу, прежде всего в районе Северска. Но такая схема работает до тех пор, пока линия фронта остается стабильной», — написали авторы поста.
Они добавили, что по мере продвижения российский фронт будет смещаться западнее. Это вынудит ВСУ изменить конфигурацию обороны и отойти на новые рубежи.
Здесь и возникает ключевая проблема: начнет сходиться сразу два насыщенных личным составом и техникой участка — северский и константиновский. Управление в такой конфигурации резко усложняется, особенно при высокой плотности подразделений.
«Военная хроника»
Не исключено, что ситуация будет напоминать первые недели бахмутской мясорубки, когда концентрация разнородных подразделений на узком участке привела к быстрой утрате управляемости и разрыву между тактическими и оперативными решениями.
Где развернутся самые интенсивные бои?
В формируемой вокруг Краматорска и Славянска конфигурации ключевыми становятся два направления: 30-километровый участок трассы М-03 (E40) от Бахмута и участок по трассе Н-20 от Константиновки до Дружковки.
«Именно здесь, при удачном развитии событий, будет сосредоточена основная нагрузка на украинскую систему управления войсками и именно за эти коридоры, с высокой вероятностью, развернутся наиболее интенсивные боевые действия», — сообщила «Военная хроника».
«Украинцы развалены и измельчены»
В ВСУ практически не осталось подразделений, которые проходят обучение перед отправкой на передовую, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. Но это абсолютно не смущает европейскую элиту, которая откладывает урегулирование конфликта.
Зрители поддержали бывшего военного.
«Это было бы идеальное время для визита „Орешника“»;
«Осознание того, что украинцы на передовой просто раздавлены и измельчены, придает особый смак роскошному празднеству фон дер Ляйен, Зеленского, Уиткоффа, Стармера и компании»;
«У русских больше не осталось терпения иметь дело с этими лживыми вырожденцами»;
«НАТО и Украина уже четыре года подписывают мирные соглашения, но Россия никогда не участвует в переговорах».