Свыше 700 бойцов СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»

В подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» продолжают принимать участников специальной военной операции. С момента запуска программы в 2023 году лечение прошли уже более 700 военнослужащих.

С работой учреждения ознакомилась делегация во главе с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым. Вместе с ним центр посетили глава профильного комитета Андрей Голубев и заместитель министра социального развития региона Евгений Ермилов.

За три года «Ясенки» кардинально преобразились. Был построен плавательный центр, закуплено около 100 единиц нового оборудования. Финансирование составило более 500 миллионов рублей. На этот год направим еще 66 миллионов рублей для обновления учреждения.

Кроме того, власти рассмотрят вопрос с приобретением аппарата для ультразвуковой диагностики — об этом просили врачи.

Директор центра Михаил Маслов рассказал, что в «Ясенках» активно развивают новые направления реабилитации. Совместно с фондом «Защитники Отечества» и автошколой «Для своих» здесь организовали обучение вождению машин с ручным управлением.

Кроме того, недавно в центре появился компьютерный класс, а также началось проведение занятий по пилотированию беспилотников. Инициатором проекта выступил житель Ленинского округа Анатолий Катков.

Отдельное внимание уделяют физической и психологической реабилитации. В прошлом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в центре открыли плавательный комплекс, где доступны бассейн и тренажерный зало.