Свыше 700 бойцов СВО прошли реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»
В подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» продолжают принимать участников специальной военной операции. С момента запуска программы в 2023 году лечение прошли уже более 700 военнослужащих.
С работой учреждения ознакомилась делегация во главе с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым. Вместе с ним центр посетили глава профильного комитета Андрей Голубев и заместитель министра социального развития региона Евгений Ермилов.
За три года «Ясенки» кардинально преобразились. Был построен плавательный центр, закуплено около 100 единиц нового оборудования. Финансирование составило более 500 миллионов рублей. На этот год направим еще 66 миллионов рублей для обновления учреждения.
Игорь Брынцалов
Кроме того, власти рассмотрят вопрос с приобретением аппарата для ультразвуковой диагностики — об этом просили врачи.
Директор центра Михаил Маслов рассказал, что в «Ясенках» активно развивают новые направления реабилитации. Совместно с фондом «Защитники Отечества» и автошколой «Для своих» здесь организовали обучение вождению машин с ручным управлением.
Кроме того, недавно в центре появился компьютерный класс, а также началось проведение занятий по пилотированию беспилотников. Инициатором проекта выступил житель Ленинского округа Анатолий Катков.
Отдельное внимание уделяют физической и психологической реабилитации. В прошлом году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в центре открыли плавательный комплекс, где доступны бассейн и тренажерный зало.
Парни могут заниматься не только плаванием, но и для эмоциональной разгрузки — дайвингом. Это их может и направить в дальнейшей жизни, потому что они, если будет желание, получат сертификат. И в будущем смогут стать инструкторами.
Михаил Маслов
Современное оснащение позволяет работать с пациентами, получившими тяжелые ранения. Один из них — Александр Демин из Дмитровского округа — в процессе реабилитации смог отказаться от инвалидной коляски. Во время лечения его сопровождала супруга: возможность проживания родственников закреплена на законодательном уровне с 2024 года.
«Я с коллегами из разных регионов общаюсь, везде „Ясенки“ в пример приводят. Самое главное, что здесь теплое отношение к бойцам», — заключил Игорь Брынцалов.