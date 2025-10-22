Свыше 10 шахматных клубов для ветеранов СВО открыли в Подмосковье
В Подмосковье запустили проект «Шахматы для СВОих». Клубы гроссмейстера Сергея Карякина для ветеранов специальной операции и их родных будут открыты на 12 площадках региона.
Занятия будут проводить бесплатно опытные тренеры. Члены клубов также смогут участвовать в турнирах и при помощи игры находить общение и поддержку. Кроме того, ведущие российские гроссмейстеры будут проводить онлайн-игры.
Проект реализует Федерация шахмат Московской области при поддержке «Единой России», правительства региона, Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и администрации муниципальных образований.
Проект стартовал в Балашихе.
«Для наших бойцов это не просто игра — это возвращение в привычный ритм, возможность почувствовать уверенность и интерес к жизни. Мы постарались сделать программу максимально интересной и полезной», — отметил президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
В рамках проекта в течение года проведут сотни мероприятий, которые посетят по меньшей мере 750 человек.
Помимо занятий, членам клуба предложат принять участие в патриотических турнирах, семейных и детских соревнованиях.
Победителям предоставят путевки в детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена», а сильнейших игроков включат в состав федеральной команды «Защитники Отечества».
«В нашем регионе успешно работают более 10 тысяч некоммерческих организаций, каждая из которых вносит свой вклад в развитие Подмосковья. Мы системно поддерживаем их инициативы через различные механизмы, включая грантовый конкурс, который уже пятый год проводим совместно с Фондом президентских грантов. В текущем году объем поддержки превысил 92 миллиона рублей. Особый приоритет для нас — проекты, направленные на помощь участникам СВО и их семьям», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В рамках проекта короткие шахматные курсы будут проводить и в медицинских учреждениях. В каждом госпитале пройдет по 18 циклов занятий.
Все участники проекта получат доступ к современной онлайн-школе гроссмейстера, а после окончания лечения ветеранам предложат присоединиться к муниципальным шахматным клубам.
«Пока многие ветераны выполняют задачи в зоне проведения операции, их семьи остаются дома. Чтобы они не скучали, могут прийти в шахматный клуб, провести время вместе с другими семьями, пообщаться и поиграть», — отметил кавалер трех орденов Мужества председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.
Мероприятие в Балашихе завершилось сеансом одновременной игры, который провел Сергей Карякин.
«Шахматы очень сближают ребят, позволяют по-другому взглянуть на мир — стратегически. Они начинают общаться между собой — это постоянные турниры, постоянные выезды. До конца года ожидаем более 800 участников проекта», — подчеркнул член Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Михайлов.