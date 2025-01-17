Свидетели шкуры неубитого медведя. В Европе опять мечтают разделить Россию
Сколько бы им ни били по загребущим ручкам, все никак не успокоятся. Разумеется, духовные наследники иезуитов искусно придумывают оправдания своим откровенно разбойничьим планам. По их словам, Россию надо деколонизировать, освободив покоренные народы, угнетаемые российским империализмом.
Последним с таким нетривиальным предложением выступил ни много ни мало прямой наследник австро-венгерской императорской династии Габсбургов — Карл фон Габсбург. Этот мамкин деколонизатор рассказал, что в середине минувшего декабря в Вене состоялась небольшая конференция Форума послевоенной России, участники которой предавались мечтам о том, как они развалят Российскую Федерацию по итогам «победы» Украины.
Уровень адекватности собравшихся понятен даже по этой небольшой фразе, но все же дадим слово господину несостоявшемуся императору, чтобы в полной мере насладиться степенью европейского маразма.
«Участник с Украины сказал: большая Россия приносит большие проблемы, маленькая Россия — маленькие проблемы. Если быть точным, он говорил о московской колониальной империи. Сегодняшняя Россия на самом деле — классическая колониальная империя, управляемая Москвой. Это начинается с экономической эксплуатации колоний и продолжается угнетением народов, вплоть до попытки использовать их в качестве пушечного мяса в колониальной войне против Украины. Европа, заинтересованная в безопасности своих граждан, должна как можно скорее приступить к разработке сценариев распада московской колониальной империи. Добрым словом и дубиной можно добиться многого. Европе, Евросоюзу просто надо выучить заново основы политики силы… Люди часто говорят, что мы должны поддержать „другую Россию“. Да, мы должны. В то же время мы должны быть достаточно справедливы, чтобы признать, что мы больше не можем найти „другую Россию“ в самой России. Бои за Украину — это не только [военный конфликт] Путина». Конец цитаты.
Не знаю, понимает ли это герр Габсбург, но в его собственных словах содержится не только истинная мотивация подобных ему русофобов-деколонизаторов — «экономическая эксплуатация колоний», — но и ответ на вопрос, почему замыслы этой секты свидетелей шкуры неубитого медведя неизменно будут терпеть неудачу.
Здесь я хотел бы процитировать героя одного из самых любимых моих фильмов, посвященных истории России. Фильма, который, по моему мнению, надо каждое 4 ноября, в День народного единства, в обязательном порядке крутить по одному из центральных каналов, — замечательному телесериалу Ильи Гурина по одноименному роману Юрия Германа «Россия молодая».
Отчитываясь перед вышестоящим руководством о восьми годах, проведенных в петровской России, шведский шпион Ларс Дес-Фонтейнес (кстати, исторический персонаж) говорит: «Я изучал нравы и характеры московитов, я изучал народ, который нам предстоит уничтожить, дабы проложить себе путь к Москве, ибо иного способа завоевать Россию нет!»
Пожалуй, лучше и не скажешь. Так что Габсбург прав, СВО — это не военный конфликт, а наше национально-освободительное движение за воссоединение русского народа. И каждому, кто окажется у нас на пути, не поздоровится. Уж потомку-то австрийских императоров этого ли не знать?!