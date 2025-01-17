Свидетели шкуры неубитого медведя. В Европе опять мечтают разделить Россию

Сколько бы им ни били по загребущим ручкам, все никак не успокоятся. Разумеется, духовные наследники иезуитов искусно придумывают оправдания своим откровенно разбойничьим планам. По их словам, Россию надо деколонизировать, освободив покоренные народы, угнетаемые российским империализмом.

Последним с таким нетривиальным предложением выступил ни много ни мало прямой наследник австро-венгерской императорской династии Габсбургов — Карл фон Габсбург. Этот мамкин деколонизатор рассказал, что в середине минувшего декабря в Вене состоялась небольшая конференция Форума послевоенной России, участники которой предавались мечтам о том, как они развалят Российскую Федерацию по итогам «победы» Украины.

Уровень адекватности собравшихся понятен даже по этой небольшой фразе, но все же дадим слово господину несостоявшемуся императору, чтобы в полной мере насладиться степенью европейского маразма.

«Участник с Украины сказал: большая Россия приносит большие проблемы, маленькая Россия — маленькие проблемы. Если быть точным, он говорил о московской колониальной империи. Сегодняшняя Россия на самом деле — классическая колониальная империя, управляемая Москвой. Это начинается с экономической эксплуатации колоний и продолжается угнетением народов, вплоть до попытки использовать их в качестве пушечного мяса в колониальной войне против Украины. Европа, заинтересованная в безопасности своих граждан, должна как можно скорее приступить к разработке сценариев распада московской колониальной империи. Добрым словом и дубиной можно добиться многого. Европе, Евросоюзу просто надо выучить заново основы политики силы… Люди часто говорят, что мы должны поддержать „другую Россию“. Да, мы должны. В то же время мы должны быть достаточно справедливы, чтобы признать, что мы больше не можем найти „другую Россию“ в самой России. Бои за Украину — это не только [военный конфликт] Путина». Конец цитаты.