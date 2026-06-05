Адаптивный картинг помогает военнослужащим психологически реабилитироваться и возвращает ощущение нормальной жизни. Об этом 360.ru сообщил председатель совета благотворительного фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь», член Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Сергей Фурсенко на полях ПМЭФ-2026.

«Мы закупили партию адаптивных картов для ЛНР, но там не оказалось современного картодрома, поэтому отвезли их в Ленинградскую область. И там обратились в Военно-медицинскую академию с идеей ранней реабилитации ветеранов еще до протезирования», — рассказал Фурсенко.

По его словам, проект, который фонд «Высокотехнологичная медицинская помощь» развивает совместно с Военно-медицинской академией имени Кирова, возник отчасти благодаря стечению обстоятельств.

Практически с первого заезда началась психологическая реабилитация ребят. До этого они долго лежали в клинике, им было некуда деваться, а тут — свежий воздух, карты, руль.

Фурсенко поделился, что на глазах одного из первых участников заезда выступили слезы. Молодой человек рассказал, что отправился на СВО после того, как от него ушла жена. В зоне боевых действий потерял ноги и не представлял, как жить дальше.

«Прокатившись, он сказал: „Я понял, что жизнь не кончилась“. И даже ради одного этого мальчика стоило делать проект», — отметил собеседник 360.ru.

Сейчас занятия в школе адаптивного картинга проводят еженедельно по вторникам и четвергам. Кроме того, бойцы спецоперации получили возможность тренироваться непосредственно в клинике: там установили серию симуляционных тренажеров.

Проект будут масштабировать и запускать по всей стране. По словам Фурсенко, соответствующие соглашения уже подписаны: на очереди — Якутия, Татарстан, Тульская область и Южная Осетия. Также прорабатываются направления Чечни и Белоруссии.

«Адаптивный картинг — это не просто ощущения и адреналин. Результаты подтверждаются научными работами, специалисты Военно-медицинской академии уже выпустили несколько статей об этом. Тестировались медицинские показания пациентов до занятий и после», — заключил собеседник 360.ru.