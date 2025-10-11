Суровая зима спецоперации не помеха: почему российской армии не страшны холода

России пообещали аномально холодную зиму: морозы до -25 градусов, вероятно, накроют и часть зоны спецоперации. Повлияет ли погода на динамику боевых действий и продвижение российских войск, вопрос неоднозначный: главного логистического кошмара — распутицы — нет, но риски, в том числе в плане снабжения, растут.

Россия готовит Украину к зиме Политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru отметил, что мешать русская зима будет как украинской обороне, так и наступлению ВС России. «Мы готовимся к этой зиме, а Украину — к полному блэкауту, без тепла и энергии. И перебиваем пути снабжения украинским военным», — сказал он. Михайлов пояснил, что при отлаженных путях доставки, тыловом обеспечении в украинских окопах будет не хватать большего. Уже сейчас у ВСУ нет возможности получать по нормативам питание, обмундирование и вооружение — ВС России перебивают пути снабжения, а зимой будет еще больше сложностей.

Мы ракетными ударами перерезаем железнодорожное сообщение, берем под контроль важнейшие дороги, особенно в Донбассе, чтобы до наступления большой непогоды украинские гарнизоны, оставшиеся там, получили максимум неудобств и были более склонны к бегству или к сдаче.

Фактически холода, допустил Михайлов, сыграют на пользу в плане блокирования усилий украинских военных наносить контрудары или ротироваться. «Мы бьем по топливно-энергетическому комплексу, по всем важнейшим объектам Украины, что скажется на отсутствии отопления, водоснабжения, света <…> у оборонных предприятий и у тех, кто занимается обеспечением фронта», — напомнил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, непогода если и помешает, то исключительно развивать наступление теми темпами, которые есть сейчас. Но у России есть ракеты, ФАБы — возможностей много.

К непогоде мы подготовимся по максимуму, чтобы у украинского режима не было возможности лавировать.

В возможном замедлении продвижения российских войск Михайлов усмотрел небольшой плюс: это позволит не только сберечь солдат, но и дать Европе время подумать, сколько еще она способна помогать и нужно ли это. «Так что в данном случае русская зима сыграет на пользу русским войскам, а не фашистским», — выразил он уверенность.

Фото: РИА «Новости»

Как холода скажутся на продвижении ВС России Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин не согласился с тем, что морозы окажут какое-то негативное влияние на ситуацию на фронте для России.

Думаю, что никакие морозы, никакие климатические сюрпризы на продвижение нашей армии не повлияют. У нас закаленные люди. Русские при любой погоде умеют воевать, трудиться, любить и жить.

К любым климатическим условиям, подчеркнул он, приспособлена и российская техника: она способна выдержать изменение температур, грязь, дождь, туман и снегопады и более легкая, чем зарубежная. «На ней нет ничего лишнего, что мешало бы эффективному выполнению боевой задачи. Для сравнения: наш танк весит 46 тонн. Американский, немецкий — 66 тонн. Поэтому мы можем пройти по любому снегу, по любой грязи, по любой распутице. Американец и немец тонут в этом, застревают, садятся на брюхо и становятся легкими мишенями», — сказал Литовкин. Аналогично ситуация складывается с боевыми машинами пехоты и самоходными артиллерийскими установками.

Фото: РИА «Новости»

Авторы «Военной хроники» отмечали, что зимой сложнее рыть окопы, хотя земля становится твердой, как бетон, и обеспечивает прочную и сухую защиту. Литовкин отметил, что для этих целей используют инженерные машины.

Конечно, на линии соприкосновения рыть окоп не будешь на виду у противника. Но не всегда это и требуется. Мы же не окопную войну ведем: при штурмовых действиях в городах и поселках окопы не нужны.

Есть приспособления и для отопления блиндажей, где находятся солдаты и офицеры, — так, чтобы не позволить врагу себя обнаружить. «Не надо забывать, что мы вели войну в 40-х годах, воевали в Чечне, где площадь, особенно в зимнее время, вязкая. Воевали в горах Афганистана. Так что опыт у нас огромный», — заключил Литовкин.