Судьба Одессы. На Западе не поверили в украинское будущее Южной Пальмиры
Украинская журналистка Диана Панченко, вынужденная в свое время покинуть Родину из-за преследований со стороны киевского режима, собрала на свой подкаст известных политологов и специалистов в области международных отношений: профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, профессора университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена и политического философа Павла Щелина. Им задали один единственный вопрос: «Чья будет Одесса по итогам СВО?»
Разумеется, никто из уважаемых гостей журналистки не стал изображать из себя Нострадамуса и как балаганный прорицатель разбрасываться предсказаниями. Тем не менее суть ответов всех троих свелась к тому, что судьба Одессы, да и, пожалуй, всей Украины зависит исключительно от ее, Украины, способности перестать быть анти-Россией.
«Все будет зависеть от того, удастся ли договориться о завершении [военного конфликта]. Один из элементов этого соглашения в том, что Украина должна быть по-настоящему нейтральной. Никаких гарантий безопасности! Никаких независимых гарантий для Украины! Украина должна быть нейтральной. Россия не согласится с сильной армией Украины, будет она иметь гарантии Запада или нет. А если Украина не будет представлять опасности, то возникнет серьезная вероятность убедить Путина не забирать дополнительные территории. Если не будет таких договоренностей, то Украина продолжит терять территории и Одессу», — отметил Миршаймер.
«Одесса — сегодня Украина, но исторически она русский город. Если продолжать валить в ней памятники и заставлять этнических русских говорить на мове, то почему она часть Украины? Как говорил Путин, когда развалился СССР, огромные территории, которые исторически входили в Россию и на которых проживали миллионы русских, остались за внешними границами. Россия как-то согласилась с этим. Такие территории, как Одесса, помещены под попечительство Украины, а Украина этим пренебрегла. И Россия попытается вернуть Одессу», — подчеркнул Дизен.
«Одесса — это <…> имперский город, один из немногих имперских городов в мире, который строился империей и для империи. И на длинной дистанции быть в проекте „анти-Россия“ он не может. <…> Но украинское руководство всегда совершает самый антирациональный и антироссийский ход. Поэтому мне сложно представить Украину, соглашающуюся с теми условиями, при которых Одесса останется в составе Украины», — убежден Щелин.
Казалось бы, все понятно. Тем не менее позволю себе добавить несколько немаловажных тезисов.
Во-первых, как верно подметил Щелин, Украина вряд ли сможет перестать быть антироссийским по своей сути проектом. Он таким задумывался изначально и в иной парадигме существовать просто не может. Иначе возникает рациональный вопрос: для чего одному народу два различных государства?
Во-вторых, сам по себе интерес Запада к Украине не иссякнет до тех пор, пока она будет обладать потенциалом для превращения ее в прокси-силу, готовую воевать с Россией. Отсюда мирная, нейтральная Украина — такой же нонсенс, как и дружественная нам.
В-третьих, единственная гарантия предотвратить попытки западных ястребов (разумеется, они никуда не исчезнут ни при Трампе, ни после него) сделать из Украины плацдарм против России — это лишить киевский режим территориального выхода к Черному морю.
Украина, запертая на суше, не контролирующая логистику в Северном Причерноморье и по этой же причине лишенная возможности угрожать Крыму, Западу не интересна.
Стало быть, возвращение Одессы в родную гавань — не вопрос из разряда «верю/не верю», «будет/не будет», а стратегическая необходимость, без которой невозможно обеспечить безопасность наших южных рубежей. И крайне важно отдавать себе в этом отчет.