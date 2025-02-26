Судьба Одессы. На Западе не поверили в украинское будущее Южной Пальмиры

Украинская журналистка Диана Панченко, вынужденная в свое время покинуть Родину из-за преследований со стороны киевского режима, собрала на свой подкаст известных политологов и специалистов в области международных отношений: профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, профессора университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена и политического философа Павла Щелина. Им задали один единственный вопрос: «Чья будет Одесса по итогам СВО?»

Разумеется, никто из уважаемых гостей журналистки не стал изображать из себя Нострадамуса и как балаганный прорицатель разбрасываться предсказаниями. Тем не менее суть ответов всех троих свелась к тому, что судьба Одессы, да и, пожалуй, всей Украины зависит исключительно от ее, Украины, способности перестать быть анти-Россией.

«Все будет зависеть от того, удастся ли договориться о завершении [военного конфликта]. Один из элементов этого соглашения в том, что Украина должна быть по-настоящему нейтральной. Никаких гарантий безопасности! Никаких независимых гарантий для Украины! Украина должна быть нейтральной. Россия не согласится с сильной армией Украины, будет она иметь гарантии Запада или нет. А если Украина не будет представлять опасности, то возникнет серьезная вероятность убедить Путина не забирать дополнительные территории. Если не будет таких договоренностей, то Украина продолжит терять территории и Одессу», — отметил Миршаймер.

«Одесса — сегодня Украина, но исторически она русский город. Если продолжать валить в ней памятники и заставлять этнических русских говорить на мове, то почему она часть Украины? Как говорил Путин, когда развалился СССР, огромные территории, которые исторически входили в Россию и на которых проживали миллионы русских, остались за внешними границами. Россия как-то согласилась с этим. Такие территории, как Одесса, помещены под попечительство Украины, а Украина этим пренебрегла. И Россия попытается вернуть Одессу», — подчеркнул Дизен.