Материалы о продвижении российской армии в зоне СВО регулярно выходят в западных СМИ. Не отстает британское издание The Telegraph, которое уже забило тревогу. Дескать, Россия расширяет буферную зону на территории Украины и якобы хочет взять всю страну. Правда, почему-то журналисты всячески обходят стороной тот факт, что киевский режим планомерно затягивает переговорный процесс. Собственно, из-за этого фронт и сдвигается все дальше на запад.

Что с переговорами России и Украины Как заявили авторы материала в The Telegraph, мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса зашли в еще более глубокий тупик. Российские войска объявили об освобождении последнего участка ЛНР. Эта территория стала первой, полностью перешедшей под контроль России с момента воссоединения с Крымом в 2014 году. Однако, как утверждают журналисты, намерения Москвы, похоже, выходят далеко за рамки ЛНР и трех других областей, присоединившихся в сентябре 2022 года после референдума. Кроме того, ВС России освободили свой первый населенный пункт в Днепропетровской области, которую Украина никогда ранее не защищала от Сухопутных войск. Десятки тысяч солдат также стянуты к Сумам и Харькову.

Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

Обострение боевых действий по всей Украине совпало с тем, что миротворческие усилия Вашингтона зашли в тупик. В мае и июне состоялись два раунда прямых переговоров, но они не принесли никаких результатов, кроме соглашений об обмене военнопленными и погибшими. Сегодня расширение военной кампании российской армии не вызывает сомнений. Возобновившиеся наступления на Харьков и Сумы, которые затихли в первые месяцы конфликта, ясно указывают на новый виток эскалации. Одновременно с этим Вооруженные силы России усиливают удары по тылам ВСУ — фронт двигается все быстрее.

«Складывается ощущение, что Москва в очередной раз изменила свои военные цели, снова расширив их до подчинения всей Украины, поскольку российские войска ускорили продвижение на передовой», — говорится в материале. В июне российские солдаты заняли 588 квадратных километров украинской территории по сравнению с 507 квадратными километрами в мае, 379 в апреле и 240 в марте. Напомним, во время мирных переговоров в Стамбуле в мае российская делегация предупредила Украину: Россия может продолжать военные действия долго, если Киев откажется от условий Москвы.

Фото: Liu Lei/XinHua / www.globallookpress.com

Буферная зона не гарантирует безопасность В то же время само понятие буферной зоны противоречит нашим целям и задачам. Если Украина будет существовать как враждебное государство, то буферная зона станет попыткой оградить Россию от этой угрозы. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. — Какие границы вы видите для этой буферной зоны? — Многие эксперты считают, что естественными границами буферной зоны должны быть расстояния, которые могут преодолеть дальнобойные ракеты, поставляемые Западом. Например, если говорить о дальнобойных системах, то это может быть расстояние в 500 километров. Однако стоит учитывать: это не предел. Запад может поставить Украине ракеты дальностью до 1000 километров, и они уже работают над созданием таких систем. — Как это повлияет на безопасность России? — Если мы создадим буферную зону, это не даст нам никаких гарантий безопасности. Единственной реальной гарантией будут полная демилитаризация Украины и вывод войск на бывшие границы с Польшей. Никакие буферные зоны не смогут обеспечить нам защиту от возможных атак.

Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

— Какова позиция Москвы в этом контексте? — На официальном уровне об этом не говорится, но наше военно-политическое руководство должно осознавать: без полной демилитаризации Украины говорить о долгосрочной безопасности России невозможно. Мы должны ставить такие цели, но важно и учитывать, достаточно ли ресурсов для их достижения. — По вашему мнению, как это воспримут на Западе? — Западные военные аналитики понимают, что если Россия не освободит всю Украину, бои рано или поздно возобновятся. Они сделают все возможное, чтобы не допустить полного разгрома киевского режима. Поэтому и распространяется информации о том, будто Россия — агрессор, стремящийся захватить всю Украину. Несмотря на заверения российского руководства, что вся Украина нам не нужна, западные СМИ продолжают поднимать эту тему.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

Вопрос выживания Тем не менее журналисты The Telegraph, комментируя действия российской армии, извратили суть этого конфликта, представляя дело таким образом, будто окончание или продолжение СВО зависит исключительно от желаний или планов Владимира Путина. На самом деле, идет тяжелейший военный конфликт между Россией и НАТО. Да, пока Запад использует своих прокси — Украину и теперь Азербайджан. Но ведь ни у кого нет сомнений в том, что удары по аэродромам стратегической авиации были спланированы не в Киеве и даже не в Тель-Авиве, а в Лондоне и в Пентагоне. Решили проверить на уязвимость российскую ядерную триаду. Убийство крупных военачальников, инженеров, ученых что в Иране, что в России — тоже выверенная стратегия, разработанная отнюдь не в Тель-Авиве и не в Киеве. СВО для России — вопрос выживания, заявил 360.ru политолог, историк Владимир Ружанский.

Это та ситуация, из которой выйти просто так не получится. Грубо говоря, им нужно уничтожение России. А России нужно обеспечить собственную безопасность. На Западе прекрасно понимают, что задача СВО — прежде всего уничтожение военной машины западного прокси в образе Украины. Создание буферной зоны — лишь часть задачи. Нам надо сделать так, что если со стороны снова возникнет угроза, чтобы в Киеве хорошенько подумали, хватит ли у них сил и возможностей осуществить свои замыслы. Но главное — сокрушить противника, нанести ему такое поражение, чтобы в ближайшие десятилетия или даже столетия он не помышлял о войне с Россией. Владимир Ружанский

Это необходимо сделать в том числе через конфигурацию территорий. На Западе больше всего боятся потери такого своего прокси, как Украина. Ведь если она потерпит сокрушительное поражение, НАТО придется радикально пересмотреть свои планы в отношении России. И этот их страх сочится между строк таких вот пассажей, как в The Telegraph.