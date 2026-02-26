Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя дипломатический сериал на тему мирного урегулирования на Украине, подчеркнул, что Дональд Трамп вложил «колоссальный политический капитал» в этот процесс. Потому испытывает разочарование из-за того, что стороны до сих пор не пришли к пониманию.

«Самым простым было бы продолжить прежнюю политику, которая лишь вела к затяжному конфликту… У нас много людей, которые вложили много энергии в этот процесс», — заявил Рубио, отметив, что определенного прогресса в сужении круга спорных вопросов добиться все-таки удалось. Однако ряд тем остаются «очень и очень сложными».

Все чаще говорят о том, что Трамп хотел бы достичь результата к началу лета и, более того, планирует превратить подписание мирного соглашения в некую торжественную церемонию с участием первых лиц России, Украины и США.

Особо подчеркивают, что без выхода на финальные договоренности никого смысла встречаться в формате Путин — Трамп — Зеленский попросту нет. Об этом, в частности, говорил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, непосредственно вовлеченный в переговоры.

По его же словам, Трамп не станет участвовать во встрече без уверенности в практическом результате и возможности закрепить договоренности.