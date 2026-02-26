Третий лишний. Почему саммит США — Россия — Украина пройдет без Зеленского
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя дипломатический сериал на тему мирного урегулирования на Украине, подчеркнул, что Дональд Трамп вложил «колоссальный политический капитал» в этот процесс. Потому испытывает разочарование из-за того, что стороны до сих пор не пришли к пониманию.
«Самым простым было бы продолжить прежнюю политику, которая лишь вела к затяжному конфликту… У нас много людей, которые вложили много энергии в этот процесс», — заявил Рубио, отметив, что определенного прогресса в сужении круга спорных вопросов добиться все-таки удалось. Однако ряд тем остаются «очень и очень сложными».
Все чаще говорят о том, что Трамп хотел бы достичь результата к началу лета и, более того, планирует превратить подписание мирного соглашения в некую торжественную церемонию с участием первых лиц России, Украины и США.
Особо подчеркивают, что без выхода на финальные договоренности никого смысла встречаться в формате Путин — Трамп — Зеленский попросту нет. Об этом, в частности, говорил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, непосредственно вовлеченный в переговоры.
По его же словам, Трамп не станет участвовать во встрече без уверенности в практическом результате и возможности закрепить договоренности.
Проще говоря, пока Киев в лице Зеленского будет тянуть резину и отказывать от выполнения предъявленных ему требований, в частности по выведению ВСУ из Донбасса, повода проводить саммит с Путиным не появится.
Того же мнения придерживается российская сторона. Кремль подтвердил, что трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку.
На сегодня никаких реальных перспектив выхода на те самые «финальные договоренности», увы, не просматривается. И вся ответственность за проволочку лежит исключительно на Украине.
«Давайте ограничимся тем, что вспомним его, Зеленского, заявления за последнюю неделю — с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее», — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В результате возникает серьезный затор. Россия, видимо, уже договорившаяся с США о выполнении Украиной ранее заявленных нами условий, ждет, пока Штаты продавят Зеленского. Трамп, мечтающий накануне осенних выборов в конгресс превратить все в чествование собственного дипломатического гения, заинтересован в скорейшем достижении мира не меньше нас.
И только Зеленский портит общую картину. Может, пришло время избавиться от него?
Тут уж вопросы к американцам: насколько им важно сохранить эту фигуру во главе марионеточного украинского режима? Быть может, в этом уравнении третий все-таки лишний?
Слово за вами, мистер Трамп.