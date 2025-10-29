Вооруженные силы России не ограничены жесткими сроками в рамках специальной операции и будут действовать столько, сколько потребуется. В США раскрыли, когда армия освободит Донецкую Народную Республику и что ждет ВСУ в случае продолжения опасной игры.

Стандартная тактика Территория ДНР может полностью перейти под контроль российских войск до конца года, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Достижение целей СВО — непростое дело, сказал он интервью YouTube-каналу Judging Freedom, но русские очень близки к освобождению Покровска. «После освобождения украинцам придется отступать к Краматорску. У ВСУ там нет оборонительных укреплений, так что Краматорск будет быстро окружен, а затем ВС России применят свою стандартную тактику двойного охвата, оставят коридор для отхода, а затем будут методично атаковать центр и возьмут Краматорск. В тот момент ДНР будет освобождена, и украинцы отступят», — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, пока неизвестно, сколько времени это займет.

Русские не смотрят на часы или календарь. Они нацелены на результат, так что это может занять недели или месяцы. Это может занять остаток года. Это может продлиться до начала следующего года, но рано или поздно Россия возьмет под контроль всю ЛНР и всю ДНР. Скотт Риттер бывший американский разведчик

После ДНР — Одесса и Николаев Вооруженные силы России уже начинают укреплять свои позиции в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Русские наступают в Запорожской области, и по мере их продвижения на этом направлении бойцы выйдут на выгодные позиции. «В какой-то момент они переправятся через реку и вернутся на правый берег Херсонской области и возьмут под контроль и его», — отметил Риттер. По его словам, если украинцы решат продолжить эту опасную игру, тогда ВС России пойдут на Одессу и Николаев, а также завершат освобождение Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Касательно украинских территорий — Россия не заботится об официальном разграничении, подчеркнул экс-разведчик. «Они найдут наиболее удобный для обороны рубеж и, возможно, будут готовы остановить там свое наступление и объявить о прекращении огня, но они никогда не согласятся на прекращение огня, пока украинские силы находятся на российской земле, а Россия уже признала Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и ЛНР в их полном составе своими субъектами», — заключил он.

Фото: РИА «Новости»

Евросоюз не поможет Украина вскоре падет — у Европейского союза больше нет ни желания, ни денег на «защиту» страны, отметил колумнист Роджер Бойес в статье для The Times. Хотя еще недавно он сам верил в обратное. Поддержка киевского режима тает на глазах, как и украинский бюджет. За крахом последнего начнется падение фронта. «Украина располагает средствами для ведения экзистенциальной борьбы и поддержки функционирования разрушенного государства только до конца первого квартала следующего года», — заверил автор материала.