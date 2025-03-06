США наносят новый удар по Украине: ВСУ останутся без «глаз», отлученные от разведки НАТО
Эксперт Орлов: RTU мониторила работы российских ПВО, РЭБ и авиации
США ограничили передачу Украине разведданных НАТО — ЦРУ приостановило программу Releasable to Ukraine (RTU). Также Штаты отозвали полномочия на передачу таких данных у своих партнеров, в том числе Великобритании. Без каких сведений осталась украинская армия и как в связи с этим изменится обстановка на поле боя — в материале 360.ru.
Мониторинг ПВО, РЭБ и авиации
Американские разведанные, которые Украине передавали службы королевства, называются Rel UKR — сокращение от Releasable to Ukraine. Накануне власти США не только запретили Великобритании передавать их Украине, они также пообещали жестко контролировать передачу информации через агентства.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал 360.ru, что точных данных, какие именно сведения передавались в рамках этой программы, нет, так как эта информация секретная.
«Можем предположить, что в зависимости от тех разведывательных возможностей, которые существуют в США, они могли делиться с киевскими властями всем спектром информации, которая касалась поражения тех или иных целей в глубине Российской Федерации и на линии боевого соприкосновения. Это мониторинг действий наших систем ПВО, систем РЭБ. Это мониторинг полетов нашей авиации», — отметил Орлов.
Как только российская авиация начинает налет беспилотниками, то во всех украинских каналах появляется об этом информация. Данные поступают по направлениям и по типам применяемых спектров вооружений.
Если после отмены программы подобная информация перестанет возникать в информационном пространстве Украины, от можно будет сделать вывод, что именно эти данные США передавали киевскому режиму, отметил Орлов.
«В зависимости от того, как после отмены начнут действовать Вооруженные силы Украины, в том числе на линии боевого соприкосновения, как будут вести их системы ПВО, как они будут действовать в тылу, мы с вами сразу поймем, что они получали от американцев», — подчеркнул эксперт.
Украинская «Крапива» даст сбой?
Военные эксперты считают, что сбои могут начаться и в работе украинской системы управления войсками «Крапива».
«Что касается системы „Крапива“, нужно понимать, что это тактическая система ситуационной осведомленности командиров, принимающих решения на поле боя, которая позволяет за счет мультидоменной интеграции обеспечивать более точное принятие решений командирами на поле боя, доводить необходимые распоряжения, приказы по поражению тех или иных целей, а также взаимодействию непосредственных подразделений на земле», — пояснил Орлов.
Но «Крапива» не единственная подобная система на Украине. На вооружении ВСУ существует много различных систем, которые созданы задолго до 2022 года. Что-то в эти системы добавили американцы, отметил Орлов.
«В этом отношении киевские власти готовились. На территории Украины есть достаточно прогрессивно мыслящие люди, которые знают толк в современных технологиях и понимают, как их адаптировать для использования в военных целях», — добавил собеседник 360.ru.
Орлов рассказал, что «Крапива» достаточно известная система, для российских экспертов в ней нет ничего нового. Однако эта система продолжает развиваться и модифицироваться. По словам эксперта, за счет своего функционала «Крапива» приближается к образцам и эталонам системы тактической осведомленности, которая существует в США.
Как решение США повлияет на обстановку в зоне СВО
Если США ограничат передачу разведданных в рамках программы Releasable to Ukraine, первое, что могут ощутить ВСУ, — это критический дефицит оперативной информации, отметили аналитики «Военной хроники». Система интегрирована с данными НАТО, особенно в вопросах целеуказания для дальнобойного оружия. Эффективность планирования операций может значительно снизиться без доступа к спутниковым снимкам, радио- и сигнальной разведке.
Без данных от RTU украинские военные не смогут своевременно выявлять скопление ВС России, корректировать огонь артиллерии и ПВО. Также могут начаться сбои в работе системы «Крапива», добавили аналитики.
«В стратегической перспективе ограничение на передачу разведданных может существенно ухудшить для ВСУ ситуацию не только на линии фронта, но и в тылу, усложнив координацию со странами НАТО», — сообщили авторы материала.