США ограничили передачу Украине разведданных НАТО — ЦРУ приостановило программу Releasable to Ukraine (RTU). Также Штаты отозвали полномочия на передачу таких данных у своих партнеров, в том числе Великобритании. Без каких сведений осталась украинская армия и как в связи с этим изменится обстановка на поле боя — в материале 360.ru.

Мониторинг ПВО, РЭБ и авиации

Американские разведанные, которые Украине передавали службы королевства, называются Rel UKR — сокращение от Releasable to Ukraine. Накануне власти США не только запретили Великобритании передавать их Украине, они также пообещали жестко контролировать передачу информации через агентства.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал 360.ru, что точных данных, какие именно сведения передавались в рамках этой программы, нет, так как эта информация секретная.

«Можем предположить, что в зависимости от тех разведывательных возможностей, которые существуют в США, они могли делиться с киевскими властями всем спектром информации, которая касалась поражения тех или иных целей в глубине Российской Федерации и на линии боевого соприкосновения. Это мониторинг действий наших систем ПВО, систем РЭБ. Это мониторинг полетов нашей авиации», — отметил Орлов.

Как только российская авиация начинает налет беспилотниками, то во всех украинских каналах появляется об этом информация. Данные поступают по направлениям и по типам применяемых спектров вооружений.

Если после отмены программы подобная информация перестанет возникать в информационном пространстве Украины, от можно будет сделать вывод, что именно эти данные США передавали киевскому режиму, отметил Орлов.

«В зависимости от того, как после отмены начнут действовать Вооруженные силы Украины, в том числе на линии боевого соприкосновения, как будут вести их системы ПВО, как они будут действовать в тылу, мы с вами сразу поймем, что они получали от американцев», — подчеркнул эксперт.