Совсем осатанели. Три гипотезы о том, зачем Украина атаковала Россию десятками дронов

Военный эксперт Орлов оценил три гипотезы о целях ВСУ при ударе по жилым домам

В ночь на 10 сентября несколько российских регионов атаковали десятки украинских дронов. В Раменском беспилотники ударили по двум многоквартирным домам, жертвой стала 46-летняя женщина. Зачем ВСУ бьют своими БПЛА по жилым высоткам? 360.ru обсудил с военными экспертами и политологами три возможные гипотезы причины действий противника.

Из них 72 сбили над Брянской областью, 20 — над Подмосковьем, 14 — над Курской областью, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один — над Орловской.

По данным Минобороны, в течение ночи 10 сентября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами.

Возможен ли вариант, что, продолжая идти этим террористическим путем, украинские власти хотят склонить Россию к переговорам и попытаться продавить свои условия?

Может быть, это попытка отыграться за свои неудачи на поле боя или желание посеять панику?

Гипотеза № 1: ВСУ хотят отыграться за поражения на поле боя?

Предположение о том, что украинские военные устраивают террористические атаки с БПЛА по территории России, чтобы отыграться за свое плачевное положение на театре боевых действий, эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов назвал абсолютно тупиковой гипотезой. «Она под собой не имеет никакой почвы, какой смысл имеет отыгрываться за поражения на поле боя? Ну, запустили беспилотник, куда-то попали. И в чем тут отыгрыш, спрашивается? Что отыграли-то?» — поинтересовался он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Орлов подчеркнул, что подразделения Вооруженных сил России со своей стороны наносят киевскому режиму значительно больше инфраструктурного ущерба, чем могут попытаться причинить ВСУ «одним долетевшим беспилотником». Такую точку зрения разделил и политолог Вадим Сипров. По мнению эксперта, в нынешних реалиях об «агонии киевского режима» говорить пока преждевременно: ресурсов для продолжения ведения боевых действий у ВСУ еще достаточно. «Это касается и военной техники. Несмотря на огромные потери, которые они понесли при вторжении в Курскую область, — а потеряли одних танков больше, чем на танковую бригаду, — возможности продолжать сопротивляться у них пока еще есть», — подчеркнул Сипров.

Фото: РИА «Новости»

Широкое применение беспилотников противником, по его оценке, связано с необходимостью компенсировать нехватку нормального авиапарка. Именно поэтому, по его мнению, ВСУ делают ставку на беспилотники, которых у них достаточно много разного типа и для разных задач. «От разведывательных квадрокоптеров до беспилотников самолетного типа с дальностью до тысячи километров. За счет беспилотников они компенсируется дефицит нормальной пилотируемой авиации, — отметил Сипров. — У них осталось несколько десятков самолетов и вертолетов, видимо, которые были с советских времен и поставлены странами бывшего советского лагеря». И наконец, там появились первые самолеты F-16, напомнил политолог. Но этих истребителей немного, а используют их в основном для задач ПВО, главным образом над Западной Украиной.

Фото: U.S. Department of Defense