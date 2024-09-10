Совсем осатанели. Три гипотезы о том, зачем Украина атаковала Россию десятками дронов
Военный эксперт Орлов оценил три гипотезы о целях ВСУ при ударе по жилым домам
В ночь на 10 сентября несколько российских регионов атаковали десятки украинских дронов. В Раменском беспилотники ударили по двум многоквартирным домам, жертвой стала 46-летняя женщина. Зачем ВСУ бьют своими БПЛА по жилым высоткам? 360.ru обсудил с военными экспертами и политологами три возможные гипотезы причины действий противника.
Сколько беспилотников сбили 10 сентября в России
По данным Минобороны, в течение ночи 10 сентября дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами.
Из них 72 сбили над Брянской областью, 20 — над Подмосковьем, 14 — над Курской областью, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один — над Орловской.
Какие цели преследуют ВСУ, нанося удары по домам мирных жителей?
Может быть, это попытка отыграться за свои неудачи на поле боя или желание посеять панику?
Возможен ли вариант, что, продолжая идти этим террористическим путем, украинские власти хотят склонить Россию к переговорам и попытаться продавить свои условия?
Гипотеза № 1: ВСУ хотят отыграться за поражения на поле боя?
Предположение о том, что украинские военные устраивают террористические атаки с БПЛА по территории России, чтобы отыграться за свое плачевное положение на театре боевых действий, эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов назвал абсолютно тупиковой гипотезой.
«Она под собой не имеет никакой почвы, какой смысл имеет отыгрываться за поражения на поле боя? Ну, запустили беспилотник, куда-то попали. И в чем тут отыгрыш, спрашивается? Что отыграли-то?» — поинтересовался он.
Орлов подчеркнул, что подразделения Вооруженных сил России со своей стороны наносят киевскому режиму значительно больше инфраструктурного ущерба, чем могут попытаться причинить ВСУ «одним долетевшим беспилотником».
Такую точку зрения разделил и политолог Вадим Сипров. По мнению эксперта, в нынешних реалиях об «агонии киевского режима» говорить пока преждевременно: ресурсов для продолжения ведения боевых действий у ВСУ еще достаточно.
«Это касается и военной техники. Несмотря на огромные потери, которые они понесли при вторжении в Курскую область, — а потеряли одних танков больше, чем на танковую бригаду, — возможности продолжать сопротивляться у них пока еще есть», — подчеркнул Сипров.
Широкое применение беспилотников противником, по его оценке, связано с необходимостью компенсировать нехватку нормального авиапарка. Именно поэтому, по его мнению, ВСУ делают ставку на беспилотники, которых у них достаточно много разного типа и для разных задач.
«От разведывательных квадрокоптеров до беспилотников самолетного типа с дальностью до тысячи километров. За счет беспилотников они компенсируется дефицит нормальной пилотируемой авиации, — отметил Сипров. — У них осталось несколько десятков самолетов и вертолетов, видимо, которые были с советских времен и поставлены странами бывшего советского лагеря».
И наконец, там появились первые самолеты F-16, напомнил политолог. Но этих истребителей немного, а используют их в основном для задач ПВО, главным образом над Западной Украиной.
«То есть о завоевании воздушного господства речи не идет, как и о полномасштабной воздушной наступательной операции», — подчеркнул он.
Какое именно количество БПЛА сейчас эксплуатируют на Украине, сказать сложно. Киевские пропагандисты, по словам Сипрова, называют цифры с шестью нулями, но относиться к таким данным, безусловно, нужно с большой долей скептицизма.
«Вряд ли это так. Но я полагаю, если взять все типы беспилотников, начиная от квадрокоптеров и заканчивая БПЛА самолетного типа, то наберется все же достаточно большое количество», — уточнил собеседник 360.ru.
Гипотеза № 2: ВСУ пытаются посеять страх, панику и ненависть к властям
Эта гипотеза имеет под собой определенную почву в силу того, что сами по себе удары украинских беспилотников не наносят России масштабного ущерба, отметил Владимир Орлов.
«То есть, конечно, ущерб, есть, но в масштабах специальной военной операции он очень низкий, поэтому эффективность этих атак беспилотников именно в плане инфраструктурного ущерба достаточно мала», — пояснил специалист.
Кроме того, Орлов указал на то, что дроны противника сбивают буквально десятками, поэтому, если один из многих БПЛА все-таки долетит до назначенной цели, коэффициент рентабельности будет не ахти какой большой.
И это, вероятно, ВСУ понимают, но также осознают и то, что психологический эффект даже от одного дрона будет гораздо выше.
«То есть [мыслить могут так,] что даже один долетевший беспилотник может посеять панику, провоцировать определенное недовольство, — это да, такое имеет место быть», — выразил уверенность собеседник 360.ru.
Тем более что у «коллективного Запада» и его марионетки в лице Украины информационная телега поставлена впереди войны — удары и те или иные действия скорее являются обеспечительным механизмом ведения информационно-психологических операций.
Владимир Орлов
Вадим Сипров также указывает на превалирующее для противника психологическое значение этих налетов. В качестве примера он привел атаки БПЛА на Москву-Сити прошлым летом.
«Эти акции нацелены на максимальный психологический эффект, почему они именно стекляшки атаковали? Потому что можно нанести внешне больший эффект, а для медийной картинки важно показать именно масштаб», — уточнил политолог.
А когда атака происходит на жилые дом в утренние часы, когда все спят, это, несомненно, попытка создать тревогу в обществе, подчеркнул Сипров. Также, по его мнению, противнику хотелось бы вызвать у россиян нервозность из-за ощущения отсутствия безопасности при ударе БПЛА по высоткам.
Гипотеза № 3: так Украина пытается склонить Россию к переговорам
Гипотеза о том, что атаки беспилотников ВСУ объясняются стремлением Украины склонить Россию к переговорам, неверна, потому что Киев к переговорам не стремится, он желает склонить Москву к признанию своих ультимативных требований, убежден политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Они хотят склонить нас к признанию своих ультимативных требований, всеми своими действиями, всеми ударами, всеми терактами и так далее, и так далее, — пояснил он. — Но условия противника Россию не устраивают. И тут также важно учитывать, что Украины как независимой страны с независимым властями не существует. Но есть марионеточная хунта, американцы дали им приказ — воюйте».
Вот такая их стратегия — просто обычная война. Никаких нюансов. Просто они с нами воют и хотят, чтобы мы признали свое поражение. Поражение будет означать, что эта националистическая хунта сохранится.
Сергей Марков
Третью гипотезу о мотивах ВСУ при организации налетов дронов Владимир Орлов также полностью отверг.
В контексте предположения о том, что Киев начал стремиться к переговорам, нужно понять, в связи с чем может быть связано это движение. И тут логичным представляется объяснение о нехватке ресурсов, усталости Запада, риске сокращения поставок военной и финансовой помощи.
И хотя все эти факторы имеют место быть, по оценке Вадима Сипрова, говорить о том, что противник практически готов прекращать сопротивление, рано.
«У Украины есть еще ресурсы продержаться. На несколько месяцев», — заключил он.