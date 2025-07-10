Сегодня 17:37 На Украину обрушились сотни ударных дронов. Россия только начинает? Аналитик Босых: Россия только усиливает давление на Украину 0 0 0 Фото: Константин Михальчевский / РИА «Новости» Эксклюзив

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Специальная военная операция РФ на Украине

Российская оборонка продолжает раскручиваться на полную катушку. В ночь на 9 июля армия поставила очередной рекорд: на Украину обрушилась масштабная комбинированная атака, в которой Вооруженные силы России использовали 728 БПЛА. Это ключевой индикатор того, что удары переходят из стадии ограниченного применения в полноценный серийный режим. Западные эксперты предупреждают: уже ближе к осени Украину будут атаковать тысяча ударных дронов.

Удары БПЛА по Украине Сама попытка выйти на такой объем говорит о том, что промышленная база России справляется с задачей непрерывной генерации ресурса. Причем пока даже без внешней подпитки. Если такое будет периодически повторяться, это означает запуск постоянной нагрузки. С ней противнику будет невозможно справиться за счет тактических решений. Это уже вопрос стратегического истощения. Сейчас главный вопрос не в том, сколько сбито, а в том, сможет ли киевский режим вообще выдержать такой ритм дольше двух-трех недель. «Все это ответ, в частности, на преступные обстрелы мирных наших городов и поселков — что в Курской и Белгородской областях, что в Удмуртии, что в Мордовии, что на Брянщине, что в Донбассе. Другое. Мы будем продолжать СВО до полного выполнения поставленных целей и задач. Ночные удары по Киеву — один из шагов в деле уничтожения орудий агрессии против России и ее граждан, один из шагов в сторону снижения военного потенциала украинских националистов, а, значит, в сторону денацификации Украины», — заявил с 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик. Проблема для Владимира Зеленского заключается в том, что никакие технологические решения не могут полностью устранить эту угрозу: во-первых, поставка американских истребителей F-16 не переломит ситуацию, так как для противодействия тысяче дронов потребуется задействовать значительную часть авиации НАТО;

во-вторых, использование комплексов Patriot против дронов типа «Герань» экономически нецелесообразно;

в-третьих, передача ВСУ десятков тысяч ПЗРК Stinger не решит задачу — физически и логистически невозможно обеспечить ручное прикрытие страны от атак 500-1000 БПЛА.

Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сценарий истощения Сможет ли западная модель организации ПВО столкнуться с системным кризисом в таких условиях, станет ясно в ближайшем будущем. Если Россия существенно нарастит производство дронов, то уже через три-пять месяцев она может выйти на уровень устойчивого применения 1000-1200 БПЛА в сутки. Это переведет кампанию ударов в новую фазу, при которой украинская ПВО перейдет от попыток реагирования к стратегическому истощению. Для реализации такого сценария необходимы стабильные поставки сырья и ресурсов. Однако с учетом тенденций это не просто гипотеза, а реальная перспектива. Еще один важный момент: российские удары всегда нацелены на критическую инфраструктуру Украины — как промышленную, так и военную. Это свидетельствует о постепенном ослаблении Украины, что помогает войскам продвигаться на линии фронта, освобождая российские территории. Удары наносятся как по ближнему тылу, например по Константиновке или Сумской области, так и по глубокому тылу Украины. Об этом 360.ru рассказал ветеран войны в Донбассе, военный волонтер Александр Матюшин.

Это демонстрирует решительность военно-политического руководства России, направленную на скорейшее завершение СВО. Несмотря на санкции, Россия выстояла, ее экономика продолжает развиваться. Однако затягивание конфликта не играет положительной роли, и его необходимо завершить как можно скорее. Единственный путь — победа на фронтах СВО и уничтожение инфраструктуры, поддерживающей противника. Александр Матюшин

Поддержка армии Массовые удары БПЛА по Украине призваны помочь активным действиям российской армии в летний период. Готовились к ним явно давно — если запускают более 700 в день, значит, запас в разы больше. Сейчас важно нанести максимальный ущерб обороне врага. Летят сотни беспилотников, а вскоре могут и тысячи.

Фото: РИА «Новости»

Киеву придется с этим смириться — Москва только усиливает давление. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Насколько эффективна помощь Запада в этой ситуации? — Зеленский может сколько угодно клянчить помощи у Запада, но ПВО слишком дорогая, чтобы тратить ее на дроны. А использовать для перехвата F-16 выйдет еще дороже, а эффективность это даст крайне сомнительную. Даже с помощью всей Европы и США такое количество беспилотников просто невозможно отразить полностью. А ведь европейским и заокеанским господам нужно думать над пополнением и модернизацией ПВО Израиля, которая показала свою уязвимость. Тут уж Украина точно не в приоритете. — Какие проблемы существуют у армии России, несмотря на успехи? — До сих пор есть части, которым БПЛА закупают волонтеры на народные деньги. Информация поступает не из социальных сетей — об этом говорят мои друзья, которые находятся в зоне СВО. Это значит, что массовые налеты стали возможными благодаря распределению приоритетов поставок производимых нами дронов. К полному обеспечению потребностей вооруженных сил наша промышленность лишь стремится.

Фото: РИА «Новости»

— Какая роль гражданского ВПК в этой ситуации? — Люди производят БПЛА, РЭБ, пытаются модернизировать и улучшать их, изобретают что-то новое. Это хорошо, это значит, что на победу работают не только Вооруженные силы России, но и весь народ. Теперь нужно работать на максимальное обеспечение эффективного взаимодействия между частными производителями, промышленностью и армией. Бог даст — наша страна может получить технологический прорыв от такого сотрудничества. Главное — избавить людей от коррупции и лишней бюрократии. Не стоит забывать, что наши потенциальные противники тоже наблюдают за зоной СВО и внимательно оценивают как наши успехи, так и трудности. Массовое применение БПЛА и дешевых ракет показало свою эффективность над современной структурой ПВО. Значит, нужен новый подход. Запад, на примере Украины и Израиля, его точно ищет. Есть надежда, что мы не собираемся отставать в этом важном направлении. Сегодня необходимо продолжать действовать сообща, развивать технологии и не расслабляться. Победа требует усилий не только армии, но и всего общества.