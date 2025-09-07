Сегодня 10:18 В Киеве горит кабмин, в Кременчуге остановлен стратегический мост: итоги атаки 7 сентября Площадь пожара в здании кабмина Украины в Киеве достигла 1 тыс. кв. метров 0 0 0 Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Спецоперация

Ночью 7 сентября по Украине ударили свыше 800 беспилотников. Ранее максимальное количество БПЛА, совершавших атаки на объекты ВСУ в республике, составляло 728 — такое количество, как пишут местные СМИ, запускали в ночь на 9 июля, но теперь этот рекорд побит. В Киев сейчас горит здание кабмина, а в Кременчуге поврежден Крюковский мост через Днепр.

О последствиях крупного группового удара России написало украинское издание «Страна». По его данным, в общей сложности по разным целям на территории республики запустили 805 дальнобойных дронов. Также, по информации журналистов, было запущено 13 ракет: девять крылатых «Искандер-К» и четыре баллистические «Искандер-М/KN-23».

Взрывы в Кременчуге В Кременчуге после ударов по Крюковскому мосту в правобережной части города пропал интернет, также частично нет электричества. Сама железнодорожная переправа через Днепр сейчас перекрыта. Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») уже официально подтвердила удар по железнодорожной инфраструктуре в Кременчуге. Там же предупредили о задержках поездов в течение ближайших дней из-за «многокомпонентного ремонта».

Крюковский мост играет стратегически важную роль: он соединяет два берега Днепра. На правом расположены крупные транспортные узлы и предприятия тяжелой промышленности, в том числе сталелитейный и вагоностроительный заводы, а на левом — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

В Киеве горит здание кабмина В столице из-за работы украинской ПВО повреждения получило здание кабмина. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что пострадали крыша и верхние этажи. Здание сейчас продолжают тушить с вертолета. Мэр города Виталий Кличко также сообщил о пожаре, уточнив, что возгорание произошло «в результате вероятного сбития БПЛА». Депутат Ярослав Железняк уточнил, что на последнем этаже находится офис премьера, а также зал заседаний правительства.

По последним данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, огонь в здании кабмина охватил площадь размером в тысячу квадратных метров.

«Смысл: началось» Военкор Александр Сладков, комментируя последние новости из Киева, начал пост с цитаты из фильма «Место встречи изменить нельзя». «Ну что, „с почином вас, Глеб Егорыч“! <…> Смысл: началось. Загорелось здание правительства Украины в Киеве. Я думаю, что это украинская ракета ПВО рухнула», — написал журналист.

Тут же он напомнил, что Украина давно пытается серьезно ударить по «Москва-Сити», «и ничего, отбиваем». Пусть и они отбивают, отрезал он.

«Кстати, „здание правительства Украины загорелось“, это еще не ракета, „здание разрушено“ — когда такое прочтем, это и будет ракета. Ну и мосты продолжаем бить через Днепр. Давно спрашивали, когда это начнется. Вот началось», — заключил Сладков. Военный эксперт Владимир Попов несколькими днями ранее в беседе с MK.RU предупреждал, что во многом ситуацию на СВО определит первая декада сентября. «Осень будет жестокой», — подчеркнул он. Минобороны пока не публиковало официальных данных о крупном ударе по военным целям на Украине.