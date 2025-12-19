Тот 16-часовой марафон, в который превратилось вчерашнее заседание Совета Евросоюза, в итоге закончился оглушительным провалом глобалистов. Провалом, который они, как ни стараются, успехом назвать не смогут никогда.

Да, с одной стороны, решение о выделении 90 миллиардов евро на продолжение украинского конфликта, как об этом довольно откровенно поведал президент Франции Эммануэль Макрон, принято. «С 2026 года Украина будет располагать средствами, необходимыми для финансирования своих военных усилий», — признался он. Однако с другой — ни изъять российские активы, за что так долго боролась банда еврограбителей под предводительством Урсулы фон дер Ляйен, ни даже заставить все без исключения страны ЕС платить за украинскую авантюру Брюсселя не вышло. Вместо этого свою лепту в продление существования киевского режима внесут только те, кто не против. Ну а против, как выяснилось, категорически выступили Венгрия, Словакия и Чехия. Такая вот восточноевропейская фронда бывших стран Варшавского договора.

Фото: Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

Я недаром вспомнил забытый военный союз времен существования социалистического лагеря. Дело в том, что все вышеперечисленные страны не только были его полноправными членами, но и, если можно так сказать, пострадали от этого членства. Созданный в противовес НАТО в 1955 году социалистический военный блок принял непосредственное участие в подавлении венгерских событий 1956 года и Пражской весны 1968-го. Во втором случае, помимо боевых подразделений Советской армии, в нем участвовали еще войска Венгрии, ГДР, Болгарии и Польши.

Все эти страны — после череды слияний и поглощений или, как в случае с Чехословакией, развода — стали в итоге неотъемлемой частью НАТО и Евросоюза. Частью, учитывать мнение которой государства так называемой старой Европы не считали нужным.

Казалось, так будет всегда. Однако настал момент, когда Будапешт, Братислава и Прага вновь выступили единым фронтом против интересов Запада, мечтающего развязать в Европе новую большую войну. Поверьте, я не склонен идеализировать нынешнее руководство наших бывших союзников. У каждого из них были свои резоны, чтобы так поступить. Тем не менее наметившийся в Евросоюзе водораздел между теми, кто борется за мир, и теми, кто продолжает сеять только вражду и ненависть, вышел довольно показательным. Как в старые добрые времена, сказали бы многие.

Фото: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Benoit Doppagne/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Теперь ни венгры, ни словаки, ни чехи не будут больше тратить на совершенно чужую им войну ни копейки. Брюссель в своем стремлении хоть как-то решить вопрос с финансированием киевского режима практически выдал им своеобразную индульгенцию: не хотите платить — не платите, но не мешайте это делать другим. Они и не мешают. Просто показывают пример, как можно и должно поступать с этим затянувшимся конфликтом. Пример, который гулким эхом разлетится по городам и весям Европы, заставив призадуматься жителей других, более воинственных стран: а надо ли оно им?