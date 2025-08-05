Шахматная вилка средней дальности. Трамп подставил Европу под удар «Орешника»
Всякому терпению есть предел. Это очевидная вроде бы мысль долгое время не доходила до наших западных партнеров. «Партнеров», которые в последние годы только и были заняты тем, что тестировали российские красные линии на прочность.
Приняв нашу сдержанность за нерешительность или даже слабость, Запад уверовал: какую бы опасную дичь он ни творил, Россия вряд ли найдет в себе силы чем-то ответить. Зря. Русские, как известно, только запрягают долго, зато и едут потом с ветерком. И может так случиться, что этот самый ветерок принесет в Европу стойкий запах «Орешника»…
Накануне президент США Дональд Трамп продолжал разгонять тему американских подлодок, якобы отправленных им туда не знаю куда с целью немножко поугрожать России.
Риторика хозяина Белого дома от сдержанной (если Трамп в принципе способен сдерживаться) перешла к откровенно провокационной и даже высокомерной. Мол, вот-вот введем вам страшные санкции, а накануне отправим в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа — видимо, чтобы принять капитуляцию Кремля.
Уиткофф, по слухам, должен прибыть завтра утром. А в качестве, так сказать, приветственного жеста дорогому гостю МИД сообщил, что Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования.
«Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений».
С нашей стороны мораторий этот был добровольным. Но доброту, как водится, на Западе не оценили. Следовательно, для Старого Света пришло время пенять на себя и еще немного на американцев. Их эта ситуация касается в меньшей степени — по крайней мере, если говорить о территории США. Но вот размещенные в Европе американские войска и военные базы отныне снова под нашим прицелом.
Сами виноваты. Решение России — прямое следствие эскалационной риторики президента США и планов Пентагона развернуть на территории своих европейских союзников американские ракеты «Томагавк», а также гиперзвуковое оружие. Получается, Штаты подставили европейцев и сами подставились. Такая вот шахматная вилка.
Теперь, в случае попытки Запада угрожать России или хотя бы Калининградской области, о чем некоторое время тому назад недвусмысленно говорил один высокопоставленный американский генерал, Европу, как уже было сказано, накроет «Орешником». Новейший ракетный комплекс как раз попадает в категорию ракет, упомянутых в аннулированном моратории.
Как сказал по этому поводу замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, «это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов».