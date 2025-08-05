Шахматная вилка средней дальности. Трамп подставил Европу под удар «Орешника»

Фото: Ликвидация последних твердотопливных баллистических ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в соответствии с договором 1987 года между СССР и США / РИА «Новости»

Всякому терпению есть предел. Это очевидная вроде бы мысль долгое время не доходила до наших западных партнеров. «Партнеров», которые в последние годы только и были заняты тем, что тестировали российские красные линии на прочность.

Приняв нашу сдержанность за нерешительность или даже слабость, Запад уверовал: какую бы опасную дичь он ни творил, Россия вряд ли найдет в себе силы чем-то ответить. Зря. Русские, как известно, только запрягают долго, зато и едут потом с ветерком. И может так случиться, что этот самый ветерок принесет в Европу стойкий запах «Орешника»…

Накануне президент США Дональд Трамп продолжал разгонять тему американских подлодок, якобы отправленных им туда не знаю куда с целью немножко поугрожать России.

Риторика хозяина Белого дома от сдержанной (если Трамп в принципе способен сдерживаться) перешла к откровенно провокационной и даже высокомерной. Мол, вот-вот введем вам страшные санкции, а накануне отправим в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа — видимо, чтобы принять капитуляцию Кремля.