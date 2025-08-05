Шахматная вилка средней дальности. Трамп подставил Европу под удар «Орешника»

Ликвидация последних твердотопливных баллистических ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в соответствии с договором 1987 года между СССР и США
Фото: Ликвидация последних твердотопливных баллистических ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в соответствии с договором 1987 года между СССР и США/РИА «Новости»

Всякому терпению есть предел. Это очевидная вроде бы мысль долгое время не доходила до наших западных партнеров. «Партнеров», которые в последние годы только и были заняты тем, что тестировали российские красные линии на прочность.

Приняв нашу сдержанность за нерешительность или даже слабость, Запад уверовал: какую бы опасную дичь он ни творил, Россия вряд ли найдет в себе силы чем-то ответить. Зря. Русские, как известно, только запрягают долго, зато и едут потом с ветерком. И может так случиться, что этот самый ветерок принесет в Европу стойкий запах «Орешника»…

Накануне президент США Дональд Трамп продолжал разгонять тему американских подлодок, якобы отправленных им туда не знаю куда с целью немножко поугрожать России.

Риторика хозяина Белого дома от сдержанной (если Трамп в принципе способен сдерживаться) перешла к откровенно провокационной и даже высокомерной. Мол, вот-вот введем вам страшные санкции, а накануне отправим в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа — видимо, чтобы принять капитуляцию Кремля.

CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Уиткофф, по слухам, должен прибыть завтра утром. А в качестве, так сказать, приветственного жеста дорогому гостю МИД сообщил, что Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования.

«Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений».

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «ПИОНЕР» (по терминологии НАТО — SS-20). Ракета комплекса несла разделяющуюся головную часть с тремя боевыми блоками мощностью по 150 кт каждый с индивидуальным наведением на цели. Ликвидирован в соответствии с советско-американским договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)
Фото: Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «ПИОНЕР» (по терминологии НАТО — SS-20). Ракета комплекса несла разделяющуюся головную часть с тремя боевыми блоками мощностью по 150 кт каждый с индивидуальным наведением на цели. Ликвидирован в соответствии с советско-американским договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)/РИА «Новости»

С нашей стороны мораторий этот был добровольным. Но доброту, как водится, на Западе не оценили. Следовательно, для Старого Света пришло время пенять на себя и еще немного на американцев. Их эта ситуация касается в меньшей степени — по крайней мере, если говорить о территории США. Но вот размещенные в Европе американские войска и военные базы отныне снова под нашим прицелом.

Сами виноваты. Решение России — прямое следствие эскалационной риторики президента США и планов Пентагона развернуть на территории своих европейских союзников американские ракеты «Томагавк», а также гиперзвуковое оружие. Получается, Штаты подставили европейцев и сами подставились. Такая вот шахматная вилка.

Теперь, в случае попытки Запада угрожать России или хотя бы Калининградской области, о чем некоторое время тому назад недвусмысленно говорил один высокопоставленный американский генерал, Европу, как уже было сказано, накроет «Орешником». Новейший ракетный комплекс как раз попадает в категорию ракет, упомянутых в аннулированном моратории.

Как сказал по этому поводу замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, «это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов».

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