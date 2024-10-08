Писающие брюссельские мальчики. Сердце ЕС и НАТО — отличная цель для ракетного удара?
Публицист Белов: Фицо, предупредивший об ударе по Брюсселю, не так уж не прав
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по счастливому стечению обстоятельств переживший покушение, всегда последовательно выступал против поработившего Европу глобализма. И он прекрасно понимает: многие из коллег-глобалистов наверняка сожалеют о том, что нескольких выстрелов оказалось недостаточно, чтобы его убить.
Потому, едва вернувшись к работе, Фицо с еще большим рвением продолжил свой «крестовый поход» с целью вернуть странам ЕС здравый смысл и тем самым спасти Европу от разорения, разрушения, а быть может, и большой войны. Войны, к которой некоторые горячие и максимально безответственные головы в Брюсселе активно призывают.
Вот и сейчас в высоких кабинетах Еврокомиссии и Европейского парламента раздаются многочисленные голоса, требующие разрешить Украине использовать дальнобойные натовские ракеты для ударов по «канонической» территории России. В ответ на подобные требования, выступая на церемонии по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской операции, словацкий премьер предложил одну из таких ракет направить по знаменитому брюссельскому фонтану «Писающий мальчик».
«Мы вдруг слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Ну, образно говоря. Может быть, единственная такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем говорят», — процитировало Фицо издание Hlavný Denník.
Кроме того, глава правительства Словакии еще раз подверг резкой критике представителей европейского руководства. Вместо того чтобы способствовать прекращению вооруженного конфликта на Украине, они делают все, чтобы он не только продолжался, но и разрастался, перекидываясь на другие страны.
Так, на днях в интервью испанскому изданию 20 minutos пока еще главный дипломат Европы Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине продолжается, поскольку ее возможные (и неизбежные, стоило бы добавить) результаты не устраивают Брюссель.
«Многие люди хотят, чтобы это закончилось как можно скорее. Начиная с самих украинцев. Но важно то, как это произойдет. Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней конфликт закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев? Мы должны сделать все возможное, чтобы, когда придет время, мы могли вести переговоры на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины». Конец цитаты.
Что ж, понимая, что мнение Борреля разделяют все остальные члены ЕК, а также держа в уме скорый приход в его кресло наглухо отбитой русофобки Каи Каллас, в голове возникает шальная мысль: а может быть, Фицо не так уж и не прав?
Нет, разумеется, портить знаменитый фонтан я бы не стал. Но в случае чего в бельгийской столице найдутся другие, куда более подходящие объекты, полные великовозрастных «мальчиков» и «девочек», которые легко могут тоже стать «писающими».