Публицист Белов: Фицо, предупредивший об ударе по Брюсселю, не так уж не прав

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, по счастливому стечению обстоятельств переживший покушение, всегда последовательно выступал против поработившего Европу глобализма. И он прекрасно понимает: многие из коллег-глобалистов наверняка сожалеют о том, что нескольких выстрелов оказалось недостаточно, чтобы его убить.

Потому, едва вернувшись к работе, Фицо с еще большим рвением продолжил свой «крестовый поход» с целью вернуть странам ЕС здравый смысл и тем самым спасти Европу от разорения, разрушения, а быть может, и большой войны. Войны, к которой некоторые горячие и максимально безответственные головы в Брюсселе активно призывают.

Вот и сейчас в высоких кабинетах Еврокомиссии и Европейского парламента раздаются многочисленные голоса, требующие разрешить Украине использовать дальнобойные натовские ракеты для ударов по «канонической» территории России. В ответ на подобные требования, выступая на церемонии по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской операции, словацкий премьер предложил одну из таких ракет направить по знаменитому брюссельскому фонтану «Писающий мальчик».

«Мы вдруг слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Ну, образно говоря. Может быть, единственная такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем говорят», — процитировало Фицо издание Hlavný Denník.