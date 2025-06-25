Сделка века для Путина. Почему Трамп после Ирана вновь заговорил о переговорах с Россией

Америка устала платить Украине. Трамп протянул руку Путину и оставил Киев без главного спонсора, а Москва теперь с удовольствием диктует условия сделки. Что заставило США бросить украинцев, приблизит ли это конец СВО и как на самом деле сработал хитрый план Владимира Путина — в материале 360.ru.

Трамп умоляет о сделке? Президент США Дональд Трамп публично выразил желание заключить соглашение с Россией по урегулированию украинского конфликта. Во время беседы с репортерами на борту самолета по пути на саммит НАТО в Гааге Трамп рассказал о недавнем звонке российского лидера Владимира Путина и поделился своими планами. «Владимир позвонил и предложил помощь с Ираном. Я сказал: „Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой“. И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — сказал Трамп. Эта неожиданная фраза стала сигналом резкого поворота во внешней политике США. Пока Вашингтон сосредоточился на ближневосточном кризисе, украинский конфликт, похоже, отошел для Белого дома на второй план.

Фото: РИА «Новости»

Капитуляция Украины Что же ответила Москва? По информации Кремля, президенты действительно созванивались, но их разговор состоялся еще 14 июня и длился около часа. Путин проинформировал Трампа об обмене военнопленными между Россией и Украиной (состоявшемся в рамках стамбульских договоренностей) и подтвердил, что Россия готова продолжать переговоры с Киевом, «как условлено, после 22 июня». Еще яснее глава России высказался на ПМЭФ 20 июня. Президент Путин пояснил, что российская сторона не добивается капитуляции Украины — но настаивает на признание реалий, которые сложились «на земле».

Фото: РИА «Новости»

Конец СВО близко? Таким образом, на международной арене наметился перелом: Вашингтон после тяжелого ближневосточного противостояния заговорил о мире с Москвой, а Киев теперь рискует остаться без прежней американской поддержки. Ускорится ли после перемирия Ирана и Израиля урегулирование украинского кризиса? Член экспертного клуба Дигория, политолог Дмитрий Матюшенков полагает, что до реального завершения ирано-израильского конфликта еще далеко. Речь пока идет только о перемирии и прекращении огня, не о мирном договоре. Для Трампа же, считает политолог, принципиален именно мирный договор — победа на международной арене нужна ему после провала его обещаний о прекращении противостояния России и Украины.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Ожидать особого внимания со стороны Трампа к российско-украинским переговорам сейчас не приходится, его интересы сейчас находятся на Ближнем Востоке», — считает Матюшенков. США предали Украину Откровение Трампа о желании «увидеть сделку с Россией» вызвало политический резонанс. Многие задались вопросом, надеется ли американский лидер завершить украинский конфликт так же быстро, как он «урегулировал» ситуацию на Ближнем Востоке. По оценке Дмитрия Матюшенкова, никакой необходимости в сделке нет ни у Трампа, ни у России.

Заключив с Украиной ресурсную сделку он получил там все, что хотел, и США, фактически, вышли из переговорного процесса по Украине. У американцев больше нет необходимости принимать в нем участие. Дмитрий Матюшенков

Фото: РИА «Новости»

Рискнет ли Трамп атаковать Россию Чтобы навязать свою «сделку века», президенту США нужны рычаги давления как на украинскую, так и на российскую сторону. В Иране американский лидер использовал бомбардировки, что заставило задаться и другим вопросом — чем попытается Трамп давить в украинском вопросе? Политолог Матюшенков объяснил, что Трамп активно шантажировал Украину объемами военной помощи и разведданными системы Starlink, заставляя заключить ресурсную сделку. В отношении России же у Трампа нет никаких возможностей хоть как-то повлиять на процесс принятия решений. «Это очень наглядно показала ситуация с торговой войной, которую США объявили всему миру, обойдя при этом Россию. Поставки наших товаров необходимы Америке гораздо больше, чем нам тот доход, который Россия получает от этих сделок», — добавил политолог.

Фото: Staff Sgt. Joshua Hastings/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

США снимут санкции Однако Трамп вряд ли верит в успех такого сценария, да и настроен скорее закончить, чем разжечь конфликт. Поэтому он вполне может предложить Москве выгодные условия «сделки». К примеру, снять санкции, вернуть замороженные российские активы, гарантировать неприкосновенности российских интересов на постсоветском пространстве. Пока никаких конкретных предложений администрация Белого дома не делала, по крайней мере — в публичном поле. В целом, основной нажим Трампа придется на Киев, ведь тут его власть действительно велика. Российское руководство, конечно, не поддастся ультиматумам, но разумные компромиссы не исключены, ведь и Москва заинтересована в прекращении конфликта на своих условиях.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мольбы о помощи НАТО На фоне этих событий начался саммит НАТО в Гааге. Зеленский запросил 150 миллиардов евро военной поддержки, Евросоюз выразил готовность такую просьбу поддержать. Но и здесь все снова упирается в Дональда Трампа. Будет ли он встречаться с Зеленским на саммите, сможет ли эта встреча что-то изменить? Неясно и то, как будет действовать президент США. В стратегическом смысле опции у него всего две: предоставить Украине новую помощь, или склонить ее к миру.

Попрошайка Зеленский Дмитрий Матюшенков полагает, что грядущий саммит не будет существенно затрагивать украинскую повестку. Зеленского не пригласили ни на одно значимое мероприятие в рамках встречи НАТО.

Его регулярные требования денег на международных мероприятиях формируют Зеленскому образ профессионального попрошайки. Однако в этот раз все внимание будет привлечено к ирано-израильскому конфликту, и рассчитывать на что-то серьезное Зеленскому не приходится. Дмитрий Матюшенков

Россия даст Украине перемирие? Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что партнеры Украины «вымаливают» перемирие без условий, хотя Зеленский ранее выступал против этого. Согласится ли Москва — большой вопрос. По словам политолога Матюшенкова, позиция российского руководства по вопросу перемирия не менялась.

Фото: РИА «Новости»

«Все прекрасно понимают, что в этот период ВСУ проведут ротацию войск, подведут тяжелое вооружение и пополнят боезапас передовых частей», — объяснил специалист. В публичном поле российские власти также не делали никаких новых замечаний о вероятном завершении конфликта. Россия последовательно отстаивает свою позицию.

Украина не склонна соблюдать достигнутые договоренности, прошлые перемирия регулярно нарушались с ее стороны. Так что перемирие без условий на данном этапе развития конфликта совершенно точно невозможно. Дмитрий Матюшенков

Тем не менее, почва для перемирия постепенно готовится. Россия последовательно заявляет о готовности к мирным переговорам без предварительных условий — лишь бы они привели к долгосрочному решению, а не фиктивной паузе. Россия взяла свое В сухом остатке мы имеем поразительный геополитический парадокс. Еще недавно Вашингтон грозился «разорвать Россию в клочья» санкциями и руками Украины, а теперь сам просит о сделке. Дональд Трамп, конечно, руководствуется собственными интересами, хочется предъявить электорату миротворческие достижения. Для России это означает одно: позиции страны окрепли как никогда. Ни санкционная война, ни вооруженный натиск через Украину не сломили русский дух. Москва выдержала и дождалась момента, когда сам Запад идет на попятную.