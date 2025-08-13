Противники мира (читай — победы России) на Украине продолжают судорожно нарративить в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Цель — если не сорвать саммит, что уже вряд ли возможно, то хотя бы заранее обесценить его результаты.

Вчера на эту тему солировал Владимир Зеленский. Общаясь с прессой, он выдал целый ряд довольно громких заявлений, примерно равных между собой как по степени отчаянности (с учетом нынешнего положения киевского режима), так и по уровню продемонстрированной глупости. «Мы поддерживаем США, и Путин, безусловно, может быть важным для их двустороннего сотрудничества, но они не могут принять ничего по Украине без нас. И я очень верю и надеюсь, что прежде всего Трамп это понимает и планирует реализовать», — заявил Зеленский, давая понять, что выполнять политические решения саммита абсолютно не намерен. «Украина не выйдет с Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — произнес он, похоже, пугая Европу третьей мировой войной.

Фото: Fabian Sommer/dpa / www.globallookpress.com

На этом фоне еще более решительно звучат слова главного «дипломата» (тут без кавычек не обойтись) Европы Каи Каллас, утверждающей, что любая сделка Путина с Трампом будет ничтожна без одобрения Киева и Брюсселя. «Украина может не согласиться на сделку, которую просто невозможно заключить за ее спиной. Если вы это сделаете, сделка не будет реализована», — почеркнула еврокомиссар, предопределив, как ей кажется, судьбу любых договоренностей, которые могут быть достигнуты уже к этим выходным. Что касается пожеланий Брюсселя, то пусть Трамп сам разбирается с европейскими «союзниками», это его зона ответственности и головная боль. А вот в том, что относится к хотелкам Киева… Тут на самом деле все обстоит куда печальнее для украинского режима, чем он себе представляет. Допустим, Москва и Вашингтон договорились урегулировать украинский кризис по определенному сценарию, включающему (это, похоже, сомнению не подлежит) полное освобождение территории четырех новых регионов России от присутствия там ВСУ и любых других признаков киевской власти. Зеленский говорит: нет, мы никуда не уйдем. Повлияет ли это как-нибудь на суть принятых на Аляске решений? Ничуть. Единственное, на чем это может отразиться, — на способах их имплементации: если Зе-режим не уйдет сам, мы уйдем его силой. Иных вариантов нет.

Рассчитывать на то, что Киев сумеет надолго задержать продвижение армии России к намеченным рубежам (кстати, с учетом упрямства украинского режима, рубежи эти могут быть отодвинуты еще дальше на запад), я бы на месте Зеленского и его шайки не стал.

Вот и американские партнеры советуют ему этого не делать. Как сообщило издание Politico со ссылкой на чиновника из администрации США, в Белом доме призвали Украину реалистично оценить свою боеспособность в преддверии саммита Путина и Трампа. Так что, думай (те), Владимир Александрович, не ошибитесь в расчетах. Можно ведь и гораздо больше потерять.