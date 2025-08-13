Саммит Россия — США. Зеленский против? Тем хуже для него
Противники мира (читай — победы России) на Украине продолжают судорожно нарративить в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Цель — если не сорвать саммит, что уже вряд ли возможно, то хотя бы заранее обесценить его результаты.
Вчера на эту тему солировал Владимир Зеленский. Общаясь с прессой, он выдал целый ряд довольно громких заявлений, примерно равных между собой как по степени отчаянности (с учетом нынешнего положения киевского режима), так и по уровню продемонстрированной глупости.
«Мы поддерживаем США, и Путин, безусловно, может быть важным для их двустороннего сотрудничества, но они не могут принять ничего по Украине без нас. И я очень верю и надеюсь, что прежде всего Трамп это понимает и планирует реализовать», — заявил Зеленский, давая понять, что выполнять политические решения саммита абсолютно не намерен.
«Украина не выйдет с Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — произнес он, похоже, пугая Европу третьей мировой войной.
На этом фоне еще более решительно звучат слова главного «дипломата» (тут без кавычек не обойтись) Европы Каи Каллас, утверждающей, что любая сделка Путина с Трампом будет ничтожна без одобрения Киева и Брюсселя.
«Украина может не согласиться на сделку, которую просто невозможно заключить за ее спиной. Если вы это сделаете, сделка не будет реализована», — почеркнула еврокомиссар, предопределив, как ей кажется, судьбу любых договоренностей, которые могут быть достигнуты уже к этим выходным.
Что касается пожеланий Брюсселя, то пусть Трамп сам разбирается с европейскими «союзниками», это его зона ответственности и головная боль. А вот в том, что относится к хотелкам Киева…
Тут на самом деле все обстоит куда печальнее для украинского режима, чем он себе представляет. Допустим, Москва и Вашингтон договорились урегулировать украинский кризис по определенному сценарию, включающему (это, похоже, сомнению не подлежит) полное освобождение территории четырех новых регионов России от присутствия там ВСУ и любых других признаков киевской власти.
Зеленский говорит: нет, мы никуда не уйдем. Повлияет ли это как-нибудь на суть принятых на Аляске решений? Ничуть.
Единственное, на чем это может отразиться, — на способах их имплементации: если Зе-режим не уйдет сам, мы уйдем его силой. Иных вариантов нет.
Рассчитывать на то, что Киев сумеет надолго задержать продвижение армии России к намеченным рубежам (кстати, с учетом упрямства украинского режима, рубежи эти могут быть отодвинуты еще дальше на запад), я бы на месте Зеленского и его шайки не стал.
Вот и американские партнеры советуют ему этого не делать. Как сообщило издание Politico со ссылкой на чиновника из администрации США, в Белом доме призвали Украину реалистично оценить свою боеспособность в преддверии саммита Путина и Трампа.
Так что, думай (те), Владимир Александрович, не ошибитесь в расчетах. Можно ведь и гораздо больше потерять.