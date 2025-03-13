Российский флаг вернулся в Суджу. Когда ВСУ полностью выбьют из Курской области

Группа российских десантников установила государственный флаг на водонапорной башне Суджи после семи месяцев оккупации города. Минобороны пока не подтвердило полное освобождение районного центра, но военкор заявили, что большая часть ВСУ уже сбежала из Курской области. Как готовили операцию по возвращению Суджи, что там происходит сейчас и куда делись украинские боевики — в материале 360.ru.

Как Суджа оказалась под контролем ВСУ

Расположенный в курском приграничье города Суджа стал самым крупным населенным пунктом, захваченным ВСУ в ходе атаки в августе 2024 года. За семь месяцев оккупации боевики превратили его в свой хаб, перевозя дополнительные силы и вооружения по трассе, связывающий российский город с селом Юнаковка в Сумской области.

В конце февраля российские военные взяли под огневой контроль некоторые части дороги, сократив возможности противника в Курской области получать подкрепления в живой силе и боеприпасах.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Тогда же появилась информация, что украинское командование начало подготовку войск к отводу с занятых территорий в регионе.

Как российские войска освобождали Суджу

Боевые действия в Суджанском районе Курской области перешли в особо активную фазу в конце прошлой недели. В минувшую пятницу, 7 февраля, Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска освободили деревню Старая Сорочина и продвинулись к селу Малая Локня, куда отошли украинские боевики. К этому времени бойцы уже закончили зачистку примыкающего к населенному пункту поселка Николаевка. И взяли Суджу в полукольцо.

Фото: РИА «Новости»

На следующий день эту информацию подтвердили в Минобороны, уточнив, что кроме Николаевки и Старой Сорочины под контроль российских войск перешла деревня Викторовка, куда отошли украинские боевики. В тот же день появились сообщения о начале штурма Суджи сразу с нескольких направлений.

Авторы Telegram-канала Shot писали, что штурмовики из нескольких подразделений вступили в бои с украинскими боевиками на окраинах города. Их появление стало для командования ВСУ настоящей неожиданностью.

По данным Telegram-канала«Два майора», штурм города с нескольких направлений начали группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Бойцы зашли в неприкрытый тыл ВСУ по трубе газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

Операция «Поток»

Информация о том, что российские штурмовики добрались до Суджи по трубе газопровода, появилась в Сети 8 марта. Тогда же в Telegram-каналах разошлись первые фотографии и видео подготовки необычной операции. Только спустя пару дней картина прояснилась полностью.

Подробности рассказал командир десантно-штурмовой бригады «Восток» и бывший командующий третьего штурмового отряда частной военной компании «Вагнер» с позывным Зобми. Он подчеркнул, что операцию готовили более трех недель, задействовав максимальное количество сил для откачки остатков газа из трубы и закачку туда кислорода.

Фото: РИА «Новости»

После оборудовали точки выхода, а рядом с ними установили накопители — дополнительные подземные помещения рядом с трубой, куда доставили боекомплекты, еду, воду и оборудование для туалетов.

Под землю бойцы спускались небольшим группами на протяжении четырех дней, а потом еще столько ждали сигнала для поднятия на поверхность.

Фото: РИА «Новости»

Выбравшись из трубы, бойцы оперативно заняли промышленную зону, откуда быстро выдавили украинских боевиков и приступили к освобождению населенных пунктов, окружающих Суджу.

Противник не ожидал такого наступления, что наши войска окажутся у него в тылу за 15 километров. Зобми Командир десантно-штурмовой бригады «Восток»

Участвовавший в операции командир штурмовой роты из бригады «Ветераны» с позывным Ник заявил, что перед участниками поставили задачу создать в Судже плацдарм и лишить ВСУ возможности получить подкрепление и эвакуироваться из города. «Нужно было сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше», — заявил он в эфире Первого канала.

Фото: РИА «Новости»

Участвующие в операции «Поток» бойцы начали наступление на Суджу с разных сторон: с севера, где освободили Малую Локню и Мартыновку, юго-востока — Из Куриловки и с северо-запада их села Новенькое в Сумской области. Купировать такие прорывы даже крупная группировка ВСУ не может.

В среду, 12 марта, пресс-служба Минобороны объявила об освобождении сразу несколько населенных пунктов, окружающих Суджу: села Казачья Локня, 1-го и 2-го Княжих хуторов, поселка Мирный и слободы Замостье. Про взятие города под контроль в ведомстве ничего не сказали.

Наступление по всем направлениям

Вечером того же дня пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. С докладом перед главой государства выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

В своем заявлении он отметил, что действующие в регионе подразделения группировки «Север» освободили более 1100 квадратных километров территории, занятой противником, из них 250 квадратных километров военные вернули под контроль за последние пять дней, освободив сразу 24 населенных пункта.

Герасимов добавил, что особо хочет отметить героические действия участников операции «Поток», чье появление в тылу противника стало для него неожиданностью и сподвигло к уходу с позиций и развитию наступления российских сил по всем направлениям, включая выход на территорию Сумской области.

«Наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — заявил Путин после выступления Герасимова. Глава государства также поручил руководителю Генштаба разработать план по созданию зоны безопасности на российско-украинской границе.

Сколько украинских боевиков осталось в Курской области?

Точных данных о численности украинской группировки в Курской области нет. Но по информации американской редакции журнала Forbes, в августе 2014 года через границу перешли три бригады численностью 10 тысяч человек.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Такие же сведения редакция привела в своем материале от 11 марта, заявив, что командование вывело большую часть состава обратно, чтобы не допустить их попадания в котел, образование которого приблизила операция «Поток». По данным авторов Telegram-канала «Рыбарь», вывод украинских войск начался еще раньше.

«Украинские формирования откатились в Малую Локню, где сейчас по некоторым данным меняют состав относительно ценных частей 95-й бригады на сборную солянку из разного рода мобилизованных и [бойцов] территориальной обороны», — говорилось в сообщении, опубликованном 7 марта, то есть за сутки до операции «Поток».

Если сопоставить сообщения Forbes и «Рыбаря», то авторы российского Telegram-канала полностью правы, утверждая, что командование ВСУ вывело все «относительно ценные подразделения» из-за успешного наступления российских войск и осознав «угрозу попадания самых боеспособных частей в „котел“».

Еще одним фактором, который мог сподвигнуть ВСУ начать отступление — усиление ударов по транспортной инфраструктуре вокруг Суджи, которая оставалась основным хабом.

Фото: РИА «Новости»

В частности, российские войска подорвали мост около хутора 2-й Княжий и переправу, связывающую районный центр с селом Казачья Локня. Застрявшую на этом участке украинскую колонну уничтожил российский ударный беспилотник.

Дополнительным косвенным подтверждением отхода украинцев из Суджи и всей территории Курской области стало заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который допустил еще одно отступление, завуалировав его его словами, «маневр на более выгодные рубежи».

Фото: Офис президента Украины

Также он добавил, что бои продолжаются в пригородах районного центра и прилегающих населенных пунктах. По оценке Сырского, российские войска стараются вытеснить ВСУ со своей территории, чтобы перенести боевые действия в Сумскую и Харьковскую области. Командующий ВСУ заверил, что украинские войска будут «держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».

Недели на зачистку региона от ВСУ

Командование украинских сил не успело вывести все специальные подразделения из Суджи. Некоторые части остались в городе, а остальные разбежались по оставшейся территории российского региона. Таким мнением с 360.ru поделился военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника Литературная Россия Алексей Борзенко.

«Все украинские войска там были в едином компоте. Их зажали в Судже со всех углов, потому что все кто мог продвигался к городу, где сконцентрировался враг. У ВСУ была неудачная попытка выйти два дня назад, но ими же заминированный мост взорвал российский FPV-дрон. Техника сгорела, а военные разбежались по лесам», — заявил он.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Борзенко не исключил, что сейчас российские войска займутся окружением отдельных частей, которые станут уничтожать на освобожденных территориях. Он добавил, что о полном освобождении Суджи говорить еще совсем рано.

Зашли в центр и подняли флаг — это еще не освобождение. Зачистки займут две-три недели минимум, боевиков будут выдавливать из всех подвалов и щелей, где они спрятались. В других местах их будут гонять, они станут сопротивляться, но их продолжат давить. Такие перманентные бои продолжатся. Алексей Борзенко Военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника Литературная Россия

По его мнению, российские бойцы получили команду не выпускать боевиков с территории, а собирать в отдельных районах и «окучивать» артиллерией. «Сложность ситуации с Суджей заключалась в том, что там 3,5 тысячи мирных жителей, которыми ВСУ прикрывались, поэтому мы и не могли применять тяжелое вооружение», — пояснил Борзенко. Он добавил, что теперь ситуация изменилась. Российские войска вошли в город и получили возможность локализовать отдельные части ВСУ для уничтожения.

Сроки освобождения Курской области

Командование украинских сил вывело значительное количество основных подразделений из Курской области, оставшиеся полегли в ходе операции «Поток» или пустились в бегство. Об этом 360.ru завил политик и военный эксперт, глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

Он подчеркнул, что вклад бойцов, принимавших участие в операции «Поток», сложно переоценить, потому что именно благодаря их усилиям противник попал в окружение, а основные силы вражеской группировки оказались разделены на части.

Полное обождение Курской области может занять до нескольких недель. Но все зависит от того, продолжат ли ВСУ вывод сил или уйдут в оборону. Но так или иначе эта операция завершится победой российских войск. Павел Филипчук Политик и военный эксперт, глава Каховского муниципального округа Херсонской области

После этого российские бойцы двинутся на Сумскую область, чтобы создать санитарную зону между приграничными районами и территорией Украины. Военный эксперт добавил, что операция «Поток» приблизила полное освобождение Курской области, которое сильно ударит по планам украинского лидера Владимира Зеленского использовать оккупированную территорию в качестве козыря в переговорах с Россией. Скоро этого аргумента у него не будет