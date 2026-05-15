Сокрушительный удар возмездия: российские войска разнесли объекты ВСУ «Кинжалами» и БПЛА

ВС России нанесли массированный и два групповых удара по объектам ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары возмездия по объектам ВСУ. Целями стали предприятия ОПК и украинские ТЭК. Подробности — в материале 360.ru.

Ответ на террористические атаки

С 12 по 15 мая Вооруженные силы России ответили на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Бойцы нанесли сокрушительный массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Также армия использовала ударные БПЛА. В результате удалось поразить предприятия оборонно-промышленного и объекты топливного комплексов, энергетики и портовой инфраструктуры.

«Военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — сообщила пресс-служба Минобороны.