Сокрушительный удар возмездия: российские войска разнесли объекты ВСУ «Кинжалами» и БПЛА
ВС России нанесли массированный и два групповых удара по объектам ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары возмездия по объектам ВСУ. Целями стали предприятия ОПК и украинские ТЭК. Подробности — в материале 360.ru.
Ответ на террористические атаки
С 12 по 15 мая Вооруженные силы России ответили на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Бойцы нанесли сокрушительный массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Также армия использовала ударные БПЛА. В результате удалось поразить предприятия оборонно-промышленного и объекты топливного комплексов, энергетики и портовой инфраструктуры.
«Военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — сообщила пресс-служба Минобороны.
Освобожденные территории
На текущей неделе ВС России освободили три населенных пункта. Группировка войск «Восток» взяла под контроль Чаривное в Запорожской области.
«Вчера в результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области», — добавили в Минобороны.
Подразделения Южной группировки в результате активных наступательных действий освободили Николаевку в ДНР. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, «Центр» улучшил положение по переднему краю.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.
За неделю силы противовоздушной обороны сбили 18 управляемых авиабомб ВСУ, четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2241 беспилотник. Военные Черноморского флота ликвидировали два украинских безэкипажных катера.
С начала спецоперации ВСУ лишились 671 самолета, 284 вертолетов, 146 520 БПЛА, 661 зенитного ракетного комплекса, более 29 тысяч танков и других боевых бронированных машин.