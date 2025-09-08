Сегодня 16:32 Россия валит логистику, ВСУ — на дне. Как удержать сразу 6 направлений без резервов? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

В минувшие выходные российские силы вывели из строя Крюковский мост в Кременчуге. Невзрачный с виду, но крайне важный в стратегическом плане объект. И тот факт, что он пусть пока и не насовсем остановился, стал серьезным ударом для логистических цепочек ВСУ. Украинские журналисты убеждены: атака 7 сентября была лишь началом первого этапа массированных ударов по мостам через Днепр.

Последствия удара по Крюковскому мосту О последствиях удара по Крюковскому мосту подробно писал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Этот невзрачный с виду мост с полной серьезностью можно назвать стратегическим. Это двухъярусное сооружение, по которому проходит как железнодорожная, так и автомобильная артерия», — подчеркнул специалист.

По этому мосту, например, идут поезда из Харькова в Одессу. Через него же проходят две автодороги государственного значения: Борисполь — Днепропетровск — Запорожье и Полтава — Александрия. Александр Коц

Помимо этого, продолжил Коц, не стоит забывать и про водную артерию. Дело в том, что посередине Крюковский мост оснащен механизмом, который поднимает пролет для прохода больших кораблей.

«Одним ударом, похожим на пробный, по факту временно перекрыто авто- и ж/д-сообщение. Плюс заперта возможность прохода больших судов. По факту серьезно осложнена логистика, которая будет требовать больше времени и ресурсов», — пояснил военкор.

Фото: РИА «Новости»

Летчик-испытатель генерал-майор Владимир Попов также назвал мост важным логистическим узлом для украинской армии, а также обратил внимание, что на одном берегу Днепра в Кременчуге находится НПЗ, а на другом — промышленные предприятия, где ремонтировали и производили военную технику.

Киевский Telegram-канал «Легитимный» после ночной атаки «Гераней» предположил, что удар по Крюковскому мосту был лишь первым сигналом и «россияне начинают первый этап массированных ударов по мостам через Днепр как широкомасштабной стратегий с обвалом всей логистики». По словам авторов сообщения, удары по железнодорожному мосту в Кременчуге были в первую очередь интересны тем, что в основном по нему шли составы на Сумы и Харьков.

«Конечно, эта участь ждет все мосты: у россиян сейчас появляется огромное количество разных дронов. Только выход из строя данной логистической артерии замедляет движение поездов на 12-18%», — констатировали журналисты.

Фото: РИА «Новости»

По их информации, мост оказался поврежден на 15%: снесены несколько железных столбов. Но проблема в том, что на нем давно не было капитального ремонта.

Россияне постоянными ударами могут завалить пролет, считают эксперты. Денег на восстановление такого объекта нет в бюджете, а значит, кризис в логистике увеличивается, как и рост цен. Все источники уверены, что сегодня-завтра по нему прилетит еще. Его будут сносить. Это пробная версия была. Telegram-канал «Легитимный»

«*** весь кредит доверия, убили моральный дух» И это не единственная проблема для вэсэушников. В целом, по оценке источников «Легитимного», ВСУ сейчас вообще находятся в самой сложной ситуации с 2022 года. Разница, по их словам, только в том, что российские войска теперь «будут встречать тихие улицы украинских городов и даже где-то с цветами».

«Все обвиняют в этом власть Зеленского и Ермака, которые с 2022 года *** весь кредит доверия, убили моральный дух, настроили народ против украинской власти. Сейчас это кажется чем-то фантастическим, но через некоторое время станет банальной реальностью, о которой напишут все», — убеждены журналисты.

Фото: РИА «Новости»

Кейс «18-22» приведет к провалу Демонстрируют плачевное состояние украинской армии в том числе и действия ТЦК, которые стали еще более агрессивно отлавливать местных жителей. А некоторые «народные избранники» из Рады уже заговорили о том, что разрешение молодым украинцам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу было ошибкой. «Разрешить парням 18-22 лет выезжать за границу — это выстрел себе в ногу. Уверяю вас, теперь все уедут и не вернутся», — сетовал, в частности, нардеп Роман Костенко. И он не единственный среди украинских политиков, которые пытаются разгонять мысль о том, что идея с открытыми границами стала стратегическим просчетом, который в итоге приведет к тотальному кризису.

Фото: РИА «Новости»

Усугубляет ситуацию с резервами у украинской армии и самая настоящая эпидемия дезертирства, констатирует военкор Коц. По его оценке, она уже приобрела формы пандемии. Посудите сами: только за восемь месяцев этого года было зарегистрировано 142 711 уголовных производств по статьям за дезертирство. А всего за 3,5 года СВО количество таких дел составило 265 643. «То есть за неполный 2025-й — больше половины случаев дезертирства от общего количества. Для сравнения, в прошлом году было 90 тысяч подтвержденных случаев бегства из армии. И это только то, по чему идет официальное разбирательство», — пояснил он в своем Telegram.

Там же Коц привел в пример украинского журналиста Владимира Бойко, по мнению которого ВСУ сейчас переживают состояние распада с учетом, что ежемесячные потери украинской армии (погибшие, пропавшие без вести и раненые) составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных.

Фото: РИА «Новости»

«Оказывается, на фронте никто не собирается умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил за границей с концертами, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах, младший лейтенант НГУ Стерненко покупал элитную недвижимость, а военнообязанный Лещенко развлекался в роли диджея в ночных клубах», — едко добавил Бойко. Коц, в свою очередь, напомнил о том, что сколько бы Украина ни собиралась производить дронов и ни рассчитывала на дальнобойные ракеты от Запада, в конечном итоге все решает пехота — а с ее моральным духом уже давно все не слава богу. ВСУ надо удержать шесть направлений, но как? И конечно, его усилению никак не способствует продвижение ВС РФ. Сейчас на Донецкое направление, по данным украинских пабликов, продолжают перебрасывать «буквально всех, чтобы сдержать наступление русских».

Фото: РИА «Новости»

По оценке «Легитимного», пока самыми важными с точки зрения удержания для ВСУ остаются Покровское, Константиновско-Дружковское, Северское, Южно-Донецкое (Новопавловское), Боровское и Лиманское направления. «Остальные направления сейчас начнут проседать. Купянское и в целом Харьковское уже становятся негативными, где ВСУ начали активно терять позиции. Банковая бросает все силы для их удержания. Им важно затянуть время любой ценой, пока идут активные переговоры», — пояснили авторы канала. Однако насколько хватит сил у ВСУ с учетом всех перечисленных выше факторов, естественно, сказать никто не может. Пока понятно одно: в какой-то момент последствия выбранной стратегии могут привести к масштабному обвалу фронта, способному запустить принцип домино.