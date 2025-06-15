Сегодня 04:17 Россия применила новое оружие на СВО. Как усиленные боеголовки повысили эффективность ударов «Известия»: Россия применила новый боеприпас на СВО 0 0 0 Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua / www.globallookpress.com Спецоперация

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Россия неожиданно применила новое оружие в зоне спецоперации. Его гром встревожил и НАТО, на взрывы обратили внимание западные источники, отметили «Известия». На что способна мощная ракета и почему подземные бункеры Украины теперь в опасности?

Украина дошутилась Предположительно, российские войска применили баллистические ракеты 9М723Ф3 комплекса «Искандер-М». Снаряды оснащены принципиально новой боеголовкой. Около года назад очень похожий снаряд украинские войска демонстрировали в прямом эфире, притом с шутливыми комментариями. Местные эксперты сошлись во мнении, что всерьез его принимать не стоит. Теперь им придется признать ошибку. Теперь все понимают, что речь, вероятно, шла именно о модернизированной ракете с гиперзвуковыми характеристиками.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Недооценили мощь России Опрошенные российской прессой военные специалисты объяснили, что главная особенность новых боеголовок — способность пробивать бетонные перекрытия как лист бумаги. Снаряд уходит глубоко под землю, или доходит до самого фундамента здания. Даже после удара о цель боевая часть продолжает двигаться по инерции, уничтожая все, что оказалось на ее пути. Скорость проникновения достигает 950–1150 метров в секунду, а глубина — десятков метров, превращая любое защищенное сооружение в смертельную ловушку для врага.

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press / www.globallookpress.com

Судя по описанию, снаряд отчасти напоминает знаменитые американские «разрушители бункеров» GBU-57 Massive. Считалось, что такие боеприпасы есть только на вооружении армии США. Скорость на момент удара — до 1150 метров в секунду — делает их настоящим кошмаром для подземных укрытий. Такие ракеты могут уничтожать защищенные командные пункты или склады, взрываясь прямо внутри объекта, превращая убежище в смертельную ловушку.

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Удар по центрам принятия решений Важное преимущество комплекса «Искандер-М» — высокая точность, что и встревожило как Украину, так и НАТО. Дело в том, что боеприпасы из него попадают в цель с минимальным разбросом, подчас не превышающим метр. При снаряжении новой боеголовкой комплекс получает возможность наносить хирургически обезглавливающие удары. Прямо по центрам принятия решений.

Фото: www.globallookpress.com

Почему Украина в панике? Поражающая воображение точность делает новое оружие России особенно пугающим. Это идеальный инструмент точечного удаления командующих и руководителей на самых разных уровнях. Подземные бункеры, командные центры, склады с натовским вооружением — все это теперь под прицелом. Западные и украинские аналитики бьют тревогу: появление нового оружия меняет расклад сил. Киев боится, что следующий удар может прийтись по ключевым центрам управления, а НАТО не знает, как ответить на технологический прорыв России. Крылатые качели «Искандера» Комплекс «Искандер-М» использует не только баллистические, но и крылатые ракеты. Их выбирают для поражения менее защищенных целей. Для уничтожения средств ПВО противника применяются баллистические ракеты с мощными боевыми частями, включая осколочно-фугасные (эффективны против техники под укрытием) и кассетные (поражают живую силу и легкую бронетехнику на открытой местности). Такой подход позволяет ВС РФ наносить удары по широкому спектру целей и существенно усложнять противнику задачу по отражению атак.