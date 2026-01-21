Вооруженные силы России отработали новую тактику ударов возмездия по позициям ВСУ в Дружковке — части славянско-краматорской агломерации или так называемой «колбасы». Военные акцентируют внимание на протяженности агломерации почти на 100 километров с севера на юг.

Удар ярости и «чугунный ужас» Российская армия нанесла удар рано утром 20 января. На позиции боевиков Владимира Зеленского обрушился шквал огня — по казармам ВСУ прилетели 300-миллиметровые снаряды РСЗО «Смерч» в кассетном исполнении 9Н325 и тяжелые фугасные бомбы ФАБ-500 с комплексами УМПК. Они получили среди украинцев название «чугунный ужас». Бойцы заранее провели разведку застройки, где располагались пункт временной дислокации бригады ВСУ, ремонтные мастерские и боксы с боевой техникой, отметил телеграм-канал «Донбасский партизан».

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com / www.globallookpress.com

В кромешной тьме на базу Вооруженных сил Украины сбросили две фугасные бомбы ФАБ-500 по полтонны весом каждая. В эпицентре взрыва полностью разрушилось здание — там находились помещения для личного состава. На месте прилета появилась большая воронка, а соседние сооружения частично разрушились. В помещениях треснули стены, сорвало крыши и выбило стекла вместе с оконными рамами. Вслед за ФАБ на военный городок посыпались кассетные снаряды пусковых установок «Смерч», что привело к большим потерям в рядах противника.

Фото: РИА «Новости»

Ужас страшных возможностей По оценке экспертов, тактика комплексных ударов наиболее эффективна при атаках на военные городки ВСУ или базы с капитальными строениями. Фугасные бомбы разрушают здания, контузят боевиков или уничтожают на месте. «Кассетники» добивают личный состав и технику, поясняет aif.ru. Взрыв ФАБ-500 образует воронку глубиной около шести метров, то есть размером с двухэтажный дом. Радиус поражения — 40 метров, выжить здесь невозможно.

Фото: РИА «Новости»

Комбинация средств поражения указывает на задачу комплексного воздействия — разрушения точечных объектов и одновременное подавление района в целом. Минобороны подтвердило информацию о массированном ударе ночью 20 января. «Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов», — заявили тогда в министерстве.