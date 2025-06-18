Россия и Северная Корея вместе — США под лавку?

Сергей Шойгу заявил, что лидер Северной Кореи принял решение направить тысячу саперов и пять тысяч военных строителей на восстановление Курской области. Ранее ее вместе с российскими военными освобождали их северокорейские братья по оружию. И получается, Пхеньян в партнерской и даже дружественной связке с Москвой надолго.

В этом есть историческая логика. Северная Корея образовалась в 1948 году — и первым установил с ней дипломатические отношения СССР. Дальше между странами было заключено множество важных соглашений. В современных условиях надо отметить тот факт, что в 1965-м в Йонбене установили советский ядерный реактор ИРТ-2000. Северокорейский лидер Ким Ир Сен приезжал в Советский Союз регулярно, по мере того как менялись главы СССР. Все изменилось в 1991 году. Постсоветская Россия смотрела совсем в другую сторону, надеясь на европейский мир, простирающийся от Лиссабона до Владивостока. И к примеру, во взаимных нотах Россия и Северная Корея выразили мнение, что договор 1961-го о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи уже не имеет прежнего значения. В 2000-х ситуация выправилась, однако отношения не были тесными и колебались то в одну, то в другую сторону.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Изменилось многое, если не все, с началом СВО. Северная Корея поддержала Россию. Причем одна из немногих. И, что главное, не на словах, а на деле. Так, 4 декабря 2024 года в силу вступил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Его подписали Владимир Путин и Ким Чен Ын в июне того же года в Пхеньяне. Кто-то иронизировал тогда, что подписать — это одно, а вот исполнить — совсем другое. Да и вообще, для чего это в принципе надо?

Что ж, те критики молчат последние месяцы. Потому что договор о стратегическом партнерстве работает. Причем весьма эффективно.

Более того, Северная Корея, вероятно, одна из немногих стран, которая действительно исполняет взятые на себя обязательства. Это редкость в современном мире, где слово политика мало что значит. Итог мы видим: северокорейские солдаты, тысячи бойцов, освобождали Курскую область. Теперь они станут восстанавливать ее. Им можно доверять.

Фото: РИА «Новости»

И в данном контексте видится крайне любопытной информация о том, что тысячи северных корейцев могут перебраться в Россию, замещая нехватку работников и специалистов. Ведь миграцию «ценных кадров» из Средней Азии у нас объясняют именно этим: нет рабочих рук — для рывка нужно больше. Так почему бы не привлечь северокорейцев? От них будет явно меньше проблем, чем есть сейчас от многих выходцев из ближнего зарубежья.

И вот еще что. Северная Корея не побоялась поддержать Россию словом и делом по одной простой причине: она реально независимая страна. И в Пхеньяне готовы биться за то, чтобы так оставалось и дальше.

Я писал когда-то, что независимость стран в современном мире — понятие крайне призрачное. И сравнивал Иран и Северную Корею. Вот все говорили: Иран — самая антиамериканская страна. Но что теперь делают США и Израиль с ней? Как утюжат Тегеран и другие города?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Почему так? Да потому, что можно быть независимым, только если ты готов вцепиться в горло врагу. Для этого, во-первых, нужно обладать определенной силой, а во-вторых, иметь смелость эту силу в случае угрозы использовать, потому что под силой сегодня понимается только ядерное оружие. Такие настали времена — жуткие. И ядерная сила, и смелость ее использовать у Северной Кореи есть, поэтому она держит слово, данное России. И плевать, что там говорят в коллективном Вашингтоне. Нам нужен такой партнер, без сомнения. Но и мы должны проявлять еще больше решимости.