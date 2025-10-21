Трамп поставил Зеленскому ультиматум: Россия дала понять, что не отступит

Кажется, чаша терпения Дональда Трампа переполнилась. Его встреча с Владимиром Зеленским, которую мировые СМИ окрестили «взрывной», больше походила на жесткий разговор банкира с неплатежеспособным должником. Карты боевых действий, отброшенные в сторону, открытые призывы пойти на уступки Москве и категорический отказ в поставках оружия — все это обрушилось на украинского лидера, похоронив надежды Запада на смягчение позиции Вашингтона.

Встреча Зеленского с Трампом 17 октября Недавняя встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, о которой написали Reuters и Financial Times, получилась жаркой и полной эмоций. Говорят, разговор не раз переходил в словесные перепалки, а Трамп, не стесняясь, выражал свое раздражение. Он открыто призывал Киев пойти на уступки Москве, чтобы остановить конфликт. В какой-то момент, потеряв терпение, даже отшвырнул карты боевых действий, заявив, что устал их разглядывать. По данным Reuters, американский президент настаивал, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки, включая передачу Донбасса России. Он также намекнул, что без сделки с Путиным Украину ждут разруха и холод. При этом категорически отказался поставлять ВСУ ракеты Tomahawk и говорил о необходимости гарантий безопасности как для Украины, так и для России. Эти слова, по данным источников, озадачили украинскую делегацию — уж слишком неоднозначно они звучали. Авторы Financial Times добавили, что встреча разбила надежды европейских союзников на то, что Трамп смягчит свою позицию по Украине. Напротив, он дал понять, что видит мирное урегулирование через компромиссы, а не продолжение боевых действий. Журналистка, напомнившая Трампу о его словах, что Украина может победить и вернуть территории, получила неожиданный ответ: «Война — странная штука. Они могут выиграть что угодно, но я не думаю, что это произойдет».

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

Украинский инсайдер «Резидент» поделился еще более острыми подробностями. По его данным, переговоры для Зеленского прошли в унизительном ключе. Ему пришлось оправдываться за провалы на фронте, а Трамп, опираясь на свои источники, показал, что российская армия продолжает наступление и ВСУ не в силах ее остановить. История с выброшенными картами, похоже, лишь часть правды — хозяин Белого дома использовал свои данные, чтобы убедить Зеленского в реальном положении дел.

ВСУ несут большие потери Положение на линии боевого соприкосновения на данный момент показывает, что армия России наступает, реализуя тем самым цели СВО. Противостоять этому ВСУ не могут: хотя обвала их фронта пока не случилось, постепенное выдавливание украинских оккупантов со всех временно занятых ими территорий идет по всем направлениям — как в Донбассе, на территории ДНР (а ЛНР уже практически полностью освобождена), так и в Запорожской и Херсонской областях России, а также в Харьковской, Днепропетровской и Сумской. Это видят в США, отсюда и реакция Трампа. Ничего удивительного тут нет. Об этом 360.ru рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

ВСУ несут большие потери, что также не секрет для администрации США и зарубежных военных аналитиков, которые прямо об этом пишут и говорят. Называют разные показатели — от 1,5 до двух миллионов безвозвратных потерь, говорят о 400 тысячах украинских дезертиров. Несмотря на отсутствие точных официальных данных — в Киеве боятся их назвать, — можно предположить, что безвозвратные потери Украины с февраля 2022-го составили не менее 1,7 миллиона человек. Это означает, что людские потери — самая уязвимая часть украинской военной стратегии, заместить убывших никакая мобилизация быстро не сможет, тем более что сами украинцы массово бегут в Европу. Владимир Соловейчик

За последний месяц, по сообщениям немецких СМИ, резко выросло — даже не в разы, а на порядок — число украинских мужчин молодого возраста, сбежавших в ФРГ ради вольготной жизни на пособие, выделяемое немецкими властями. В такой ситуации Трамп и его администрация хотят заморозить конфликт любой ценой. «Никто в Вашингтоне не желает победы России. Но многие понимают, что военным путем, несмотря на все ракетные и беспилотные атаки по мирным российским объектам, несмотря на все диверсии, организуемые украинскими спецслужбами по лекалам их британских хозяев, Киеву никак не победить. Освобожденные нашей армией из-под оккупации территории не вернуть под контроль ВСУ. Отсюда и вытекает тактика американских властей», — заключил Соловейчик.

Фото: Станислав Красильников / РИА «Новости»

«Зеленский уже достал Трампа» Зеленский своими постоянными просьбами и манерой общения давно вызывает раздражение у многих. Даже среди тех, кто настроен антироссийски, эта ситуация не остается незамеченной. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Как отличается поведение Трампа от европейских лидеров в этом контексте? — В отличие от европейских коллег, Трамп — человек активный и эмоциональный. Он успешный бизнесмен, хорошо понимает значение выражения «время — деньги». Ясно осознает, что Россия в итоге победит, вопрос только во времени. И сама по себе встреча с Зеленским уже говорит о срочности для него. — Как часто Трамп встречается с лидерами других стран по сравнению с Украиной? — Много реже, чем с более значимыми государствами. Встреча с Зеленским — скорее исключение или особое событие, ведь для Трампа не является обычной практикой встреча с президентом Украины. Это говорит о том, что его уже достали вихляния Зеленского и манипуляции между США и Европой. Нельзя строить иллюзий: Киев управляется из Лондона, где, скорее всего, будут требовать дальнейшего ослабления России. Они вновь попросят заморозить конфликт вдоль линии соприкосновения. Потом пойдут торги с невыполнимыми условиями — все ради того, чтобы дать украинским войскам передышку: восстановить инфраструктуру, подготовить новые части, завезти наемников, накопить оружие.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

— Какие риски связаны с возможными провокациями со стороны Украины? — Украина неоднократно нарушала режим прекращения огня, срывала обмен пленными и телами погибших. В Кремле это хорошо понимают, но Трамп, скорее всего, не осознает всей сути. Он, вероятно, сопереживает Владимиру Путину, однако многочисленные голоса вокруг создают фон конкуренции, где перевешивает возможность победы ВСУ. — Какова позиция Трампа по поводу оружия, например Tomahawk? — Трамп, возможно, хотел бы проверить их эффективность против российской ПВО. Однако он понимает: США вряд ли предоставят достаточное количество ракет, чтобы серьезно осложнить нашу оборону, а небольшая партия лишь усугубит диалог с Москвой. Вопрос о поставках сейчас отложен, но рано или поздно его вновь поднимут.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Плюс есть территории, присоединенные к России, и те, что все еще оккупированы ВСУ. Их нужно освободить. В числе таких — Донбасс, а также крупные города, как Одесса и Николаев, жители которых давно ждут. Недавно в Одессе сменили градоначальника на человека, открыто настроенного против России — русофоба. Зеленский, по моему мнению, опасается бунтов. Мы не должны бросать этих людей. — Какова вероятность того, что Путин пойдет на компромиссы или заморозку конфликта? — Я не думаю, что Путин согласится на такой сценарий. Он понимает, что Киев нарушит любые соглашения и использует передышку для укрепления своих позиций. Надеюсь, в предстоящей личной встрече президент России донесет эту позицию Трампу. Украина должна капитулировать — только так можно защитить русскоязычное население и восстановить Православную церковь.