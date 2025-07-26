Украина передала России 21-летнего чувашского студента Алексея Герасимова, отправившегося воевать за ВСУ. Молодой человек увлекался язычеством и пропускал тренировки.

Был язычником и прогуливал тренировки

Сослуживцы считали Алексея «хлипеньким» парнем, который странно себя вел и даже общался с «духом дерева». В итоге он стал первым россиянином, добровольно примкнувшим к ВСУ, и которого вернули на родину.

Молодой человек вошел в число 120 гражданских, которых России передала украинская сторона. Через месяц его имя появилось в списке террористов Росфинмониторинга. Сейчас Герасимов находится в СИЗО, сообщила «Газета.ru».

Чебоксарец учился в местном государственном университете на факультете журналистики и публиковал в соцсетях посты, посвященные национально-освободительному движению в России.

По информации «Газета.ru», будущий перебежчик одобрял «идеи деколонизации и отделения Чувашии и других национальных республик». Знакомые характеризовали его как «чувака из интеллигенции» и «хорошего парня со своим взглядом на мир».

На Украину Герасимов приехал 23 января 2024 года. Когда журналисты Regnum спросили о причинах этого решения отца перебежчика, тот пригрозился расправиться с прессой с помощью магии.

«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею», — подчеркнул мужчина.