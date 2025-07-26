России передали воевавшего за ВСУ язычника. Его отец пригрозил критикам «черной магией»
Украина передала России 21-летнего чувашского студента Алексея Герасимова, отправившегося воевать за ВСУ. Молодой человек увлекался язычеством и пропускал тренировки.
Был язычником и прогуливал тренировки
Сослуживцы считали Алексея «хлипеньким» парнем, который странно себя вел и даже общался с «духом дерева». В итоге он стал первым россиянином, добровольно примкнувшим к ВСУ, и которого вернули на родину.
Молодой человек вошел в число 120 гражданских, которых России передала украинская сторона. Через месяц его имя появилось в списке террористов Росфинмониторинга. Сейчас Герасимов находится в СИЗО, сообщила «Газета.ru».
Чебоксарец учился в местном государственном университете на факультете журналистики и публиковал в соцсетях посты, посвященные национально-освободительному движению в России.
По информации «Газета.ru», будущий перебежчик одобрял «идеи деколонизации и отделения Чувашии и других национальных республик». Знакомые характеризовали его как «чувака из интеллигенции» и «хорошего парня со своим взглядом на мир».
На Украину Герасимов приехал 23 января 2024 года. Когда журналисты Regnum спросили о причинах этого решения отца перебежчика, тот пригрозился расправиться с прессой с помощью магии.
«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею», — подчеркнул мужчина.
Перешел границу по минному полю
По информации издания «Верстка»*, чувашский студент перешел границу в Белгородской области прямо по минному полю. В первом на своем пути селе он заявил, что прибыл ради вступления в ряды ВСУ.
Живущий на Украине националист из Чувашии Мишши Орешников прокомментировал ситуацию и рассказал в своем Telegram-канале, что парень «ни с кем заранее не договаривался».
«Он сказал, что пришел воевать за Украину. Они позвонили спецслужбам, и те приехали за ним, провели проверку, полиграф, все дела. Дали добро», — подчеркнул он.
«Газета.ru» отметила, что у сослуживцев осталось неоднозначное впечатление о новом бойце. Многие из них обратили внимание, что вел тот вел себя как «язычник» и общался с «духом дерева».
«Это была не шутка, человек в это верил», — объяснил собеседник издания «Верстка»*.
Многие недоумевали, как Герасимов смог перейти границу, в то время как это не удавалось даже людям с серьезной подготовкой.
* организация включена Минюстом в список иноагентов