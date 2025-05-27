«Ребятам он необходим». Андрей Воробьев — о новом бассейне для реабилитации бойцов СВО в «Ясенках»
Андрей Воробьев навестил бойцов СВО в реабилитационном центре «Ясенки»
Рядом с Подольском действует центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО и проверил работу бассейна, который открыли в учреждении в начале мая.
Новый бассейн и 10 программ реабилитации
Занятия в воде необходимы участникам спецоперации, которым требуется реабилитация после ранений и травм. Теперь посетители центра могут пользоваться тремя дорожками длиной 25 метров.
Бассейн оснащен специальными подъемниками, а также вело- и акватренажерами, подводной беговой дорожкой, устройством для ходьбы и брусьями. Все устройства приобрели за счет регионального бюджета.
«Спасибо, что вы эту тему подняли. <…> Абсолютно согласен, что ребятам он необходим», — отметил Андрей Воробьев в разговоре с бойцом СВО из Донецка Сергеем Колосовым, который был одним из инициаторов строительства бассейна.
Участник боевых действий поблагодарил губернатора за выполнение просьбы, которую он озвучил два года назад.
«Теперь у нас есть уже много тренажеров, ну, а бассейн позволяет дополнительно работать над координацией движений, укреплением мышц», — пояснил Колосов.
Каждый день лечебным плаванием и гидрореабилитацией могут заниматься около 100 человек.
«Бассейн получился отличный, его площадь — более тысячи квадратных метров. У нас здесь еще есть отдельная чаша — там и гидромассаж, и специалист ЛФК может заниматься с ребятами, которые передвигаются на колясках. Бассейном могут пользоваться не только бойцы, но и получатели социальных услуг», — пояснил директор центра «Ясенки» Михаил Маслов.
Власти Подмосковья помогли учреждению приобрести современное оборудование, в том числе барокамеру, систему для декомпрессии позвоночника, кинезиотерапевтическую установку «Экзарта» и другие устройства.
«Наша задача — укомплектовать центр всем необходимым для того, чтобы ребятам оказывали самую профессиональную помощь, чтобы всегда можно было получить консультацию», — подчеркнул Андрей Воробьев.
В центре сейчас действуют 10 различных программ, которые, в частности, помогают военнослужащим восстановиться после протезирования, обучиться передвижению на кресле-коляске и не допустить развития посттравматического расстройства.
Команда профессионалов
Глава региона поблагодарил руководителя учреждения и отметил, что он собрал команду специалистов, нацеленных на хороший результат. Сейчас в центре трудятся 77 человек, среди которых эксперты в вопросах реабилитации, травматолог, невролог, физиотерапевты, психологи, инструкторы и социальные работники.
«По поручению президента я часто встречаюсь с бойцами, их семьями, вручаю награды, и за последнее время у меня не было ни одной встречи, на которой бы люди не говорили добрые слова про „Ясенки“. Знаю, что сюда многие приезжают и второй, и третий раз, потому что есть динамика в реабилитации. Бойцы, находящиеся здесь, своим примером показывают друг другу, как можно преодолеть все трудности», — уточнил губернатор.
Он объявил коллективу центра благодарность, а инструктору-методисту по лечебной физической культуре Павлу Клемяшову, который помог многим бойцам встать на ноги, вручил почетную грамоту.
«В „Ясенках“ с каждым годом расширяются возможности и с точки зрения площадей, и по инвентарю, которого становится гораздо больше — это и тренажеры, и оборудование. Все они, конечно, очень помогают в реабилитации», — уточнил специалист.
Психологическая поддержка
Для удобства и психологического комфорта участников спецоперации в «Ясенках» можно находится рядом с родственниками — в течение всего курса лечения близкие могут сопровождать бойцов. В центре также можно бесплатно взять напрокат тренажеры, костыли и другое оборудование.
Важной частью реабилитации стала психотерапевтическая работа, которую с сентября 2024 года проводит профессор Зураб Кекелидзе.
«Я был контужен, сейчас прохожу психологическую помощь. Мне здесь здорово помогли, чувствую себя уже намного лучше», — поделился разведчик Геннадий Горюнов, над головой которого во время выполнения боевого задания взорвалась мина.
Военнослужащий приезжает в «Ясенки» уже в пятый раз.
«Был такой момент, что бойцы, которые многое прошли, многое видели, сначала стеснялись ходить к психологу. Но затем друг другу стали рассказывать, что это очень важно, что ты получаешь ответы на многие вопросы, которые тебя волнуют. И мы видим, насколько необходима сейчас психологическая служба», — заметил Андрей Воробьев.
Помощь в освоении автомобилей на ручном управлении
На базе центра действует отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, где бойцов учат ездить на автомобилях с ручным управлением. Транспортные средства ветеранам предоставляет фонд «Защитники Отечества».
«Нам очень нужна была машина, ведь для того, чтобы куда-то съездить, все время приходилось кого-то просить или заказывать спецтранспорт. А это проблематично. Теперь все по-другому — взял да поехал куда нужно», — рассказал пулеметчик Михаил Бобнев, который получил ранение позвоночника.
В середине мая он стал обладателем машины на ручном управлении. Ключи ему вручили Андрей Воробьев и статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева.