Рядом с Подольском действует центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО и проверил работу бассейна, который открыли в учреждении в начале мая.

Новый бассейн и 10 программ реабилитации Занятия в воде необходимы участникам спецоперации, которым требуется реабилитация после ранений и травм. Теперь посетители центра могут пользоваться тремя дорожками длиной 25 метров. Бассейн оснащен специальными подъемниками, а также вело- и акватренажерами, подводной беговой дорожкой, устройством для ходьбы и брусьями. Все устройства приобрели за счет регионального бюджета. «Спасибо, что вы эту тему подняли. <…> Абсолютно согласен, что ребятам он необходим», — отметил Андрей Воробьев в разговоре с бойцом СВО из Донецка Сергеем Колосовым, который был одним из инициаторов строительства бассейна.

Фото: Екатерина Агеева 1/5 Фото: Екатерина Агеева 2/5 Фото: Екатерина Агеева 3/5 Фото: Екатерина Агеева 4/5 Фото: Екатерина Агеева 5/5

Участник боевых действий поблагодарил губернатора за выполнение просьбы, которую он озвучил два года назад. «Теперь у нас есть уже много тренажеров, ну, а бассейн позволяет дополнительно работать над координацией движений, укреплением мышц», — пояснил Колосов.

Каждый день лечебным плаванием и гидрореабилитацией могут заниматься около 100 человек. «Бассейн получился отличный, его площадь — более тысячи квадратных метров. У нас здесь еще есть отдельная чаша — там и гидромассаж, и специалист ЛФК может заниматься с ребятами, которые передвигаются на колясках. Бассейном могут пользоваться не только бойцы, но и получатели социальных услуг», — пояснил директор центра «Ясенки» Михаил Маслов. Власти Подмосковья помогли учреждению приобрести современное оборудование, в том числе барокамеру, систему для декомпрессии позвоночника, кинезиотерапевтическую установку «Экзарта» и другие устройства. «Наша задача — укомплектовать центр всем необходимым для того, чтобы ребятам оказывали самую профессиональную помощь, чтобы всегда можно было получить консультацию», — подчеркнул Андрей Воробьев. В центре сейчас действуют 10 различных программ, которые, в частности, помогают военнослужащим восстановиться после протезирования, обучиться передвижению на кресле-коляске и не допустить развития посттравматического расстройства. Команда профессионалов Глава региона поблагодарил руководителя учреждения и отметил, что он собрал команду специалистов, нацеленных на хороший результат. Сейчас в центре трудятся 77 человек, среди которых эксперты в вопросах реабилитации, травматолог, невролог, физиотерапевты, психологи, инструкторы и социальные работники.

«По поручению президента я часто встречаюсь с бойцами, их семьями, вручаю награды, и за последнее время у меня не было ни одной встречи, на которой бы люди не говорили добрые слова про „Ясенки“. Знаю, что сюда многие приезжают и второй, и третий раз, потому что есть динамика в реабилитации. Бойцы, находящиеся здесь, своим примером показывают друг другу, как можно преодолеть все трудности», — уточнил губернатор. Он объявил коллективу центра благодарность, а инструктору-методисту по лечебной физической культуре Павлу Клемяшову, который помог многим бойцам встать на ноги, вручил почетную грамоту.

Фото: Екатерина Агеева 1/5 Фото: Екатерина Агеева 2/5 Фото: Екатерина Агеева 3/5 Фото: Екатерина Агеева 4/5 Фото: Екатерина Агеева 5/5

«В „Ясенках“ с каждым годом расширяются возможности и с точки зрения площадей, и по инвентарю, которого становится гораздо больше — это и тренажеры, и оборудование. Все они, конечно, очень помогают в реабилитации», — уточнил специалист. Психологическая поддержка Для удобства и психологического комфорта участников спецоперации в «Ясенках» можно находится рядом с родственниками — в течение всего курса лечения близкие могут сопровождать бойцов. В центре также можно бесплатно взять напрокат тренажеры, костыли и другое оборудование.

Важной частью реабилитации стала психотерапевтическая работа, которую с сентября 2024 года проводит профессор Зураб Кекелидзе. «Я был контужен, сейчас прохожу психологическую помощь. Мне здесь здорово помогли, чувствую себя уже намного лучше», — поделился разведчик Геннадий Горюнов, над головой которого во время выполнения боевого задания взорвалась мина.

Фото: Екатерина Агеева 1/5 Фото: Екатерина Агеева 2/5 Фото: Екатерина Агеева 3/5 Фото: Екатерина Агеева 4/5 Фото: Екатерина Агеева 5/5

Военнослужащий приезжает в «Ясенки» уже в пятый раз. «Был такой момент, что бойцы, которые многое прошли, многое видели, сначала стеснялись ходить к психологу. Но затем друг другу стали рассказывать, что это очень важно, что ты получаешь ответы на многие вопросы, которые тебя волнуют. И мы видим, насколько необходима сейчас психологическая служба», — заметил Андрей Воробьев. Помощь в освоении автомобилей на ручном управлении На базе центра действует отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, где бойцов учат ездить на автомобилях с ручным управлением. Транспортные средства ветеранам предоставляет фонд «Защитники Отечества». «Нам очень нужна была машина, ведь для того, чтобы куда-то съездить, все время приходилось кого-то просить или заказывать спецтранспорт. А это проблематично. Теперь все по-другому — взял да поехал куда нужно», — рассказал пулеметчик Михаил Бобнев, который получил ранение позвоночника. В середине мая он стал обладателем машины на ручном управлении. Ключи ему вручили Андрей Воробьев и статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева.