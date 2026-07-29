Разведка, штурм и помощь раненым. Воробьев наградил добровольцев отряда БАРС и бригады ГРОМ «Каскад» в Подмосковье

В Подмосковье высоко ценят добровольцев, которые выполнят задачи в зоне специальной военной операции. Губернатор Андрей Воробьев наградил бойцов отрядов БАРС и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», отличившихся в период службы.

Торжественная церемония прошла с участием семи военнослужащих из Наро-Фоминска, Котельников, Реутова, Ногинска, Раменского и Жуковского. Все они служат в легендарных добровольческих формированиях, выполняя широкий спектр задач — от разведки и борьбы с беспилотниками до штурмовых операций, защиты стратегически важных объектов и эвакуации мирных жителей. За проявленные мужество и самоотверженность бойцы получили орден Мужества и медали «За храбрость».

«Знаю, что и до подписания контракта вы делали очень много добрых дел: кто-то был волонтером, кто-то врачом. Сегодня мы собрались для того, чтобы вручить вам награды по поручению президента. Это всегда большая честь. Мы знаем, какие сложные боевые задачи вы решаете. Делаете все, чего требуют сегодня время и наша страна. Каждый присутствующий здесь — очень достойный человек, который с честью выполняет свои воинские обязанности. Хочу вас поздравить и сказать особые слова благодарности членам ваших семей», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Екатерина Агеева 1/8 Фото: Екатерина Агеева 2/8 Фото: Екатерина Агеева 3/8 Фото: Екатерина Агеева 4/8 Фото: Екатерина Агеева 5/8 Фото: Екатерина Агеева 6/8 Фото: Екатерина Агеева 7/8 Фото: Екатерина Агеева 8/8

Орденом Мужества наградили 23-летнего командира расчета беспилотных летательных аппаратов с позывным Заря. Несмотря на юный возраст, он уже заключил три контракта и участвовал в уничтожении артиллерийской установки западного производства, десятков единиц бронетехники и беспилотников противника. По словам бойца, на решение отправиться на фронт повлиял пример его матери — добровольца-медика, которая служит в зоне СВО уже по шестому контракту. Военнослужащий рассказал, что их позиции атаковали 1 сентября прошлого года. Сначала он оказал помощь двум бойцам с легкими ранениями. «А через 15 минут снова вызов — тяжелый боец с обширными ранениями и сильным кровотечением. Мы с инженером под обстрелом побежали к нему, перевязали и стали готовить к эвакуации. Пока прорывались к машине, отбивались от дронов, которые буквально охотились за нами. Я уничтожил пару „птичек“. Только убедившись, что угрозы больше нет, мы отправили раненого. В итоге парень благополучно доехал до госпиталя, остался жив», — рассказал боец. Медалью «За храбрость» I степени отметили оператора БПЛА с позывным Данте. Уроженец Харькова, он с 2014 года участвовал в событиях в Донбассе, а затем помогал восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях.

Фото: Екатерина Агеева 1/4 Фото: Екатерина Агеева 2/4 Фото: Екатерина Агеева 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

Переехав в Подмосковье, доброволец вновь отправился на передовую и сегодня продолжает выполнять боевые задачи.

Медаль «За храбрость» II степени получил оператор беспилотников Стелс. До подписания контракта он активно занимался гуманитарной деятельностью вместе с «Волонтерами Подмосковья», помогал госпиталям и был удостоен губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Позже доброволец вступил в ряды БАРС и проявил мужество в зоне боевых действий. Такую же награду получил боец с позывным Медик. До службы он занимался эвакуацией мирных жителей и доставкой гуманитарной помощи, а на передовой не только оказывал медицинскую помощь сослуживцам, но и участвовал в боевых операциях. Во время одного из столкновений он обнаружил диверсионно-разведывательную группу, вступил в бой и помог сорвать планы противника. Среди награжденных также оказался самый старший участник церемонии — 53-летний доброволец с позывным Восьмой. Сначала он работал на восстановлении Мариуполя, однако позже добровольно отправился на фронт, где служил стрелком-зенитчиком.

Фото: Екатерина Агеева 1/3 Фото: Екатерина Агеева 2/3 Фото: Екатерина Агеева 3/3

«Боевого опыта у меня прежде не было. В молодости я активно занимался спортом, в том числе автомобильным, так что физически был готов неплохо. А всем тонкостям военного дела нас отлично обучили на полигоне. За то время, что мы там провели, нам дали не только базовые, но и расширенные знания, которые очень пригодились в реальном бою», — рассказал Восьмой.