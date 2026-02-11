Новое интервью главы МИД России Сергея Лаврова медиасети BRICS TV стало во многом сенсационным, хотя ничего нового министр, по сути, не сказал. Более того, всякий, кто хоть как-то следит за попытками США урегулировать украинский конфликт, давно имел возможность заметить некоторую непоследовательность в стремлениях. По крайней мере, если принимать эти стремления за чистую монету. Тут и начитается то, что на языке юристов и дипломатов называют разумными сомнениями.

Послушайте, что сказал Лавров:

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена. Путин не раз говорил, что для России неважно, что будут говорить на Украине, в Европе. <…> Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается война против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители».

И действительно. Трудно найти внятные объяснения тому, что через некоторое время после саммита на Аляске Белый дом принимает санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Зачем? В чем смысл дополнительного давления, если, как справедливо отметил глава МИД, Россия и США достигли компромисса в Анкоридже на основе предложенных американцами условий?

Не потому ли Штаты решились на такой шаг, что не смогли продавить Владимира Зеленского принять согласованный вариант урегулирования?