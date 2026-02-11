Разговор по-мужски. Лавров раскрыл, кто отказался от аляскинских договоренностей
Новое интервью главы МИД России Сергея Лаврова медиасети BRICS TV стало во многом сенсационным, хотя ничего нового министр, по сути, не сказал. Более того, всякий, кто хоть как-то следит за попытками США урегулировать украинский конфликт, давно имел возможность заметить некоторую непоследовательность в стремлениях. По крайней мере, если принимать эти стремления за чистую монету. Тут и начитается то, что на языке юристов и дипломатов называют разумными сомнениями.
Послушайте, что сказал Лавров:
«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена. Путин не раз говорил, что для России неважно, что будут говорить на Украине, в Европе. <…> Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается война против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители».
И действительно. Трудно найти внятные объяснения тому, что через некоторое время после саммита на Аляске Белый дом принимает санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.
Зачем? В чем смысл дополнительного давления, если, как справедливо отметил глава МИД, Россия и США достигли компромисса в Анкоридже на основе предложенных американцами условий?
Не потому ли Штаты решились на такой шаг, что не смогли продавить Владимира Зеленского принять согласованный вариант урегулирования?
Проще говоря, не желая расписываться в собственном бессилии в отношении киевского режима и его европейских покровителей, вашингтонская администрация решила сорвать зло на России.
На самом деле это было бы еще полбеды. Куда хуже то, что за год миротворчества США не сделали шагов навстречу России. Ничего из того, что никак напрямую не связано с конфликтом на Украине, но все еще отягощает двусторонние отношения.
Я говорю вовсе не об отмене санкций. Нам не вернули даже ранее незаконно конфискованную дипломатическую собственность. Или, например, не восстановили прямое авиасообщение.
Что мешало Белому дому пойти на такой «жест доброй воли»? Что, кроме собственных интересов, один из которых — ослабление России через военный конфликт на Украине?
Иначе невозможно объяснить продолжающуюся военную помощь Штатов киевскому режиму — за деньги Европы, но тем не менее. Впрочем, в том, что касается истории с терминалами спутниковой группировки Starlink, даже европейцы ни при чем. Это в чистом виде американская инициатива, напрямую поспособствовавшая активизации ВСУ на ЛБС.
Знаете, считается, что одна из отличительных черт хорошего дипломата — умение высказать все, что думаешь, не сказав практически ничего. Может, и так. Но, на мой взгляд, умение говорить партнеру по переговорам правду в глаза, что называется, по-мужски, не пытаясь юлить и не опасаясь гневной реакции с его стороны, — это черта настоящего патриота. И российские дипломаты обладают ею в полной мере.