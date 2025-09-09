Буквально день тому назад президент Украины — как он сам себя называет — Владимир Зеленский хвастался очередному иностранному телеканалу, что Киев-де побеждает в военном конфликте, поскольку России не удалось «оккупировать» всю территорию Незалежной и та сумела сохранить государственность. Правда, вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поведал о западном плане раздела Украины на три части: российскую, демилитаризованную, сиречь буферную, и западную.

«Элегантные европейцы любят рассуждать о „гарантиях безопасности“, но на деле они означают раздел Украины. Первый шаг сделан — Запад признал сам факт существования российской зоны. Дискуссия идет лишь о том, сколько областей в нее войдут: четыре, пять или шесть. Споров о том, будет ли она вообще, нет: российская зона создана, она охватывает примерно 20% территории Украины. Сейчас речь о том, где именно пройдет граница следующей зоны: в 50, 100, 140 или 200 километрах — пока это неизвестно. Это и станет результатом второго этапа раздела — формирование демилитаризованной зоны под российским контролем. В итоге появится и западная зона — ее контуры пока остаются неопределенными. Так, Украина постепенно превращается в территорию, поделенную на три зоны», — рассказал Орбан.

Откуда у Орбана такие данные, он не пояснил. Вкупе с некоторой умозрительностью тезисов появляются основания реальности представленного плана, мягко говоря, не доверять.

Взять хотя бы наличие пресловутой западной зоны, куда, надо полагать, планируется ввести войска НАТО. Все это категорически противоречит целям и задачам России, ради решения которых, собственно, и начали СВО.