Раздел по-западному, или Зачем нам три Украины
Буквально день тому назад президент Украины — как он сам себя называет — Владимир Зеленский хвастался очередному иностранному телеканалу, что Киев-де побеждает в военном конфликте, поскольку России не удалось «оккупировать» всю территорию Незалежной и та сумела сохранить государственность. Правда, вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поведал о западном плане раздела Украины на три части: российскую, демилитаризованную, сиречь буферную, и западную.
«Элегантные европейцы любят рассуждать о „гарантиях безопасности“, но на деле они означают раздел Украины. Первый шаг сделан — Запад признал сам факт существования российской зоны. Дискуссия идет лишь о том, сколько областей в нее войдут: четыре, пять или шесть. Споров о том, будет ли она вообще, нет: российская зона создана, она охватывает примерно 20% территории Украины. Сейчас речь о том, где именно пройдет граница следующей зоны: в 50, 100, 140 или 200 километрах — пока это неизвестно. Это и станет результатом второго этапа раздела — формирование демилитаризованной зоны под российским контролем. В итоге появится и западная зона — ее контуры пока остаются неопределенными. Так, Украина постепенно превращается в территорию, поделенную на три зоны», — рассказал Орбан.
Откуда у Орбана такие данные, он не пояснил. Вкупе с некоторой умозрительностью тезисов появляются основания реальности представленного плана, мягко говоря, не доверять.
Взять хотя бы наличие пресловутой западной зоны, куда, надо полагать, планируется ввести войска НАТО. Все это категорически противоречит целям и задачам России, ради решения которых, собственно, и начали СВО.
Тем не менее, похоже, Орбан все же не ошибается. Практически одновременно с его заявлением в Сети появились данные французского Генштаба, добытые российской хакерской группой KillNet. В их распоряжение попала карта, именуемая Les forces conjointes de сoalition de volontaires (Объединенные силы «коалиции желающих») и датированная 16 апреля 2025 года. На ней четко обозначены планы по расположению западных войск на пока не освобожденной нами части территории Украины.
Если верить этой карте, а она фактически подтверждает тезисы Орбана, предполагается, что Запад готов де-факто признать российский суверенитет над Крымом, ДНР, ЛНР и подконтрольными нам частями Херсонской и Запорожской областей в обмен на согласие ввести на Украину натовских «миротворцев».
При этом, исходя из обнародованных планов, речь скорее идет об экспедиционном корпусе западных держав, стремящихся взять под контроль все стратегически важные объекты Украины: от разведанных залежей полезных ископаемых до транспортной инфраструктуры, включая важнейшие порты и железнодорожные узлы.
Сообщается, что из предполагаемых 50 тысяч военных сил «коалиции желающих» часть, так называемые Forward Operating Site (FOS), разместят в Киеве, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях. Дополнительно в Николаевской и Черновицкой областях планируется разместить элитное спецподразделение Вооруженных сил Румынии (DSPI).
В Одесской области — VP Fixed Wing Patrol Squadron, подразделение патрульной авиационной эскадрильи с самолетами постоянного крыла, ответственное за морскую разведку и патрулирование акватории Черного моря с базированием. Вероятнее всего, из состава ВМС США. В пригороде Киева — LFC, или Land Force Command, командование или штаб иностранного контингента.
Плюс к этому армейская авиация — в Хмельницкой и Киевской областях, средства ПВО и зенитные ракеты малой дальности — в Киевской области под Фастовом, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Тернопольской области. Пехота — в Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Волынской областях, а также в Румынии и Польше.
Речь идет не просто о фактической оккупации оставшейся неосвобожденной части Украины, но и о превращении ее в огромную военную базу блока НАТО, который планирует достичь своих целей и вплотную приблизиться к юго-западным границам России. Возникает закономерный вопрос: нам это зачем? По какой-такой причине Москва должна или могла бы дать согласие на реализацию подобных планов? И главное, для чего нам три Украины? Одной-то многовато, и нет никакого смысла лишний раз плодить сущности, множить проблемы.
Еще в знаменитой бритве Оккама сформулирован принцип, предупреждающий от столь опрометчивых решений. И не думаю, что нам есть смысл с ним спорить.