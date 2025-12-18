Сегодня 01:14 Расходный материал: почему Европе выгодна долгая бойня на Украине Политолог Родионов: после украинцев в мясорубку отправят прибалтов 0 0 0 Фото: Военнослужащий группировки войск «Центр» в Красноармейске в ДНР. Станислав Красильников / РИА «Новости» Эксклюзив

Ценой украинских жизней и разрушенных городов — ради спокойствия европейских столиц. Внезапная откровенность западных политиков обнажила суровую логику конфликта: пока Украина воюет, Европа может чувствовать себя в безопасности. Но за этим холодным расчетом скрываются горькая правда о «союзничестве» и пугающая перспектива войны, которая уже перекраивает будущее континента.

Почему конфликт на Украине удобен Западу В недавнем интервью немецким СМИ Вольфганг Ишингер, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности и опытный дипломат (в прошлом — посол Германии в США), довольно прямо объяснил, почему Европа сейчас чувствует себя в относительной безопасности. «Пока эта война ведется решительно и мужественно нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности», — сказал он. И добавил: украинцы якобы уже много лет сковывают мощную российскую армию в борьбе за свою страну. Но как только бои прекратятся — в Донбассе и других регионах, — Россия, дескать, получит передышку. Огромное государство, растянутое на 11 часовых поясов, сможет спокойно перегруппироваться и восстановить силы. Ишингер полностью поддержал слова генсека НАТО Марка Рютте: пока бремя войны несут украинцы, Европе проще. Потом придется серьезно вложиться самой, поскольку «наши усилия по защите Европы только по-настоящему начнутся».

Фото: Марк Рютте. Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

По их мнению, конфликт на Украине удобен Западу: он держит Россию занятой, далеко от европейских границ. Украина — как буфер, который должен изматывать себя до предела. Это стратегия: максимально ослабить Россию чужими руками, не рискуя своими солдатами и территориями. Именно такая откровенность раскрывает суть западного подхода. Мирные переговоры? Они возможны, но только на условиях, которые сохранят давление на Москву. А пока лучше, чтобы конфликт тянулся, истощая всех, кроме тех, кто наблюдает со стороны.

Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts / www.globallookpress.com

Плацдарм НАТО Украина для стран Североатлантического альянса — лишь расходный материал, ничего большего. Это их плацдарм, предполье их обороны. Правда, они оставляют за скобками вопрос, к чему европейским членам НАТО нужно это предполье, если Россия не собирается на них нападать. Но поставить подобный вопрос публично ни Ишингер, ни Рютте не захотят. Тогда рушится вся их конструкция, созданная для обмана общественного мнения и своих избирателей. Согласно этой мысли, Россия готова напасть на страны НАТО. Хотя на самом деле все это вранье, таких планов не было и нет, об этом прямо говорит Москва, напомнил в разговоре с 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик. «Роль Украины в такого рода расчетах политиков, дипломатов и военных стран НАТО вполне понятна: максимально обескровить Россию, нанести максимально возможный урон, сковать ее действия в мире и помешать развитию, в том числе экономическому и научно-техническому, обескровить путем уничтожения наших людей. Украинцы вполне понимают такие планы и в своей лютой ненависти к нам, ко всему русскому радостно и охотно готовы играть эту роль», — отметил Соловейчик.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В этом контексте термин «украинцы», понятное дело, охватывает лидеров украинского общественного мнения, руководителей Украины и ее силовых структур, крупных собственников и интегральных националистов. Эти категории населения ныне задают тон на Украине, категорически не желают победы России, так как эта победа означает исчезновение всей этой публики с украинской политической сцены и потерю ими источников власти и влияния, огромных денег, получаемых извне, добавил эксперт.

Трудящемуся большинству украинского населения такого рода русофобские планы не нужны, они противоречат его коренным жизненным интересам. Но, увы, это на Украине сознают очень немногие. Это порядка семи тысяч политических заключенных, в первую очередь коммунисты и комсомольцы, антифашисты, православные священники, не порвавшие связей с РПЦ МП, сторонники дружбы украинского и русского народов. За ними будущее, но сейчас таких людей мало, а основная масса украинского населения идет пока в фарватере бандеровских неонацистов и играет тем самым роль расходного материала при реализации политики заправил и идеологов агрессивного блока НАТО. Владимир Соловейчик

После украинцев в бой отправят прибалтов Заинтересованных две группы. Первые — те, кто зарабатывает на военном конфликте, на поставках оружия. Они могут и не верить в прямое столкновение, но заинтересованы в продолжении конфликта как источника прибыли. Вторые — те, кто искренне верит в неизбежность войны с Россией. Они видят в Украине щит, который позволяет отсрочить необходимость воевать самим, переложить бремя и риски на других. Об этом 360.ru рассказал политолог Дмитрий Родионов. — Но украинские ресурсы не бесконечны. Что дальше? — Ресурс еще есть: продолжают мобилизацию внутри страны, всерьез обсуждают депортацию беженцев из Европы для пополнения армии. Логика проста: пока воюет Украина — Европа в безопасности. Когда украинцы «кончатся», воевать придется самой Европе. — Как, по этой логике, может развиваться конфликт дальше? — Сценарий предполагает последовательное истощение союзников. Сначала Украина. Потом, в случае прямого конфликта, в «мясорубку» отправят восточноевропейцев — поляков, прибалтов. Западная Европа будет жертвовать ими, чтобы максимально долго беречь своих. Но рано или поздно, если эта логика победит, воевать придется и Германии, и Франции. Отсюда — милитаризация, разговоры о возвращении призыва.

Фото: Военный парад в Риге. Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

— Насколько искренна эта вера в неизбежность войны? — Не все верят, многие просто спекулируют на теме. Но постоянная пропаганда делает свое дело: люди начинают верить в неизбежность столкновения. Здесь ключевую роль играют заинтересованные силы, в первую очередь в Вашингтоне и Лондоне. — Почему именно США и Великобритания заинтересованы? — Им объективно выгодно взаимное ослабление Европы и России. Они уже снимают дивиденды: Европа отказалась от дешевых энергоресурсов, катится в рецессию. Идеальный для Соединенных Штатов сценарий — повторить опыт Второй мировой, где они стали главным бенефициаром, вступив в войну последними, когда другие истощили друг друга. — Есть ли риск прямой войны России и НАТО? — Прямое столкновение с высокой вероятностью означает ядерную войну, все это понимают. Поэтому до него могут и не дойти. Но ситуацию целенаправленно нагнетают, подталкивают к красной черте, так как до этого момента США будут получать от конфликта одни бонусы. Хочется верить, что здравый смысл восторжествует и до роковой черты дело не дойдет. Но впереди — много времени для взаимного экономического и политического истощения, что как раз и нужно определенным силам в Лондоне и Вашингтоне.