«Рандеву с „Упырем“». Кем на самом деле был главарь РДК Денис Капустин и как его ликвидировали

«Русский добровольческий корпус» (РДК)** объявил о смерти своего основателя Дениса Капустина*. Якобы их командир погиб на Запорожском направлении во время выполнения боевой задачи от удара FPV-дрона. Эта красивая легенда могла бы превратить Капустина* в символ, если бы не то, что даже беглый анализ порождает гораздо более циничные версии. Так кем же был этот националист и почему, когда его бойцы гибли на другом участке фронта, он оказался в Запорожье?

Военкор Александр Коц прямо назвал официальную версию сомнительной. Он указал на отсутствие у Капустина* реальных боевых задач в этом районе при том, что других эрдэкашников** пачками ликвидировали в Херсонской области. Также он отметил постоянные склоки внутри формирования из-за финансирования. Таким образом, гораздо убедительнее звучит версия о внутренней зачистке. Коц предположил, что Капустина* могли убрать свои же соратники, кураторы или конкуренты, желавшие перехватить финансовые потоки.

Конечно, хочется верить в многоходовую операцию, в которой наши выследили ублюдка и организовали ему рандеву с «Упырем» (FPV-дрон — прим. ред.). Но в реальности в тусовке, где «объединенные одной идеей» регулярно грызутся из-за финансирования, вываливая склоки на паблик, его вполне могли убрать свои. Александр Коц военкор

Другие российские комментаторы также дали событиям однозначную оценку. Так профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале кратко охарактеризовал гибель Капустина* как «уничтожение иуды». «Уничтожили наконец иуду. <…> Именно РДК** бесчинствовал в Белгородской и Курской областях, убивал и насиловал», — написал Баширов. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Капустина* постигла закономерная участь предателя. По его словам, такие, как он, способны воевать только с мирным населением.

Он просто позорил слово «русский», потому что русского у него в душе ничего не было. Владимир Рогов председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета

Так бесславно канула в лету очередная «говорящая голова» медийного проекта ВСУ. Ее создали для черного пиара, использовали как ширму и, вероятно, устранили как отработанный материал. Чтобы понять, почему его фигура вызывает такую однозначную ненависть, достаточно бегло взглянуть на его прошлое. Еврейский внук, немецкий неонацист Его путь — это карикатура на фашиста, в которой главную роль играл внук еврейского ветерана. Капустин* родился в Москве 6 марта 1984 года. Его дедом по материнской линии был Ефим Аронович Карпманский, еврей, который 20 лет руководил Сочинским государственным цирком. В 2001 году семья переехала в Кельн, воспользовавшись программой для еврейских эмигрантов. Но юноша быстро нашел себе другую «семью» — банду скинхедов и радикальных футбольных фанатов, с которыми совершал нападения на мигрантов. Это был его первый шаг к статусу «короля», о котором он грезил. Он превратил ненависть в бизнес-модель, запустив в 2008 году бренд одежды White Rex. Футболки украшали закодированные символы вроде определенных чисел и «черного солнца», отсылавшие к нацистским лозунгам. Его марка стала униформой для европейских неонацистов.

Фото: Пресс-служба МВД

Капустин* профессионально связал мир уличного насилия с политическим экстремизмом через турниры по смешанным единоборствам. Он организовывал их по всей Европе, собирая на одной площадке немецких, итальянских, британских и американских ультраправых. В 2016 году, когда он возглавил сотню российских хулиганов на футбольном чемпионате Евро во Франции. Его группа устроила в Марселе жестокое побоище с английскими фанатами, после которого несколько человек оказались в коме. Спецслужбы окончательно признали в нем угрозу, и три года спустя немецкие власти поставили жирную точку в его европейской эпопее. Они аннулировали ему вид на жительство и наложили запрет на въезд во все страны Шенгенской зоны за деятельность против конституционного строя. Так «белого короля», строившего нацистскую сеть, официально вышвырнули из Европы. Выдавленный отовсюду, он нашел приют там, где его психические патологии стали рассматривать как ресурс — на Украине. Карьерный лифт для террориста С началом СВО в 2022 году он сразу же начал реализовывать свой шанс, основав «Русский добровольческий корпус». Это формирование объединило россиян, которые приехали на Украину для войны против своей страны. Для начала в августе 2022 году он попытался совершить теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Однако спецслужбы предотвратили это преступление. Позже под его руководством группа боевиков в марте 2023 года вошла в села Сушаны и Любечане Брянской области. Головорезы обстреляли гражданскую машину, убив двух мирных жителей и ранив ребенка. Этот рейд мгновенно превратил главаря из маргинальной фигуры в государственного преступника. В России его заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. Пожизненный приговор и посмертный вердикт Вынесенный судом финальный приговор лишь поставил юридическую точку в биографии, которая уже давно превратилась в перечень преступлений. Российское правосудие заочно настигло Капустина*, приговорив его к пожизненному заключению.

Фото: РИА «Новости»

Этот приговор напрямую связали с его главной «операцией» — нападением на брянские села. Следствие установило, что Капустин* лично организовал и возглавил тот рейд, который привел к гибели мирных людей. Его также обвинили в организации покушения на бизнесмена Константина Малофеева. Помимо этого, ему припомнили организацию теракта на нефтегазовом объекте в Волгоградской области. Росфинмониторинг внес Капустина* в реестр террористов и экстремистов, а само подразделение РДК** было признано в России террористической организацией и запрещено. Формальный приговор за терроризм лишь дополнил реальный приговор истории за предательство и человеконенавистничество. Поэтому его гибель от дрона стала лишь исполнением давно вынесенного решения. Он хотел войти в историю как борец, но навсегда останется в ней как карикатурный символ маргинального нацистского выродка.

*Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

**РДК — запрещенная в России террористическая организация.