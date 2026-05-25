Ракетный удар по Белгороду 25 мая: что известно о последствиях
Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетному удару в ночь на 25 мая. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион беспилотниками. Не обошлось без жертв и пострадавших. Подробности — в материале 360.ru.
Удар по Белгородской области 25 мая
Первый раз ВСУ ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу с 05:02 до 05:22. Затем регион подвергся атаке с 06:34 до 05:47.
«ВСУ снова нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу», — сообщил местный оперативный штаб.
Позже стало известно об атаке украинских БПЛА на город Грайворон.
Жертвы и пострадавшие
По предварительным данным, один человек пострадал.
«Охранник, находившийся во время атаки в офисном здании, получил акубаротравму и ссадины головы. Он госпитализирован в городскую больницу № 2. Желаю ему скорейшего выздоровления», — сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
В результате атаки вражеского БПЛА на Грайворон погиб мирный житель.
В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
оперштаб Белгородской области
Машина загорелась, пожарные оперативно потушили пламя.
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область 25 мая
Из-за массированного удара по мирным кварталам Белгорода и Белгородского округа офисные здания получили повреждения — разрушены элементы остекления и фасады.
«Также есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры. В результате — перебои с подачей электроэнергии и воды в ряде районов», — написал Демидов.
По уточненной информации, также повреждены остекления в двух многоквартирных домах и автомобилях, их посекло осколками.
«Управы приступают к составлению стартовых актов, чтобы зафиксировать ущерб. Отдельно по соцобъектам: школы и детские сады, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме — запускаем резервные источники электроснабжения», — добавил мэр.
Атака ВСУ на российские регионы 25 мая
Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами России.
ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую областей, Московский регион и Республику Крым.