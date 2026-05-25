Ракетный удар по Белгороду 25 мая: что известно о последствиях

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетному удару в ночь на 25 мая. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион беспилотниками. Не обошлось без жертв и пострадавших. Подробности — в материале 360.ru.

Удар по Белгородской области 25 мая

Первый раз ВСУ ударили ракетами по Белгороду и Белгородскому округу с 05:02 до 05:22. Затем регион подвергся атаке с 06:34 до 05:47.

«ВСУ снова нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу», — сообщил местный оперативный штаб.

Позже стало известно об атаке украинских БПЛА на город Грайворон.