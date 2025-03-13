Читайте по губам. Визитом в Курскую область Путин уже ответил Трампу

Третий день после переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии и их совместного предложения о перемирии (изначально выглядевшего довольно странно) весь мир находится в ожидании ответа России. Ответа, узнав который, можно будет судить о перспективах быстрого урегулирования украинского конфликта.

Говорят, формально ответ дадут сегодня, во время визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его борт уже приземлился во Внукове. Или на переговорах российского лидера с Александром Лукашенко. Но, по сути, вечером 12 марта, когда появилось видео приезда Владимира Путина в Курскую область, мы узнали все, что Россия думает о сомнительной, если не сказать откровенно подленькой попытке британцев выдвинуть изначально неприемлемые условия и попытаться переложить проблему с больной головы на здоровую. Именно британцы дистанционно управляли действиями украинцев в Джидде. Поговаривают, Зеленский, формально не участвовавший в переговорах, держал связь по телефону как с Лондоном, так и с членами своей делегации. Причем важно было даже не то, как Владимир Владимирович оценил последние успехи российских военных в освобождении приграничья — к вопросам перемирия он формально никакого отношения не имел, — а форма одежды, в которой Путин появился в штабе группировки «Север».

Камуфляж — «костюм», в котором мы довольно редко (почти никогда) видим главу государства, согласитесь. Редко, поскольку при наличии у него довольно высокого воинского звания (заслуженного, кстати, задолго до того, как он стал Верховным главнокомандующим) Путин, в отличие от мелких провинциальных актеришек, предпочитает не использовать подобные уловки ради создания брутального образа. Именно камуфляж как символ военного сословия стал нашим ответом на очередную попытку Запада обмануть Россию. Мы много раз пытались «добрым словом», нас не слышали, считали это признаком слабости. Что ж, теперь вынуждены разговаривать с позиции силы. И останавливать эту силу мы будем готовы только тогда, когда это будет соответствовать российским интересам.

Но, чтобы наш посыл дошел даже до тех на Западе, кто не умеет читать по губам и понимать язык знаков, российский лидер сказал пару слов, косвенно ответив на пункты совместного заявления Киева и Вашингтона.

В одном из них речь шла об обмене пленными без упоминания формы и формулы такого обмена, что лишний раз доказывает: все это чистой воды профанация со стороны Украины. Так вот, по словам Путина, каждого, кто с оружием в руках пришел на российскую землю, рассматриваем как террориста и действуем в его отношении в соответствии с законами Российской Федерации, в том числе со статьей УК «Терроризм». Как и террористы, под понятие «военнопленный» не подпадают и иностранные наемники, которых тоже немало в рядах ВСУ. Об этом президент упомянул отдельно.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

«Хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — подчеркнул глава государства. По-моему, все предельно ясно и вполне в духе сакраментального «снявши шкуру с них долой». В этом, в общем, и состоит российская формула «перемирия» с киевским режимом.