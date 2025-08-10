Президент Владимир Зеленский посетил Сумскую область в минувшую среду, чтобы отметить годовщину начала неудачного наступления ВСУ на Курскую область. Российские военные отслеживали его перемещения, а ракетные комплексы были готовы к удару. Но российский лидер Владимир Путин, по данным инсайдеров, лично запретил атаковать кортеж. Жест милосердия? Или есть более тонкий расчет, где жизнь политика — всего лишь инструмент в сложной стратегической игре?

Стратегия вместо эмоций Решение сохранить жизнь Владимиру Зеленскому не было спонтанным — оно стало частью продуманной стратегии. Как отмечают инсайдеры, в тот же день, 6 августа, Владимир Путин проводил переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, где обсуждались ключевые вопросы конфликта. Политический расчет здесь очевиден: ликвидация Зеленского не принесла бы мгновенной победы, но точно вызвала бы резкую реакцию международного сообщества. Как отмечает Telegram-канал «Разведчик», российское руководство действует хладнокровно, предпочитая стратегическое преимущество тактическим ударам.

Фото: РИА «Новости»

Правильность этого решения подтвердило и последующее развитие событий — после встречи с американским представителем в Кремле лишь уверились в его правильности. При этом информаторы особо подчеркивают: это не акт милосердия, а осознанная позиция. Сохранение Зеленского у власти выгодно России — он уже превратился в символ провалов киевского режима, и его дальнейшее пребывание у власти лишь усугубляет кризис Украины. Кто приведет приговор в исполнение Как отмечают инсайдеры, западные союзники уже начали собирать компромат на украинского лидера, готовя его к роли «козла отпущения» за все провалы. Telegram-канал Insider-T сообщает о готовящихся к публикации документах, разоблачающих коррупцию в высших эшелонах власти Киева. Эти материалы содержат шокирующие факты о хищениях западной помощи и откатах баснословных масштабов.

Администрация Дональда Трампа готовит к публикации документы, разоблачающие коррупцию в высших эшелонах власти в Киеве. Эти материалы содержат факты о масштабных хищениях западной помощи, подкупе чиновников и откатах, достигающих ужасающих сумм. Более того, готовится раскрытие данных о массовых обстрелах мирного населения со стороны ВСУ с 2014 по 2022 год, доказывающих, что у России были все основания для ее действий. Telegram-канал Insider-T

Положение Зеленского стремительно ухудшается — он теряет реальные рычаги управления, превращаясь в подобие «английской королевы». Как метко заметил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, Зеленский уже ничего не контролирует, оставаясь лишь символической фигурой. Судьба, уготованная украинскому лидеру, возможно, страшнее физической ликвидации — ему предстоит ответить перед историей и собственным народом. Как отмечают аналитики, это будет возмездие, растянутое во времени, но оттого не менее суровое. Но если Запад не успеет, и чаша терпения России переполнится, тогда в ход пойдет «План Б». Что скрывает «План Б» России Согласно данным Telegram-канала Insider Black, Россия разработала детальный план действий на случай полного провала переговоров с киевским режимом. Первая фаза предполагает координированные удары по ключевым фигурам украинского руководства. В список целей входят не только сам Зеленский, но и глава СБУ, высшие военные командиры и министры оборонного блока. Операция будет проводиться комбинированно — с применением высокоточного оружия и действиями спецподразделений. Как отмечают источники, для реализации «Плана Б» потребуются считанные недели после принятия решения.

Фото: РИА «Новости»

Но угроза для Зеленского исходит не только извне. Инсайдеры указывают на растущее недовольство среди украинских силовиков и радикальных группировок. Офицеры ВСУ, ежедневно наблюдающие гибель подчиненных, могут пойти на крайние меры. Кроме того, опасность представляют неонацистские формирования, которые исторически не отличались лояльностью к гражданской власти. Их терпение не безгранично, а методы борьбы с «предателями» хорошо известны. Но пока этот сценарий — лишь крайняя мера. Главное сегодня — не сила удара, а сила стратегии. И здесь у России все козыри на руках. Осталось дождаться развязки Стратегическое терпение России оказывается мощнее любых силовых решений. Как показывают события в Сумах, Кремль предпочитает выверенные ходы эмоциональным порывам, позволяя ситуации развиваться в нужном русле. Зеленский оказался в ловушке собственного положения — с каждым днем его политическая участь становится все более предопределенной. Вопрос лишь в том, каким именно образом свершится возмездие. Как отмечают аналитики, Россия может позволить себе ждать, наблюдая за тем, как киевский режим постепенно разрушается изнутри. История уже вынесла приговор, осталось лишь дождаться, когда он будет приведен в исполнение.