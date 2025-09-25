Сегодня 18:11 «Путин не может проиграть»: в Китае раскрыли смысл важнейшего решения Кремля Baijiahao: Путин фактически подготовил поколение новой элиты 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Специальная военная операция позволила России не просто найти путь к решению украинской проблемы, но и добиться гораздо большего: фактически сейчас в стране происходит формирование поколения новой элиты, и этот процесс привлекает пристальное внимание Китая. Как же его оценивают в Поднебесной?

Появление новой элиты в России Неделей ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости выдвижения участников специальной военной операции на руководящие посты в партии и органах власти. По его словам, бойцы, прошедшие горячие точки и рисковавшие жизнью, смогут «внести свой вклад» в работу партийных, федеральных и муниципальных структур. И это действительно так, соглашается один из авторов китайской платформы Baijiahao. В своем материале он назвал российских военных образованными людьми, которые хорошо понимают как внутренние процессы в стране, так и политику США и Североатлантического альянса. По его мнению, Путин видит серьезный потенциал этой элиты и идет на дальновидный шаг, продвигая военнослужащих во власть.

Путин — определенно непростой человек. Во время его правления Россия успешно противостоит НАТО, который в результате своего расширения уже пришел на порог России.

Отдельно он подчеркнул, что российскому руководству уже удалось получить преимущество перед Западом, несмотря на санкции и постоянные провокации. «Россия не только не потерпела поражения в этом противостоянии с НАТО, но и получила преимущество. Исходя только из этого, можем ли мы сказать, что Россия сейчас недостаточно сильна? Очевидно, что нет», — указал автор блога.

Фото: РИА «Новости»

Что принесет политика Путина в будущем Но главным в статье был вопрос, какими могут быть последствия политики России в перспективе 20 лет. Пытаясь ответить на него, автор выразил уверенность, что истинная цель Кремля состоит в развале НАТО. И уже сейчас можно сказать, что в блоке все очень негладко. Благодаря решениям российского лидера и изменению политики Белого дома в альянсе возник раскол, подчеркивает блогер. Европа и американские власти не соглашаются друг с другом по ряду вопросов, однако блок по-прежнему допускает включение Украины в свои ряды.

Этот факт, по его словам, наглядно демонстрирует, что конфликт в альянсе далек от завершения, а мягкая риторика Путина в адрес Соединенных Штатов является лишь стратегией для склонения на свою сторону и дальнейшего укрепления страны.

Фото: РИА «Новости»

«Путин не может проиграть, и Россия в любом случае победит Украину. <…> Смысл в том, чтобы восстановить формат Советского Союза. Белоруссия, Украина и Россия вместе взятые — это почти основа СССР», — уверен он. Намерения президента России, по его мнению, совершенно ясны даже Дональду Трампу, который прекрасно понимает, что Путин не тот человек, который легко сдастся, и обязательно добьется нужного результата, к которому издание относит развал альянса и восстановление формата Советского Союза.