«Пускай немцы подлечатся»: что, если бы в апреле 1945 года мы остановили огонь?

Маниакальность, с которой Запад и Украина навязывают России 30-дневное прекращение огня, уже похожа на бред. Зачем останавливать огонь, если мы побеждаем? Москву уговаривают дать ВСУ время отдохнуть, перевооружиться. Может, им за это время ядерную установку завезут? То ли они дураки там все, то ли нас за дураков держат? Может, нам и под Берлином надо было в 1945-м месяц без огня устроить?

Представьте себе 1945 год. Апрель. Уже вторая половина. Советская армия форсировала канал Нотте. Наши танковые и механизированные бригады входят в пригород Берлина. Тут Гитлер, посовещавшись в своем бункере, выдвигает Сталину требование о месячном прекращении огня. И Сталин соглашается! Ну, а что? Пусть немцы передохнут. Подлечатся. Соберут резерв из Гитлерюгенда, обучат его, перекинут с западного фронта новые части. Вдруг даже ядерную бомбу успеют собрать? Или, может, надо было бои под Краковом остановить? Мой родной дед воевал примерно в 17 километрах на север от Освенцима, так потом и прошел со своим полком севером. До того отличился в бою, починил во время шквального огня противника пулемет, награжден медалью «За отвагу». Интересно, если бы ему там, под Освенцимом, под Краковом, поступила команда на месяц прекратить бой, кто бы сейчас писал этот текст? А кто бы его читал?

Фото: Великая Отечественная война. Советские разведчики-кавалеристы беседуют с жителями освобожденного Кракова / РИА «Новости»

Давайте ужесточим пример. Сталинград. Позади тяжелейшие бои. Красная армия выбивает немцев из своего родного города. Дом за домом. Уже позади двухмесячная оборона дома Облпотребсоюза, который позже войдет в историю как дом Афанасьева-Павлова. Вдруг немцы, подсчитав, что потеряли до 40% личного состава, а из оставшихся треть обморожены, выходят с требованием 30-дневного прекращения огня. Им говорят: хорошо. Отдохните! Подлечитесь! Мотоциклы подгоните, мы ваши эшелоны трогать не будем. Это шутка? Может, надо было месячное перемирие при прорыве блокады Ленинграда еще принимать? Вообразите: все, город почти опустел, обескровлен, жесточайшие бои идут за него два года. Наконец, немец сдает, уходит, но вдруг разворачивается к нам и с важным лицом требует прекращения огня на месяц?

Фото: Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом, январь 1944 года / РИА «Новости»

Никакого Ленинграда, никакого Петербурга не осталось бы. Вопреки глупым рассуждениям необразованных людей, жителей города баварским пивом никто поить не планировал — ленинградцев собирались уничтожить, как и все население СССР западнее Кирова. Это не миф. Немцы хотели вплоть до Кирова оставить только население, необходимое для обслуживания железной дороги, для добычи угля и нефти. Остальным отводилась роль балласта.

Какая глупость, правда же? Какое еще перемирие? Когда у тебя нет сил воевать, ты поднимаешь руки вверх и сдаешься. Это называется не прекращение огня, а капитуляция.

Если у твоего противника нет сил воевать, а ты опускаешь оружие и даешь ему месяц восстановиться, это как называется? Боюсь, это как минимум глупость. Вообще же — предательство. В ночь на 11 мая вся Россия ждала несколько часов обращения Владимира Путина, больше всего боясь, что будет совершено как раз предательство. У Украины нет сил, нет ресурсов. Никакая Америка за нее воевать не будет. Никакие французы никакой контингент под наши «Орешники» не введут. Какое вообще может быть перемирие, если мы — мощная страна с ядерным оружием, которая и без его применения имеет на фронте огромное преимущество? Да и что за перемирие, если сообщают, что за время «перемирия» ко Дню Победы украинцы нарушили его более 14 000 раз? Охотно верю.

Фото: Выступление Владимира Путина в ночь на 11 мая. President of Russia Office apai/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Я в ночь на 9 мая была на даче, ночью слышала четыре выстрела. О работе ПВО никто не сообщал, но у нас давно каждое ее движение в новостях не освещают. Зачем лично мне, проведшей ночь под непонятными разрывами, на даче, рядом с которой уже сбивали БПЛА, какое-то 30-дневное перемирие, если моя страна побеждает на поле боя?

Фото: The Kremlin Moscow / www.globallookpress.com

Все это выкручивание рук с остановкой огня похоже на крайне дешевый понт. Я уже писала. «Купи кирпич». Разводилово. Развести потенциального терпилу на максимально невыгодные для него условия. Пусть он преимущество свое упустит, пусть даст перевооружиться. Освоить бомбардировщики. Наладить новые каналы снабжения. Выгрести по мобилизации еще 30-40 тысяч человек, кое-как их обуть, одеть, научить жать на автомате кнопку.

О ядерной бомбе тоже забывать не стоит. За месяц Запад может разместить на территории Украины ядерное оружие. Это не такое и глупое допущение.

Они же обещают Киеву всестороннюю поддержку. При этом разве же кто-то верит, что Запад согласен ради спасения украинцев стать мишенью для нашего ядерного оружия? Я уверена, что даже если мы нанесем удар по Украине (вообще-то, согласно нашей ядерной доктрине, это уже законная цель, так как она нарушала российские границы и угрожала суверенитету), никто в ответ за этих хлопцев стрелять не будет. Зачем? Чтобы за 10 минут потерять всю Западную Европу? Европейцы же понимают, что украинцы в Россию и метнутся, в Сибирь, и мы их пустим, потому что это хоть и дураки, но, как говорится, наши дураки. Тем более что миллионы там живут на положении заложников и государство Украина в гробу видели. Датчанам или французам бежать некуда, мы их не впустим, а через океан долго. Зачем им ввязываться за Украину?

Фото: РИА «Новости»

А вот пригнать ей ядерное оружие они вполне способны. Сейчас не могут, потому что обстрелы, боятся. Разместить хотя бы одну пусковую установку — дело сложное, долгое, незаметно не провернуть, а если занимающиеся этим люди попадут под российский удар, потери будут огромные. Да и потеря хотя бы 10 боеголовок для Франции или Великобритании — огромная брешь в обороне. Британцы вообще в основном располагают ядерным оружием морского базирования. Одна пусковая установка с боезапасом — это миллиарды фунтов стерлингов.

Почему мы не говорим, что перемирие им нужно для размещения на Украине летального оружия, которое они под нашим огнем ввезти не могут?

Только сдаваться! Если сегодня провести сплошной опрос россиян, то выяснится: есть два немецких выражения, которые точно знают все, даже бабульки в глухих деревнях. Это Hände hoch и простонародное Hitler kaputt! Просвещенные назовут еще один пример — Kapitulieren! Для получения в послевоенном СССР «тройки» по иностранному языку достаточно было правильно написать частушку: «Guten Morgen, Guten Tag Вас по морде или как?» Варианты разнились в зависимости от региона.

Фото: Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Солдаты несут к подножию мавзолея В. И. Ленина немецкие штандарты. Сергей Лоскутов / РИА «Новости»

Какое еще перемирие? Где бы мы сейчас были, если бы ввязывались в перемирия? Зачем нам учить другие немецкие слова? Ведь очевидно, что за мантрами о перемирии на 30 дней стоит в том числе Германия. Стоят Румыния, Испания, Италия. Что для России эти страны? Все они приходили в наши города и наши деревни с оружием. Их народы уничтожали наше население, жгли наши деревни, вешали наших женщин, пытали детей за связь с партизанами. Сегодня они вдруг подначивают сдать на поле боя достижения минувших трех лет и фактически сделать то, что делает при капитуляции слабый: сложить оружие. Но не мы в этой схеме слабые.

Фото: Медаль «За храбрость». Станислав Красильников / РИА «Новости»

Вообще все это хождение вокруг 30 дней без огня жутко позорно для Европы. Такое чувство, что там не совсем понимают происходящее. Думают, будто они на рынке, играют с обывателями в наперстки. Все лохотронщики, мошенники, все уличные карманники неизменно считают себя самыми умными, а потенциальных жертв держат за олухов. Неприятно от одной мысли, что олухами и рыночными раззявами считают ядерную державу, которая одерживает на поле боя победу, а для разговора с врагами знает только «Хенде хох!» и «Гитлер капут». Надеюсь, мы не раззявы и на примитивный угар наперсточников не поведемся. А если у кого-то появится соблазн порассуждать, что будет, если прекратить огонь до подписания Украиной сдачи оружия, пусть вспомнит пример со взятием Берлина. Я лично всегда буду помнить, что если бы Сталин, имея преимущество, ввел на месяц прекращение огня, конкретно меня бы, наверное, на свете не было.