Психические качели Трампа. О реакции России на очередное обострение в Белом доме

Похоже, вчера у президента США был день биполярного расстройства. Не знаю, было это запланировано или как-то само сложилось, но буквально с утра до вечера Дональд Трамп делился с общественностью переживаниями по поводу отсутствия со стороны России той реакции на американский ультиматум, на которую рассчитывали его инициаторы. Переживания эти все время менялись: в диапазоне от откровенного бахвальства и самолюбования до недоумения на грани депрессии и нервного срыва.

Поначалу Трампа вообще страшно раздражало отсутствие хоть какой-нибудь реакции из Кремля. «Десять дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это повлияет на Россию, но он [Путин] хочет, чтобы война продолжалась. Мы введем пошлины. Может, повлияет на них, а может, и нет», — угрожал уверенный в себе хозяин Белого дома. «Я не получил никакого ответа от Путина. Жаль. Я говорил вам, что пять тысяч человек умирают каждую неделю. Сейчас уже семь тысяч. <…> Людям на голову падают бомбы», — продолжил он с нескрываемым изумлением. «Нет, меня это не волнует. У нас так много нефти в стране. Мы увеличим ее добычу», — произнес американский лидер, очевидно, вновь забравшись вверх по эмоциональной лестнице.

Логики, стратегии или хотя бы признаков адекватности в этих психических качелях, к сожалению, не было. Как, похоже, не было и надежд на то, что Москву удастся запугать: «Я не знаю, повлияет ли это на Россию».

Обращайся мы к человеку вменяемому, можно было бы спросить, в чем смысл идти на эскалацию конфликта и ухудшать и без того плохие отношения между Россией и США, если в возможность что-либо изменить таким образом не верите даже вы сами. Увы, в качестве визави нам достался Дональд Трамп, который и в прошлый свой срок не отличался миролюбием и неконфликтностью. Для тех, кто забыл, напомню: именно Трамп ввел санкции против «Северного потока — 2», тем самым затормозив строительство газопровода как минимум на 1,5 года. Теперь же он и подавно превратился из серьезного политика в истеричку, неспособную разобраться даже в собственной мотивации. «Война на Украине затянется надолго, однако ее можно было бы легко уладить», — завил хозяин Белого дома. Так сделай хоть что-нибудь для того, чтобы закончить конфликт. Что-нибудь, кроме бесконечной болтовни и попытки выставить себя улучшенной версией Джо Байдена. В конце концов, разберись, чего ты хочешь: урегулировать конфликт или не дать России победить в нем?

Фото: РИА «Новости»

Если второе, а на данный момент все выглядит именно так, то в Москве уже отреагировали на подобные попытки вмешательства в ее дела. «Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Продолжается СВО, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лучшего ответа на заокеанские истерики, чем уверенное спокойствие Кремля, сложно было и придумать.