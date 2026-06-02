Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из ключевых направлений работы властей Подмосковья. В регионе действует разветвленная система помощи военнослужащим, которая постоянно развивается, рассказал губернатор Андрей Воробьев в начале традиционного обращения к жителям.

Вызовы современности

Глава региона отметил, что каждому историческому периоду свойственны собственные вызовы. В разные годы Подмосковье решало вопросы увеличения числа школ и детских садов, развивало транспортную инфраструктуру и преодолевало последствия пандемии.

«Сейчас главное для каждой семьи, то, что всех нас объединяет, — это безопасность и мир, которого мы добиваемся вместе с бойцами под руководством президента», — напомнил Андрей Воробьев.

Система поддержки

Андрей Воробьев подчеркнул, что помощь бойцам стала общим делом. В эту работу вовлечены жители разных возрастов и профессий: школьники участвуют в патриотических акциях и отправляют на передовую рисунки и письма поддержки, волонтеры собирают гуманитарные грузы, помогают изготавливать маскировочные сети, а предприятия работают для обеспечения потребностей армии.

Значительный вклад в координацию этой деятельности вносят муниципальные команды, общественные организации и представители «Народного фронта».

«Как поручал президент, стараемся делать систему поддержки бойцов и их семей прозрачной, понятной, доступной. Дойти до каждого, а у нас более 50 тысяч семей военнослужащих на сопровождении. Очень ценим труд всей команды фонда „Защитники Отечества“. И здесь, в Красногорске, и на местах», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что многие услуги доступны в проактивном режиме, что позволяет оперативно решать большое количество задач.

Помощь в реабилитации

Отдельно глава региона отметил работу медицинских специалистов, психологов и сотрудников реабилитационных центров, которые помогают военнослужащим восстанавливаться после возвращения с передовой.

Среди таких учреждений Андрей Воробьев назвал «Ясенки», а также Центр имени Мещерякова, площадки во Фрязине и Коломне. Участникам специальной военной операции там оказывают медицинскую, психологическую и социальную помощь, а также обеспечивают необходимыми средствами реабилитации.

Активная социальная жизнь

Губернатор также обратил внимание на активное участие ветеранов и бойцов в общественно-политической жизни региона.

«Среди наших кандидатов тоже есть герои СВО. 67 человек — это и в Госдуму, и в региональный парламент, и в местные советы. Это люди, которые на фронте проявили мужество, решительность, характер. И сейчас продолжают помогать боевым товарищам», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор отдельно поприветствовал ветеранов и героев специальной военной операции, подчеркнув, что власти региона намерены и дальше поддерживать тесное взаимодействие с ними.

«Наша задача — чтобы вы были рядом, а мы были рядом с вами», — подчеркнул глава региона.