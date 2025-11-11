Провокация невменяемых. Как Британия толкает весь мир к войне, не думая о последствиях?
Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди, комментируя способы достижения целей, свойственные западному истеблишменту, заявил, что в высших эшелонах власти США и Европы всегда есть люди, желающие любой ценой спровоцировать войну.
«И если для этого нужно сфальсифицировать информацию или просто придумать убедительный — а иногда и не слишком убедительный — предлог для того, чтобы вторгнуться куда-то и убивать людей, они вполне готовы это сделать», — подчеркнул экс-сотрудник американских спецслужб.
Пожалуй, лучшего эпиграфа к обнародованной сегодня истории и не придумать. Речь идет, разумеется, о совместной попытке украинских и британских спецслужб угнать российский МИГ-31, оснащенный ракетой «Кинжал». Главное управление разведки Минобороны Украины вместе с британскими кураторами готовили операцию минимум год.
«Украинские разведчики под видом журналиста обещали по три миллиона долларов и европейские паспорта российским пилотам — присылали фото и видео денег. Командир отказался, тогда штурману предложили нейтрализовать напарника прямо в полете. Он сделал вид, что согласен, — к нему подключили „проверяющего“ пилота ВСУ, который оценивал его летную подготовку. Наш боец продолжал переписку с украинским военным, собирая данные о планах Украины и Великобритании», — рассказали СМИ об операции вражеских спецслужб.
Ее итогом должно было стать нападение «российского» истребителя на натовскую базу в Румынии.
«В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой „Кинжал“ в район дислокации крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в Констанце, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны», — уточнили в ФСБ.
Зачем все это было нужно — догадаться нетрудно. Налицо прямая попытка создать casus bell с тем, чтобы не только втянуть Европу в полномасштабную войну с Россией (иначе киевский режим просто обречен), но и манипулируя положением пятой статьи устава Североатлантического альянса вновь вернуть в украинский конфликт США. Дональд Трамп буквально накануне похвастался тем, что Америка в нем больше не участвует, а только зарабатывает на поставках через оружия: «Мы больше не тратим деньги [на Украину]. Теперь нам платят через НАТО».
Успешные действия российских контрразведчиков позволили предотвратить опасные планы врага. А в качестве ответа на провокацию так и не доставшимися Киеву ракетами «Кинжал» сегодня поразили главный центр радиоэлектронной разведки ГУР МО Украины и военный аэродром в Староконстантинове.
Как говорится, хорошо то, что хорошо заканчивается. Но меня беспокоит другое. Ради своих каких-то умозрительных интересов британцы (Украина здесь опять больше в роли исполнителя) готовы поставить весь мир на грань третьей мировой войны. Войны, которая имела бы все шансы стать ядерной и потому последней.
И вот ответьте мне: это же кем надо быть, чтобы идти на столь самоубийственный шаг? Неужели они на самом деле верят, что к ним не прилетит?
Страшно. Искренне страшно, когда твой оппонент теряет последние остатки вменяемости.