Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди, комментируя способы достижения целей, свойственные западному истеблишменту, заявил, что в высших эшелонах власти США и Европы всегда есть люди, желающие любой ценой спровоцировать войну.

«И если для этого нужно сфальсифицировать информацию или просто придумать убедительный — а иногда и не слишком убедительный — предлог для того, чтобы вторгнуться куда-то и убивать людей, они вполне готовы это сделать», — подчеркнул экс-сотрудник американских спецслужб.

Пожалуй, лучшего эпиграфа к обнародованной сегодня истории и не придумать. Речь идет, разумеется, о совместной попытке украинских и британских спецслужб угнать российский МИГ-31, оснащенный ракетой «Кинжал». Главное управление разведки Минобороны Украины вместе с британскими кураторами готовили операцию минимум год.

«Украинские разведчики под видом журналиста обещали по три миллиона долларов и европейские паспорта российским пилотам — присылали фото и видео денег. Командир отказался, тогда штурману предложили нейтрализовать напарника прямо в полете. Он сделал вид, что согласен, — к нему подключили „проверяющего“ пилота ВСУ, который оценивал его летную подготовку. Наш боец продолжал переписку с украинским военным, собирая данные о планах Украины и Великобритании», — рассказали СМИ об операции вражеских спецслужб.

Ее итогом должно было стать нападение «российского» истребителя на натовскую базу в Румынии.