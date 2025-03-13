Провернули невозможное. Как военные медики работали в трубе под Суджей

Российские бойцы провели блестящую операцию «Поток» в Курской области. В газовой трубе работала группа медицинской эвакуации, у которой были даже электрические тележки для транспортировки раненых. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал инструктор по тактической медицине с позывным Махно, обучавший тех ребят, что потом пошли в трубу. Они поделились с ним опытом участия в операции, а также эксклюзивными кадрами.

Основные проблемы при работе в трубе Собеседник 360.ru рассказал, что сразу подготовить группу медицинской эвакуации к работе в таких условиях было невозможно, так как многие проблемы были неизвестны. По этой причине изначально медики работали по базовым упражнениям. «Замкнутое пространство — это основная проблематика. Плюс потом идет недостача кислорода как у группы эвакуации, так и у пострадавших — раненых бойцов», — отметил Махно.

По его словам, сложности возникли из-за транспортировки раненых. В трубе имелись участки, захламленные вещами и снаряжением, которые оставили по каким-то причинам, так как путь был неблизкий. У медиков были эвакуационные тележки, в том числе электрические. Они ими успешно пользовались.

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Третьей проблемой стало отсутствие радиосвязи. Протяженность трубы довольно большая, а нужно было получать оперативную информацию, в частности, есть ли пострадавшие бойцы. Четвертая сложность — удушье, возникающее из-за недостатка кислорода. Как справлялись с удушьем? Махно рассказал, что штурмовики во время нахождения в трубе справлялись с удушьем благодаря кислородным аппаратам и были «на морально-волевых». «Здесь не предсказать, как организм будет себя вести в конкретной ситуации. Мы можем тренироваться, но, как только мы даем дополнительную нагрузку, происходит стрессовая какая-то ситуация, наличие пострадавших, все сразу приобретает совершенно другой вид», — подчеркнул инструктор.

В заключение он отметил, что пережитый военными медиками опыт не должен перерасти «в модную тему», когда все начнут тренироваться в трубах. «Нужно четко оценивать, где и что вы будете применять. Поэтому я рекомендую все-таки начинать с базовых знаний», — заключил собеседник 360.ru.