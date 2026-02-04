Американский сенатор Линдси Грэм, известный «друг России» и экстремист, в очередной раз обратился к президенту США с требованием немедленно предоставить ВСУ ракеты «Томагавк». Свой призыв законодатель (судя по всему, ему пришел очередной денежный перевод из Киева), объяснил желанием «усилить давление на Путина».

Поводом для того, чтобы вновь вспомнить о дальнобойных американских системах, стало окончание энергетического перемирия, о котором 10 дней тому назад договорились лично Дональд Трамп и Владимир Путин. Договоренность эта, как отметили различные источники, носила в целом конфиденциальный характер и была актом доброй воли со стороны Москвы, поскольку в Киеве и других городах Украины стоят морозы при полностью или частично неработающем отоплении. Но украинские пропагандисты, видимо, начисто лишенные способности просчитывать последствия своих действий на два шага вперед, решили воспользоваться ситуацией. И представили все так, что русские-де «прогнулись» под требование Вашингтона, на который, в свою очередь, «надавили» украинцы. Абсурдность подобных измышлений никого не смутила. Целые сутки социальные сети бесновались по поводу очередной «перемоги». Но, как это часто (всегда) бывает, «перемога» быстро обернулась «зрадой». Сначала Трамп заявил, что недельное перемирие — любезность, которой ответил на его просьбу президент России. Затем и в Кремле подтвердили, что пошли на такой шаг, оставив в покое практически разрушенную украинскую энергетику до 1 февраля.

Вот тут бы Киеву не будить лихо, но ни Владимир Зеленский, ни его приспешники, увы, ничему не учатся. Глава киевского режима упустил удачную возможность промолчать, выступив с провокационным и насквозь лживым заявлением о том, что перемирие (к тому времени уже продолжавшееся несколько дней) только начнется с 30 января и, мол, посмотрим, сможет ли Россия его придерживаться.

В итоге в ночь с 2 на 3 февраля ВКС России, действуя строго по плану, нанесли по критическим объектам энергетической инфраструктуры оппонента очередной сокрушительный удар. Никаких причин не делать этого не было: перемирие уже два дня как закончилось, а капитуляцию Зеленский до сих пор не подписал. Вместо этого он воспользовался приездом в Киев генсека НАТО Марка Рютте и на совместной пресс-конференции обвинил Москву, что она не держит слово. А раз так, надо бы ее наказать. «Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов на протяжении недели, фактически это началось в ночь на пятницу. А в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо Россия считает, что в неделе четыре дня вместо семи, либо они делают ставку на войну. Мы считаем, что этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия», — утверждал Зеленский.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бывший комик, видимо, предполагал, что в Белом доме его заявление оставят без внимания или еще лучше — поддержат антироссийский накат. Не тут-то было. Трамп четко заявил, что Путин выполнил все, о чем они с ним договорились: перемирие продлилось обещанное время. Да и вообще, кое-кому стоило быть благодарным за недельную передышку. «Перемирие закончилось в воскресенье. С воскресенья по воскресенье. И удары возобновились. Нет, он сдержал свое слово», — подчеркнул американский лидер. Вся эта история, несмотря на ее выразительность и в чем-то даже демонстративность, интересна не сама по себе. Это важный сигнал о том, что жалобы Украины и ее лоббистов отныне будут оставаться без внимания. Ни в Москве, ни в Вашингтоне не осталось никаких сомнений в том, кто на самом деле препятствует скорейшему завершению конфликта. И этот кто-то больше не может диктовать свои условия.