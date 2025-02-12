Украинская оппозиция — вы удивитесь, но такая еще существует — в лице мэра Киева Виталия Кличко выразила опасение. Вдруг договоренности, которые узурпатор Владимир Зеленский может заключить с президентом США Дональдом Трампом, приведут к тому, что киевский режим устоит и даже сумет окончательно зачистить украинское политическое поле перед парламентскими и президентскими выборами?

«Мы можем смоделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что их сложно назвать позитивными. Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — заявил украинский «Цицерон», отметив, что по окончании боевых действий Зеленский примется за оппонентов, причем под «теми же лозунгами» «Возможна борьба на уничтожение всех политических сил», — дополнил Кличко. По мнению некоторых экспертов, и с ними трудно не согласиться, заявление киевского градоначальника свидетельствует о начале на Украине межвидовой борьбы, сфокусированной в том числе на защите интересов украинских олигархов. Скажем, условному Ринату Ахметову, который, как говорят, занят сейчас созданием под будущие выборы некой «Партии ветеранов», совершенно не улыбается перспектива полного изъятия украинских природных ресурсов в пользу Вашингтона.

Фото: Украинский бизнесмен Ринат Ахметов / РИА «Новости»

Telegram-канала «Образ будущего» сообщил, что часть украинских элит хочет сорвать переговоры Зеленского с Трампом, тем самым создавая основу для «дальнейшего перекладывания ответственности за провал в войне и раздачу национальных богатств на Зеленского, с целью выдавливания его и его офиса с Ермаком с Украины и с политической арены». Что касается самого «великого диктатора», то он сейчас занят торгами в более широком контексте, в рамках которого довольно своеобразно жонглирует освобожденными Россией территориями Донбасса и Новороссии. Так, в недавнем интервью британской The Guardian Зеленский рассказал о готовности обменять удерживаемые ВСУ земли в Курской области на что-то из ранее Украиной утраченного. «Мы поменяем одну территорию на другую. Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — ничтоже сумняшеся предложил бывший комик.

Впрочем, почему бывший? Вышеприведенное заявление выдержано вполне в духе знаменитой гайдаевской комедии про нерачительное отношение к государственной собственности на примере Кемской волости.

Вот только никто с Зеленским торговаться не будет — ни за Курскую область, ни за исторические российские территории. «Это невозможно! Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий. Все украинские соединения будут изгнаны с территории России или уничтожены», — напомнили в Кремле.

Фото: РИА «Новости»

Сомнений в том, что именно такой ответит получит главарь киевского режима на свои инсинуации, не было изначально. Что касается его торгов с Трампом, то и тут Зеленский рискует проторговаться. Заявленных 500 миллиардов долларов у Киева нет, а природные богатства, которые он так щедро обещал отдать американцам, Украине давно не принадлежат. В сложившейся ситуации Вашингтону будет куда выгоднее договориться с Москвой. И первым условием этой договоренности станет полных демонтаж Зе-режима.