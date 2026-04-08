Программы повышения квалификации для ветеранов СВО запустили в Подмосковье
В Московском областном филиале Президентской академии 8 апреля стартовали программы повышения квалификации для ветеранов специальной военной операции. Открытие прошло в торжественной обстановке и собрало участников образовательного проекта, который направлен на профессиональную адаптацию и развитие новых компетенций у бойцов.
С приветственным словом к слушателям обратилась министр территориальной политики Подмосковья Юлия Губанова.
«Те знания, которые вы получите, помогут стать более подготовленными профессионалами, чтобы разговаривать на равных с теми, кто принимает управленческие решения, и помогать ребятам, которые только вливаются в мирную жизнь, — отметила Юлия Губанова.
О значении образования как основы для нового жизненного этапа рассказала заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО России Ксения Семенова.
«Единственное, на что можно опереться всегда, — это собственные знания, навыки и компетенции. Здесь сегодня те, кто готов отдать время для того, чтобы эти знания приобрести», — подчеркнула Ксения Семенова.
После церемонии открытия ветераны приняли участие в деловой игре, направленной на развитие командного взаимодействия и коммуникации.
«В процессе деловой игры мы решали сразу несколько задач: знакомство, повышение вовлеченности в процесс, позитивный опыт совместной деятельности, освоение навыков, переосмысление ценностей и, конечно, развитие необходимых компетенций: критическое мышление, разработка и проверка стратегий, коммуникация и принятие эффективных решений», — уточнил заместитель директора Московского областного филиала Президентской академии, директор Центра дополнительного образования и развития компетенций Владимир Ким.
По итогам первого дня слушатели получили сертификаты о прохождении тренинга, посвященного формированию командного взаимодействия. В дальнейшем участникам предстоит дистанционно освоить курсы по деловой письменной речи, основам предпринимательства и правовому консультированию.
Проект реализуют в рамках инициативы Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке правительства региона и губернатора Андрея Воробьева. Она является частью комплексной системы мер, направленных на помощь ветеранам в возвращении к мирной жизни и поддержку их семей.