Программы повышения квалификации для ветеранов СВО запустили в Подмосковье

В Московском областном филиале Президентской академии 8 апреля стартовали программы повышения квалификации для ветеранов специальной военной операции. Открытие прошло в торжественной обстановке и собрало участников образовательного проекта, который направлен на профессиональную адаптацию и развитие новых компетенций у бойцов.

С приветственным словом к слушателям обратилась министр территориальной политики Подмосковья Юлия Губанова.

«Те знания, которые вы получите, помогут стать более подготовленными профессионалами, чтобы разговаривать на равных с теми, кто принимает управленческие решения, и помогать ребятам, которые только вливаются в мирную жизнь, — отметила Юлия Губанова.

О значении образования как основы для нового жизненного этапа рассказала заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО России Ксения Семенова.