26 мая 2025 23:30 Проект о защите прав гражданских жен погибших бойцов СВО до сих пор не приняли. В чем причина? 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Спецоперация

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Год назад правительство одобрило проект о поддержке гражданских жен погибших и пропавших без вести бойцов СВО. Поправки предполагали, что женщины смогут признавать отношения браком через суд и тогда получать право на наследство и разные льготы. Однако пока документ так и не дошел до первого чтения.

Суть проекта о поддержке гражданских жен погибших бойцов СВО В конце января 2024 года проект внесли в Госдуму первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Целью поправок была защита интересов членов «фактической» семьи (вдов, детей) бойцов, которые погибли или пропали без вести во время спецоперации. Об этом еще в начале 2024-го распорядился президент Владимир Путин по итогам заседания СПЧ.

Интересно Работать над вопросом предоставления мер поддержки гражданским женам погибших участников СВО должно было правительство. «Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», — говорилось в тексте поручений президента, опубликованных на сайте Кремля. Работать над вопросом предоставления мер поддержки гражданским женам погибших участников СВО должно было правительство. «Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», — говорилось в тексте поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Законопроект предлагает закрепление правового регулирования в интересах членов семьи погибших военнослужащих, если у таких бойцов не было зарегистрированного брака до начала участия в спецоперации. «[Это позволит] если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство, и этот факт установлен в судебном порядке, семье погибшего военнослужащего получить страховые выплаты в связи с его гибелью, ежемесячные выплаты, социальные льготы, приобрести наследственные права, решить юридическую судьбу имущества военнослужащего», — напомнил в ответе на запрос 360.ru Павел Крашенинников.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Отдельно он обратил внимание, что в целом концепцию проекта поддержали, однако споры вызвало положение о применении всех правовых последствий зарегистрированного брака к таким фактически сложившимся семьям военнослужащих.

«На Совете ГД (19 февраля 2024-го) создали рабочую группу и на основании поступивших предложений по законопроекту от членов рабочей группы комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил текст второго чтения. Эти изменения были поддержаны Главным правовым управлением АП 29 марта 2024 года», — добавил парламентарий. Почему проект застрял в Госдуме Суть изменений документа ко второму чтению, по словам Крашенинникова, заключалась в том числе в том, что под «фактическими брачными отношениями» признавались строго установленные проектом правовые последствия, но такие отношения не назывались браком и не приравнивались к браку. Также среди дополнений были уточненные критерии, позволяющие суду установить факт состояния в брачных отношениях. Обязательным указали соблюдение требований статьи 12-14 СК РФ — условия и препятствия вступления в брак.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

«В исключительных случаях суд может признать наличие установленных судом брачных отношений, если мужчина и женщина совместно проживали менее установленных сроков (например, женщина беременна, семья сложилась, было подано заявление в загс, но зарегистрировать брак не успели)», — пояснил Крашенинников. И хотя при доработке законопроекта учли замечания государственно-правового управления президента, Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, Верховного суда, Русской православной церкви и других органов, рассмотрение законопроекта даже в первом чтении на заседании Госдумы до сих пор не состоялось. Представитель сенатора Клишаса в ответ на запрос 360.ru о судьбе документа рекомендовал обращаться по этому вопросу к Госдуме, так как проект все еще находится у них на рассмотрении. Крашенинников объяснил причины подробнее. По его словам, движению документа помешали процедурные вопросы.

Не получен отзыв на этот законопроект от комитета-соисполнителя (комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства). Возглавляющая комитет депутат фракции КПРФ Нина Останина таким образом борется за духовно-нравственные ценности, ссылаясь на позицию РПЦ. Павел Крашенинников

Также к ответу на наш запрос депутат приложил копию обращения Останиной от 13 февраля 2024 года на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором она заявила, что законопроект, помимо реализации задачи, поставленной президентом, вводит новый институт, фактически уравнивающий зарегистрированный брак и сожительство.

Помимо этого, парламентарий выразила уверенность, что сразу же после внесения в ГД документ вызвал «категорическое неприятие у граждан Российской Федерации, поскольку он пропагандирует и фактически одобряет на государственном уровне сожительство и рождение детей без регистрации брака».

Фото: РИА «Новости»

Как доказать свои права через суд сейчас Пока поправки все еще ждут хотя бы первого чтения, гражданские жены бойцов СВО продолжают сталкиваться с трудностями при похоронах своих супругов, поисках данных об их местонахождении или попытке получить выплаты и льготы. Руководитель практики военного права юридической компании «Протектор» Гасан Болачев в беседе с Lenta.ru отметил, что сейчас гражданская жена может попытаться доказать факт совместного проживания и ведения общего хозяйства через судебные органы лишь в исключительных случаях. «Для этого потребуется представить убедительные доказательства, такие как свидетельские показания родственников, соседей или коллег, документы, подтверждающие совместное проживание (например, договоры аренды, кредитные договоры, выписки о прописке), переписку, фотографии и другие материалы, свидетельствующие о длительных семейных отношениях», — уточнил эксперт.

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Также, по его словам, особое значение может иметь доказательство факта нахождения на иждивении у погибшего бойца, а это в теории может открыть путь к получению некоторых видов соцподдержки. «Однако следует отметить, что судебная практика по подобным делам пока отсутствует и шансы на положительное решение суда остаются невысокими», — предупредил он.

Измениться эта ситуация, продолжил Болачев, может в случае, если законопроект примут, что сильно упростит положение гражданских жен. А пока специалист рекомендовал заблаговременно собирать и оформлять доказательства совместного проживания и ведения общего хозяйства с погибшим или пропавшим без вести бойцом СВО.

Фото: www.globallookpress.com

Но вместе с тем при условии реализации новых норм, по словам юриста, надо принимать во внимание возможные бюрократические препятствия. Плюс некоторые женщины могут столкнуться с предвзятым отношением со стороны общества или органов власти. «Кроме этого, возможно использование данных изменений в корыстных целях, когда девушки и женщины будут иметь право претендовать на выплаты, хотя даже гражданскими супругами их назвать нельзя», — предупредил он.

Его последние слова были: «Приеду, распишемся» Изданию удалось найти чат, созданный гражданскими женами участников СВО, в котором они делятся своими проблемами. Несколько из них согласились пообщаться с журналистами. Одна из них — Анастасия (имя изменено, — прим. ред.) — потеряла гражданского мужа летом 2023 года. По словам вдовы, супруг сначала несколько раз ходил в военкомат, но его не брали на СВО по состоянию здоровья. Но тот в итоге уехал в Луганск, там вступил в ЧВК «Редут», а после втайне от Анастасии подписал контракт, составил завещание и отправился в зону спецоперации.

В середине сентября того же года они созвонились в последний раз. Примерно через 14 дней ей сообщили, что ее супруга больше нет в живых.

Фото: www.globallookpress.com

Пара была вместе более 10 лет, но официально отношения так и не оформили. Супруг был младше Анастасии на 16 лет. В этом, по ее словам, была одна из причин, почему она боялась расписываться. В 2023-м она уже была пенсионеркой. Первый муж Анастасии погиб в автокатастрофе. С этим женщина также связывает свое нежелание идти в загс. «Может, еще поэтому не расписались — было страшно еще раз кого-то потерять. Планировали пожениться, когда Сережа приедет в отпуск в апреле, как раз на мой 60-летний юбилей. Его последние слова были: „Приеду, распишемся“», — поделилась женщина. Из-за статуса гражданской жены Анастасия долго не могла забрать тело супруга. Чтобы иметь возможность похоронить его самостоятельно, ей пришлось вместе с братом преодолеть путь в 600 километров.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

В дальнейшем ей все-таки удалось отстоять свои отношения в суде. Ее признали иждивенкой, но на льготы она все равно не может рассчитывать, так как муж служил в ЧВК. «Обидно за девчат, которые тоже не были зарегистрированы со своими гражданскими мужьями. Они даже похоронить их нормально не могут. Вернее, все равно хоронят, но не имеют на это права. А ведь жили вместе не год или два, есть общие дети», — с горечью призналась Анастасия.

Еще одна женщина, согласившаяся рассказать свою историю, потеряла гражданского мужа осенью 2022 года. На СВО он отправился добровольцем. Ирина (имя изменено, — прим. ред.) в это время ждала ребенка, но не признавалась — хотела сделать сюрприз, когда он вернется домой. В конце марта он позвонил ей, сказал, что любит и скоро — «еще чуть-чуть» — будет дома. Но на следующий день его не стало. Еще через два дня Ира потеряла ребенка.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Муж предлагал ей оформить отношения шесть раз. Последний раз — как раз перед тем, как отправиться в зону спецоперации. Забрал с работы и отвез в загс, но Ирина отказалась. Боялась, что ее будут считать корыстной.

Сказала, что не хочу быть корыстной и дождусь, когда он приедет. Но заявление бы и не приняли — он только получил контракт на руки, справки об участии в СВО пока еще не было.

До отношений с погибшим Ира была в браке. Ее детей гражданский муж очень любил, относился к ним как к родным. Старший сын до сих пор не может поверить в то, что отчима больше нет в живых. Недавно у мальчика был день рождения, и он был уверен, что тот помнит о нем. «Папа обо мне вспоминает, он просто не может меня поздравить», — заверил он.