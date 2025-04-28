Реальности все равно. Лавров показал, почему признание Крыма российским — не одолжение
Я, к сожалению, довольно часто сталкивался с людьми, не желающими признавать очевидное и довольно нервно реагирующими на реальный мир. Мол, если мои представления об окружающей действительности не соответствуют моим же ожиданиям, тем хуже для самой действительности. Как раскапризничавшийся маленький ребенок, который требует, чтобы Дед Мороз выполнял все его хотелки буквально.
На практике такие отклонения в поведении у взрослых людей — проявление нездорового инфантилизма, который возможен только в ситуации, когда за твоей спиной есть некая могущественная сила, способная по первому требованию решать проблемы. Впрочем, все это работает до поры до времени.
С некоторых пор я начал замечать такой же инфантилизм в международной политике, когда страны и целые объединения стран, не желающие мириться с изменяющейся международной реальностью, топают ножками, сучат ручками и громко требует вернуть все как было или сделать так, как им нравится.
Из последних примеров наиболее яркий — Украина и отношение ее руководства к утрате контроля над Крымом и еще 20% территорий. Сил вернуть утраченное военным путем у них нет. Даже международное давление на Россию со стороны западных стран, к которым киевский режим регулярно апеллирует, к желаемому результату не приводит. И не приведет — они это знают, — что, правда, никак не сказывается на украинских капризах в позитивную сторону.
Не так давно Киев и его западные союзники избрали новую тактику: решили продать нам свое признание Крыма в качестве некоей огромной уступки, ради чего Россия, по их мнению, должна согласиться на все прочие требования.
Накануне появились выдержки из интервью главы МИД России Сергея Лаврова каналу CBS News. Американская журналистка, явно намекая на колоссальных масштабов одолжение со стороны Белого дома, спросила у министра, нравятся ли ему слова Трампа о Крыме, что под контроль Украины полуостров уже не вернется.
Дело не в том, нравится или не нравится. А в том, что он сказал правду. Крым даже не обсуждается сейчас. Потому что это вопрос решенный. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. И президент Трамп хорошо это понимает.
Сергей Лавров
То есть дело совершенно не в том, будут ли готовы США, Европа и сама Украина признать российскую принадлежность Крыма и еще четырех регионов (как заявил Алексей Арестович, если Зеленский не признает сегодня четыре, завтра их станет шесть, а то и восемь).
России, как и реальности, все равно, что он ней думают в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе или Киеве. От этого не холодно, не жарко. И чем быстрее наши западные «партнеры» повзрослеют и примут действительность такой, какова она есть, тем быстрее у Москвы появится возможность вести с ними по-настоящему конструктивный диалог.
А до тех пор мы продолжим добиваться поставленных целей иными способами.
Или, как сказал Владимир Путин, «полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима». Такова объективная реальность.