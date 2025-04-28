Я, к сожалению, довольно часто сталкивался с людьми, не желающими признавать очевидное и довольно нервно реагирующими на реальный мир. Мол, если мои представления об окружающей действительности не соответствуют моим же ожиданиям, тем хуже для самой действительности. Как раскапризничавшийся маленький ребенок, который требует, чтобы Дед Мороз выполнял все его хотелки буквально.

На практике такие отклонения в поведении у взрослых людей — проявление нездорового инфантилизма, который возможен только в ситуации, когда за твоей спиной есть некая могущественная сила, способная по первому требованию решать проблемы. Впрочем, все это работает до поры до времени.

С некоторых пор я начал замечать такой же инфантилизм в международной политике, когда страны и целые объединения стран, не желающие мириться с изменяющейся международной реальностью, топают ножками, сучат ручками и громко требует вернуть все как было или сделать так, как им нравится.

Из последних примеров наиболее яркий — Украина и отношение ее руководства к утрате контроля над Крымом и еще 20% территорий. Сил вернуть утраченное военным путем у них нет. Даже международное давление на Россию со стороны западных стран, к которым киевский режим регулярно апеллирует, к желаемому результату не приводит. И не приведет — они это знают, — что, правда, никак не сказывается на украинских капризах в позитивную сторону.